Könnyen balesetet okozhat, ha ilyet teszel az út szélére, ráadásul még engedélyköteles is!
A közlekedési balesetekben elhunytakra megemlékező keresztek és mécsesek forgalombiztonsági-kockázatot jelentenének? A kegyhelyek létesítéséhez közútkezelői hozzájárulás szükséges, amelyet csak szigorú feltételek mellett ad ki a közútkezelő.
A tragikus balesetek helyszínén spontán módon létesített kegyhelyek vagy emlékhelyek problémásak a közlekedők biztonságát illetően. Az útpadkán vagy annak közelében elhelyezett keresztek, virágok és mécsescsoportok ugyanis balesetek veszélyforrásai is lehetnek – közölte megkeresésünkre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Mutatjuk a részleteket!
Engedély nélküli kegyhelyek az utakon
A többnyire lakott területen kívüli, megvilágítatlan helyszíneken, az útpadkán, illetve félig az úttesten a hozzátartozók által szabálytalanul elhelyezett – gyakran kivilágítatlan – emlékművek baleseti veszélyforrást jelentenek
– írta válaszában a közútkezelő társaság.
A közúti közlekedésről szóló törvény alapján ugyanis tilos olyan tárgyakat elhelyezni a közút területén, amelyek összetéveszthetők a közúti jelzésekkel, akadályozzák a láthatóságot, vagy elterelhetik a járművezetők figyelmét. Az ilyen objektumok ráadásul nemcsak a forgalom biztonságát veszélyeztetik, hanem az utak karbantartását is nehezítik.
A Magyar Közút szerint a kihelyezett tárgyak gyakran akadályozzák a közúton szükséges üzemeltetési és fenntartási munkák elvégzését is.
Éppen ezért emlékművek, kegyhelyek létesítésére csak akkor adható ki közútkezelői hozzájárulás, ha az kétséget kizáróan nem veszélyezteti a forgalom biztonságát, kellő távolságra található az úttól, és van a közelében biztonságos megállásra szolgáló hely
– írták.
Alternatív megoldások az útmenti emlékhelyek elhelyezése
A Magyar Közút keresi annak lehetőségét, hogy szabályozott keretek között biztosítsa az országos közúthálózat mentén a közlekedési balesetben elhunytakra történő emlékezést. Ennek érdekében pihenőhelyeken és parkolókban alakítanának ki megfelelő emlékhelyeket.
Az ország több pontján is találhatóak olyan emlékhelyek, ahol a hozzátartozók leróhatják kegyeletüket. Ezek gyorsforgalmi utak pihenőhelyein, vagy az útmentén kialakított, biztonságos parkolási lehetőséget nyújtó helyeken vannak
– tájékoztatott a társaság. A két legnagyobb forgalmú szakaszon lévő emlékhely az M7-es autópályán Siófoknál, valamint az M1-es autópályán Tatánál található, amelyek az MKIF Zrt. kezelésében álló útszakaszokon helyezkednek el.
Ismeretlen a kegyhelyek pontos száma
Mivel a jelenleg az utak mentén található keresztek és mécses-csoportok közútkezelői hozzájárulás nélkül lettek elhelyezve, a Magyar Közút nem tartja ezeket számon.
Elmondható, hogy alapvetően ott találhatók ilyen keresztek vagy mécses-csoportok, ahol a balesetek következtében elhunyt a közúton közlekedett
– közölték.
Hajdú-Bihar vármegyében a legutolsó felmérés 2016-ban történt, ekkor az úthálózat mellett összesen 110 kegyhely volt található. Azóta nem végeztek újabb számlálást, így a pontos számot jelenleg nem tudják meghatározni.
A társaság hangsúlyozta, hogy megértik, és nem hagyják figyelmen kívül a balesetben elhunyt szeretteiket gyászolók veszteségét, ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy az utak elsősorban a közlekedést szolgálják, ahol a legfontosabb szempont a közlekedők biztonsága marad.
