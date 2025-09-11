1 órája
„Lezüllött, ótvar kocsma és paraszt pultosok” – így vélekednek Debrecen legrosszabb kocsmáiról
Igénytelen, kicsi és büdös az illemhely, a pultosok pedig irtó flegmák! Utánajártunk, melyik a legrosszabb kocsma Debrecenben, és bizony találtunk jó néhány negatív kritikát.
Kétség sem fér hozzá, hogy mindenkinek van véleménye, legyen az pozitív vagy negatív. Sokan hangot adnak neki, megosztják azt másokkal, ismerőseikkel, barátaikkal. De nem ritka az sem, hogy egy-egy internetes fórumon vitatják meg, hogy egy adott városban melyek a legjobb vendéglátóhelyek, szállodák, játszóterek stb. Legutóbb utánajártunk annak, hol található a legrosszabb étterem a cívisvárosban, most pedig azt néztük meg: melyik a legrosszabb kocsma Debrecenben. Ahogyan az korábban is megfejtettük, a Google Térkép nagy segítségünkre van, de a pontozási rendszer korántsem tökéletes, sőt… Éppen ezért ismét a saját tapasztalatainkra hagyatkoztunk, illetve körbekérdeztünk ismerősöket. Majd arra kértük őket, mondjanak öt olyan kocsmát a vármegyeszékhelyen, ahová egyéb okokból biztosan nem térnének vissza. Ezek közül válogattunk, illetve az internetes hozzászólásokat is átpörgettük, majd mindent összevéve kialakult a kicsit sem „fantasztikus négyes”.
Legrosszabb kocsma Debrecenben
Vége a munkaidőnek, és jó lenne egy hideg sör mellett kibeszélni a nap történéseit? Egy régen várt bulira vagytok hivatalosak, és úgy döntetek, hogy előtte jó lenne előtte egy kis alapozás? Igen, ez mind megesik olykor az életünkben, és nem vágyunk másra, csak egy színvonalas környezetre, kedves személyzetre, azonban ez nem mindenhol adatik meg. Többek közt az egyik csapókerti kocsma sem a arról híres, hogy tárt karokkal fogadna a pultos. Sokkal inkább az ellenkezőjéről hírhedt.
A szőke pultost rúgják ki azonnal. Ha van vérforraló „kiszolgálás”
… – fogalmazta meg véleményét 3 hónapja az egyik vendég, aki nagylelkűen 1 ponttal értékelte a kocsmát. Egy másik kommentelő kicsit bőbeszédűbb volt, talán nem véletlen.
Hajnalban az „afterosok” és a helyi alkeszek találkozóhelye, imádom. Nem tudom, mennyire telik ki a tulajnak ez, de a mosdókra mindenképp ráférne egy felújítás
– osztotta meg gondolatát, amiből némi irónia is érzékelhető.
De ki tudja, lehet valaki imádja a helyi alkoholistákat, vagy éppen azokat, akik estétől egészen másnap délig, délutánig buliznak. Megvan mindennek a maga szépsége… Azonban itt van még egy érdekes komment, ami csak megerősíti az elsőt.
Ha én tulajdonos lennék, soha nem dolgozhatnának nálam ilyen paraszt pultosok. De megértem, ha ők is utálják ezt a lezüllött, ótvar kocsmát. És törlik a negatív kommenteket
– fogalmazott.
Igazi alkoholistáknak való hely...
Lepukkant, alvilági! Igazi alkoholistáknak való hely
– olvasható a másik „csodálatos”, városszéli kocsma értékeléseinél. Itt sem feltétlen a jó modorról elhíresült a személyzet, ugyanis nem egy ember írta azt, hogy nagyon bunkó a kiszolgálás, illetve egy ártatlan kérdésre is proli választ kaptak.
Középszintű hely, korlátozottan ajánlható. Éjszaka veszélyes
– kommentelték. És valljuk be, amelyik kocsmáról azt írják, hogy veszélyes, oda azért nem szívesen tér be az ember, hacsak nincs kedve egy kis „fizikai stresszlevezetéshez”. Viszont ezt jobb sportszerűen, akár egy ringben elintézni, nem egy szeszszaggal teli helyiségben.
Zéró kiszolgálás és arrogáns pultos
Na, de ugorjunk is át az egyik egyetemisták körében igen kedvelt kocsmába, aminek a neve hangzatos, legalábbis valaha ezt mondták rá, azonban a kiszolgálás és a piák minősége (ha egyáltalán tartalmaznak alkoholt) nem éppen éri el az elfogadható kategóriát.
Zéró a kiszolgálás. Arrogáns pultos, aki a szakmájában abszolút inkompetens. Az undorító hozzáállás eltörpül, mikor elkezdenek a jogszabályok ellen menni. Először 1000, aztán 2000 alatt nem engednek fizetni. Csak a készpénz, számlát nem adnak. Az italok hígításában is van erős kétség. Saját szememmel láttam
– fogalmazta meg véleményét a kommentelő, aki valljuk be, nem éppen egy vonzó presszóról áradozott. Míg egy másik kocsmakedvelő is összegezte érzéseit a presszóról.
Nem egy nagy durranás. Inkább igénytelen. A retyó kicsi és büdös, nincs kézszárító. A beltérben meg egy nagy loncsos kutyát kell kerülgetni, mert ha kedve úgy tartja bárhova odafekszik. Mint a tehenek Indiában
– állítja.
Az egyes villamos vonalának mentén több ikonikus hely is van. Az egyiket többen úgy írják le, hogy a zenével és hangulattal nem is lenne baj, viszont a kiszolgálás tragikus.
Minden kiszolgálás után rákérdeznek, hogy mennyit írjanak be maguknak borravalónak, mintha ez alanyi jogon járna, pofátlan dolognak tartom, persze ha nem adsz borravalót, forgatja a szemét
– olvasható a vélemények közt. De persze sorakoznak itt még jobbnál jobb kijelentések:
Senkinek nem ajánlom, késdobáló
– jegyezték meg többen.
Rengeteg kocsmát elő lehetne még venni, ugyanis kifejezetten „kocsma” 80-100 darab van Debrecenben, legalábbis egyéb internetes források szerint.
Azonban az biztosan kijelenthető, hogy a vendégeknek nagyon sokat számít a higiénia, illetve a kiszolgálás. Ha erre a két tényező nagyon sokat nyom a latba a vendégeknél, talán ezekre kellene a legnagyobb hangsúlyt fektetni.
