Katonák ezrei lepték el Debrecen térségét, készültségben a teljes közigazgatás

Pontosság, erő és országvédelem – ezek a hívószavai a szeptember elején indult Adaptive Hussars 2025-nek. NATO-keretek között zajlik katonai hadgyakorlat Magyarországon, amelyben több mint 22 ezer magyar és szövetséges katona vesz részt, hivatásosok és tartalékosok egyaránt. A hat héten át tartó gyakorlat során az ország különböző pontjain komplex hadműveleti helyzeteket modelleznek, ideértve deszantműveleteket, vasúti és légi átcsoportosításokat, valamint különböző összhaderőnemi és összkormányzati védelmi feladatokat. A program célja a Magyar Honvédség képességeinek bemutatása, a haderőfejlesztés visszaellenőrzése, valamint a magyar és szövetséges (például amerikai, szlovák) erők együttműködésének gyakorlása vészhelyzeti és országvédelmi szcenáriókban. A katonai hadgyakorlat alatt kiemelt szerep jut Hajdúhadháznak is.

Hajdúhadházon is zajlik az ADHU25 katonai hadgyakorlat

Forrás: MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár

Tűzszerészek és lövészek a hajdúhadházi katonai hadgyakorlaton

A Magyar Honvédség Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár katonáinak kiképzése szeptember 5-én indult az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat keretében. A feladatok teljesítéséről mind a Magyar Honvédség, mind pedig a dandár beszámol:

Meginduláskor szemlén és terepen – az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdúdandár egy zászlóaljnyi katonája szolgál teljes összhangban Hajdúhadházon az Adaptive Hussars 2025 előre tervezett, NATO-keretek között megrendezett, összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat során

A dandár alárendeltségébe került szeptember 11-re az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred tűzszerész szakasz állománya. Ez az időszak új kihívást és egyben új lehetőséget is hozott számukra: a tűzszerész képesség szoros együttműködésben, összehangoltan egészíti ki a dandár lövészeinek erejét – olvasható a Magyar Honvédség csütörtöki bejegyzésében.

Katonai hadgyakorlat Hajdúhadházon: ez várható a folytatásban

A katonai hadgyakorlat a következő napokban is folytatódik Hajdúhadházon, így a térségben megnövekedett katonai jelenlétre kell számítanunk.