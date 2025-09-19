szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

23°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Megtudtuk, miért repült egy katonai drón Debrecen felett!

Címkék#drón#debrecen#katonaság

Egyik olvasónk figyelt fel az eszközre. Megkerestük a Magyar Honvédséget, miért tartózkodott katonai drón a város felett.

Haon.hu

Egyik olvasónk szúrta ki, hogy egy katonai drónt látott Debrecenben csütörtökön. Az esettel kapcsolatban kerestük a Magyar Honvédség kommunikációs osztályát, akik pénteken válaszoltak portálunknak.

20230208-madartavlatbol-Debrecen-HAON-KA_9
Katonai drón repült el Debrecen felett, megtudtuk, miért!
Forrás: illusztráció/Napló-archív

Az ország védelmi rendszere fejlődik, egyre modernebb katonai eszközöket rendszeresítenek a Magyar Honvédségnél, amely rendszeresen tart gyakorlatokat a magyar emberek biztonsága érdekében. Ezt szolgálja az Adaptive Hussars 2025, a rendszerváltás óta a legnagyobb összhaderőnemi és összkormányzati országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül. A Hajdú Online olvasója szeptember 18-án a Skylark 3 típusú drónt láthatta, amit az Adaptive Hussars 2025 gyakorlaton használtak katonáink

 - írta a Magyar Honvédség a megkeresésünkre.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A katonai drón mellett többször járt helikopter is a hajdú-bihari égen

Ahogy arról korábban írtunk, többen is láttak helikoptert a vármegye több településén is, azonban valamennyi észlelt jármű a honvédség kötelékébe tartozik. Bővebben itt írtunk a helikopterekről:

A hajdúhadháziak közelebbről is megtekinthették a katonai légi járművet, melyről egy videót is közzétettek. A H145M típusú helikopter múlt hét csütörtökön szállt le a településen:

A több mint 22 ezer magyar és szövetséges katona részvételével zajló Adaptive Hussars hadgyakorlat során az ország különböző pontjain komplex hadműveleti helyzeteket modelleznek, ideértve deszantműveleteket, vasúti és légi átcsoportosításokat, valamint különböző összhaderőnemi és összkormányzati védelmi feladatokat. Bővebben itt olvashattok a gyakorlat céljáról:

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu