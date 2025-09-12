szeptember 12., péntek

Katonák ezrei lepték el Debrecen térségét, készültségben a teljes közigazgatás

Címkék#Magyar Honvédség#Hajdúhadház#Adaptive Hussars 2025#hadgyakorlat

Több mint 22 ezer magyar és szövetséges katona vesz részt az ADHU25-ben. Hajdúhadház is fontos helyszín a katonai hadgyakorlatban.

Haon.hu

Pontosság, erő és országvédelem – ezek a hívószavai a szeptember elején indult Adaptive Hussars 2025-nek. NATO-keretek között zajlik katonai hadgyakorlat Magyarországon, amelyben több mint 22 ezer magyar és szövetséges katona vesz részt, hivatásosok és tartalékosok egyaránt. A hat héten át tartó gyakorlat során az ország különböző pontjain komplex hadműveleti helyzeteket modelleznek, ideértve deszantműveleteket, vasúti és légi átcsoportosításokat, valamint különböző összhaderőnemi és összkormányzati védelmi feladatokat. A program célja a Magyar Honvédség képességeinek bemutatása, a haderőfejlesztés visszaellenőrzése, valamint a magyar és szövetséges (például amerikai, szlovák) erők együttműködésének gyakorlása vészhelyzeti és országvédelmi szcenáriókban. A katonai hadgyakorlat alatt kiemelt szerep jut Hajdúhadháznak is.

Hajdúhadházon is zajlik az ADHU25 katonai hadgyakorlat
Hajdúhadházon is zajlik az ADHU25 katonai hadgyakorlat
Forrás: MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár

Tűzszerészek és lövészek a hajdúhadházi katonai hadgyakorlaton

A Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár katonáinak kiképzése szeptember 5-én indult az  Adaptive Hussars 2025 gyakorlat keretében. A feladatok teljesítéséről mind a Magyar Honvédség, mind pedig a dandár beszámol:

Meginduláskor szemlén és terepen – az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár egy zászlóaljnyi katonája szolgál teljes összhangban Hajdúhadházon az Adaptive Hussars 2025 előre tervezett, NATO-keretek között megrendezett, összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat során

– olvasható a dandár szeptember 8-i bejegyzésében.

A dandár alárendeltségébe került szeptember 11-re az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred tűzszerész szakasz állománya. Ez az időszak új kihívást és egyben új lehetőséget is hozott számukra: a tűzszerész képesség szoros együttműködésben, összehangoltan egészíti ki a dandár lövészeinek erejét – olvasható a Magyar Honvédség csütörtöki bejegyzésében.

Az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár naponta számol be az ADHU25 keretében zajló katonai hadgyakorlat hajdúhadházi eseményeiről. A Facebook-oldalukon megjelenő bejegyzésekben pedig látványos fotókat is megosztanak a katonákról

Katonai hadgyakorlat Hajdúhadházon: ez várható a folytatásban

A katonai hadgyakorlat a következő napokban is folytatódik Hajdúhadházon, így a térségben megnövekedett katonai jelenlétre kell számítanunk. 

A Magyar Honvédség közlése szerint

szeptember 15-ig megnövekedett légi forgalomra és intenzívebb zajhatásokra kell számítani helikopterekkel végrehajtott tűztámogatási feladatok miatt többek között Hajdúhadház térségében is.

S, hogy nem a levegőbe beszéltek, jól bizonyítja, hogy a napokban egyik olvasónk két katonai helikoptert is észlelt. Erről itt írtunk bővebben:

A katonai hadgyakorlat közepette pedig arra is volt lehetősége a honvédségnek, hogy a hajdúhadházi lakosokat is közelebb vigye a magyar harcászati technikához:

