Utánajártunk

47 perce

Befejeződött az ikonikus debreceni épület bontása – valóban balesetveszélyes a hátramaradt terület?

Címkék#csendőrlaktanya#Debrecen#Wesselényi utca

A nagy múltú épület bontása a napokban befejeződött. Kiderítettük, hogy a Keletterv utáni munkálatokból származó elkerítetlen gödör valóban balesetveszélyes-e.

Haon.hu

Június második hetében írtunk róla, hogy értesüléseink szerint elkezdik bontani az egykori Kelettervet. Egy hónappal később, július 13-án azt tapasztaltuk, valóban megkezdték a munkálatokat, az épület előtti téren halmokban álltak a törmelékek, és több részen hiányos volt az egykori csendőrlaktanya. Mostanra úgy tűnik befejeződött a bontás, olvasóink pedig felhívták rá a figyelmünket, hogy az egykori ikonikus épület helyén egy hatalmas gödör található, amely semmilyen módon nincsen körbekerítve. Jogosnak éreztük tehát, hogy feltegyük a kérdést a korábbi Keletterv tulajdonosához, hogy a jelenlegi helyzet nem-e jelent balesetveszélyt az arra járók számára.

Az egykori Keletterv helyén ma egy hatalmas gödör található
Forrás: Vida Márton Péter
Forrás: Vida Márton Péter

A bontás volt az egyetlen jövőkép a Keletterv számára

Az épület nemcsak a Keletterv (Kelet-magyarországi Tervező Vállalat) székhelyeként funkcionált az évek alatt, eredetileg a Magyar Királyi Csendőrség laktanyája volt. Az első terveket 1928-ban készítette el Gerlóczy Gedeon építész. A Keletterv elődje, a Debreceni Tervező Iroda az 1970-es években költözött az ingatlanba. Ez volt a vállalat aranykora, csaknem 400-an dolgoztak a Wesselényi utcai épületben.

Az évek során azonban fokozatosan gyűltek a problémák: a falak vizesedtek, repedeztek, majd statikai problémák is felmerültek. Szűcs Gyula, az épületet tulajdonló Szinorg Universal Zrt. elnök-vezérigazgatója júliusban ezért úgy nyilatkozott, hogy az épület már nem volt menthető állapotban, a felújítására nem érte volna meg költeni, ezért a bontás mellett döntöttek. Erről bővebben itt írtunk:

Valóban balesetveszélyes az egykori épület helyén álló gödör? 

Szűcs Gyula megkeresésünkre elmondta, hogy a cégcsoportjuk által 2016-ban megvásárolt épület lebontására az elmúlt hónapokban sor került, a munkát 2025. szeptember 13-án fejezték be. A kivitelező ezt követően levonult a területről, és mivel a mobilkerítés elemek a vállalkozó tulajdonát képezik, így a kerítés elbontása után a munkaterület visszakerült a Szinorg Universal Zrt-hez, az addig elfoglalt közterületet pedig visszaadták a közösség részére. A magánterületen jelenleg egy 45 fokos rézsűvel kialakított munkagödör található, melyet a járda szélétől mintegy 1,5 m-es szélességben vízszintes sáv vesz körül. 

A végleges kerítés kivitelezése a napokban megkezdődik, addig is – bár a kialakított rézsű és a vízszintes sáv miatt a terület a szakmai előírások szerint jelenleg sem minősül balesetveszélyesnek – figyelmeztető szalagot helyezünk ki a telekhatár mentén. Ezzel szeretnénk még nyomatékosabban biztosítani a közlekedők és a környéken élők számára a telekhatár vonalát.

– nyomatékosította az elnök-vezérigazgató, majd hozzátette, hogy a cégcsoport számára a továbbiakban is kiemelten fontos, hogy mint minden fejlesztésükön, a munkafolyamatok itt is a vonatkozó szakmai és biztonsági előírásoknak, szabályoknak megfelelően történjen. A továbbiakban is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a környezet rendezett és biztonságos legyen.

