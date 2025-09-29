1 órája
Keserves sírás hallatszott egy bekötött szájú zsákból! Hihetetlen, ami a hajdú-bihari településen történt
Nem ez az első, és sajnos nem is az utolsó, hogy így magára hagynak egy macskát. Egy kidobott állat törte meg a csendet vasárnap egy hajdú-bihari településen. Az állat kis híján megfulladt.
Utcára dobtak egy macskát Hajdú-Biharban, egy lezárt zsákban találtak a védtelen állatra – osztotta meg a Hortobágyi Madárpark - Madárkórház Alapítvány közösségi oldalán. Mint írják, Varga Márta debreceni állatvédő találta az utcán, miután meghallotta a nyávogást. A kidobott állatot végül megmentették.
Kidobott állat Hajdú-Biharban
Czanik Béla állatorvosunk vette át, és elhozta a Madárkórházba. Szerencsére nem esett baja, időben érkezett a segítség. A feljelentés megtörtént. A kis csöppség igazán szerencsés, örökbefogadók is jelentkeztek érte
– olvasható a bejegyzésben, amelyre eddig mintegy 2 ezren reagáltak. Az egyik kommentelő a következőt írta:
Drága kis pici cicuska. Ugyanezt érdemelné, aki ezt képes volt tenni egy ártatlan kis állattal. Az ilyen nem is ember. Köszönet a megmentőnek
– osztotta meg véleményét.
Míg egy másik rámutatott:
Hihetetlen, hogy az emberek ilyen szemetek. Folyamatosan ilyen és ehhez hasonló posztokat látok. Borzalmas és dühítő. Remélem a cicus ezután szerető gazdinál lesz
– írta.
Egy korábbi cikkünkben kifejtettük, manapság milyen sok felelőtlen gazdi van. Muszáj, hogy ez változzon, vagy egyre több kóborló állat lesz az utcákon.
Veszélyes állat tűnt fel Hajdú-Biharban! – a városlakókat már figyelmeztették!
