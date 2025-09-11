„Lezüllött, ótvar kocsma és paraszt pultosok” – így vélekednek Debrecen legrosszabb kocsmáiról

Kétség sem fér hozzá, hogy mindenkinek van véleménye, legyen az pozitív vagy negatív. Sokan hangot adnak neki, megosztják azt másokkal, ismerőseikkel, barátaikkal. De nem ritka az sem, hogy egy-egy internetes fórumon vitatják meg, hogy egy adott városban melyek a legjobb vendéglátóhelyek, szállodák, játszóterek stb. Legutóbb utánajártunk annak, hol található a legrosszabb étterem a cívisvárosban, most pedig azt néztük meg: melyik a legrosszabb kocsma Debrecenben. Ahogyan az korábban is megfejtettük, a Google Térkép nagy segítségünkre van, de a pontozási rendszer korántsem tökéletes, sőt… Éppen ezért ismét a saját tapasztalatainkra hagyatkoztunk, illetve körbekérdeztünk ismerősöket. Majd arra kértük őket, mondjanak öt olyan kocsmát a vármegyeszékhelyen, ahová egyéb okokból biztosan nem térnének vissza. Ezek közül válogattunk, illetve az internetes hozzászólásokat is átpörgettük, majd mindent összevéve kialakult a kicsit sem „fantasztikus négyes”.

Utánajártunk, melyik a legrosszabb kocsma Debrecenben, és bizony találtunk jó néhány negatív kritikát

Forrás: MW-archív

Legrosszabb kocsma Debrecenben

Vége a munkaidőnek, és jó lenne egy hideg sör mellett kibeszélni a nap történéseit? Egy régen várt bulira vagytok hivatalosak, és úgy döntetek, hogy előtte jó lenne előtte egy kis alapozás? Igen, ez mind megesik olykor az életünkben, és nem vágyunk másra, csak egy színvonalas környezetre, kedves személyzetre, azonban ez nem mindenhol adatik meg. Többek közt az egyik csapókerti kocsma sem a arról híres, hogy tárt karokkal fogadna a pultos. Sokkal inkább az ellenkezőjéről hírhedt.

A szőke pultost rúgják ki azonnal. Ha van vérforraló „kiszolgálás”

… – fogalmazta meg véleményét 3 hónapja az egyik vendég, aki nagylelkűen 1 ponttal értékelte a kocsmát. Egy másik kommentelő kicsit bőbeszédűbb volt, talán nem véletlen.

Hajnalban az „afterosok” és a helyi alkeszek találkozóhelye, imádom. Nem tudom, mennyire telik ki a tulajnak ez, de a mosdókra mindenképp ráférne egy felújítás

– osztotta meg gondolatát, amiből némi irónia is érzékelhető.

De ki tudja, lehet valaki imádja a helyi alkoholistákat, vagy éppen azokat, akik estétől egészen másnap délig, délutánig buliznak. Megvan mindennek a maga szépsége… Azonban itt van még egy érdekes komment, ami csak megerősíti az elsőt.

Ha én tulajdonos lennék, soha nem dolgozhatnának nálam ilyen paraszt pultosok. De megértem, ha ők is utálják ezt a lezüllött, ótvar kocsmát. És törlik a negatív kommenteket

– fogalmazott.