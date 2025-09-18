Befejeződött az ikonikus debreceni épület bontása – valóban balesetveszélyes a hátramaradt terület?

Június második hetében írtunk róla, hogy értesüléseink szerint elkezdik bontani az egykori Kelettervet. Egy hónappal később, július 13-án azt tapasztaltuk, valóban megkezdték a munkálatokat, az épület előtti téren halmokban álltak a törmelékek, és több részen hiányos volt az egykori csendőrlaktanya. Mostanra úgy tűnik befejeződött a bontás, olvasóink pedig felhívták rá a figyelmünket, hogy az egykori ikonikus épület helyén egy hatalmas gödör található, amely semmilyen módon nincsen körbekerítve. Jogosnak éreztük tehát, hogy feltegyük a kérdést a korábbi Keletterv tulajdonosához, hogy a jelenlegi helyzet nem-e jelent balesetveszélyt az arra járók számára.

Az egykori Keletterv helyén ma egy hatalmas gödör található

Forrás: Vida Márton Péter

A bontás volt az egyetlen jövőkép a Keletterv számára

Az épület nemcsak a Keletterv (Kelet-magyarországi Tervező Vállalat) székhelyeként funkcionált az évek alatt, eredetileg a Magyar Királyi Csendőrség laktanyája volt. Az első terveket 1928-ban készítette el Gerlóczy Gedeon építész. A Keletterv elődje, a Debreceni Tervező Iroda az 1970-es években költözött az ingatlanba. Ez volt a vállalat aranykora, csaknem 400-an dolgoztak a Wesselényi utcai épületben.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Az évek során azonban fokozatosan gyűltek a problémák: a falak vizesedtek, repedeztek, majd statikai problémák is felmerültek. Szűcs Gyula, az épületet tulajdonló Szinorg Universal Zrt. elnök-vezérigazgatója júliusban ezért úgy nyilatkozott, hogy az épület már nem volt menthető állapotban, a felújítására nem érte volna meg költeni, ezért a bontás mellett döntöttek. Erről bővebben itt írtunk: