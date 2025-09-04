Könnyen balesetet okozhat, ha ilyet teszel az út szélére, ráadásul még engedélyköteles is!

A tragikus balesetek helyszínén spontán módon létesített kegyhelyek vagy emlékhelyek problémásak a közlekedők biztonságát illetően. Az útpadkán vagy annak közelében elhelyezett keresztek, virágok és mécsescsoportok ugyanis balesetek veszélyforrásai is lehetnek – közölte megkeresésünkre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Mutatjuk a részleteket!

A balesetek áldozataira megemlékező kegyhelyek veszélyt jelenthetnek az utakon

Forrás: MW-archív

Engedély nélküli kegyhelyek az utakon

A többnyire lakott területen kívüli, megvilágítatlan helyszíneken, az útpadkán, illetve félig az úttesten a hozzátartozók által szabálytalanul elhelyezett – gyakran kivilágítatlan – emlékművek baleseti veszélyforrást jelentenek

– írta válaszában a közútkezelő társaság.

A közúti közlekedésről szóló törvény alapján ugyanis tilos olyan tárgyakat elhelyezni a közút területén, amelyek összetéveszthetők a közúti jelzésekkel, akadályozzák a láthatóságot, vagy elterelhetik a járművezetők figyelmét. Az ilyen objektumok ráadásul nemcsak a forgalom biztonságát veszélyeztetik, hanem az utak karbantartását is nehezítik.

A Magyar Közút szerint a kihelyezett tárgyak gyakran akadályozzák a közúton szükséges üzemeltetési és fenntartási munkák elvégzését is.

Éppen ezért emlékművek, kegyhelyek létesítésére csak akkor adható ki közútkezelői hozzájárulás, ha az kétséget kizáróan nem veszélyezteti a forgalom biztonságát, kellő távolságra található az úttól, és van a közelében biztonságos megállásra szolgáló hely

– írták.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Alternatív megoldások az útmenti emlékhelyek elhelyezése

A Magyar Közút keresi annak lehetőségét, hogy szabályozott keretek között biztosítsa az országos közúthálózat mentén a közlekedési balesetben elhunytakra történő emlékezést. Ennek érdekében pihenőhelyeken és parkolókban alakítanának ki megfelelő emlékhelyeket.

Az ország több pontján is találhatóak olyan emlékhelyek, ahol a hozzátartozók leróhatják kegyeletüket. Ezek gyorsforgalmi utak pihenőhelyein, vagy az útmentén kialakított, biztonságos parkolási lehetőséget nyújtó helyeken vannak

– tájékoztatott a társaság. A két legnagyobb forgalmú szakaszon lévő emlékhely az M7-es autópályán Siófoknál, valamint az M1-es autópályán Tatánál található, amelyek az MKIF Zrt. kezelésében álló útszakaszokon helyezkednek el.