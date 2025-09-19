Megtudtuk, miért repült egy katonai drón Debrecen felett!

Egyik olvasónk szúrta ki, hogy egy katonai drónt látott Debrecenben csütörtökön. Az esettel kapcsolatban kerestük a Magyar Honvédség kommunikációs osztályát, akik pénteken válaszoltak portálunknak.

Katonai drón repült el Debrecen felett, megtudtuk, miért!

Forrás: illusztráció/Napló-archív

Az ország védelmi rendszere fejlődik, egyre modernebb katonai eszközöket rendszeresítenek a Magyar Honvédségnél, amely rendszeresen tart gyakorlatokat a magyar emberek biztonsága érdekében. Ezt szolgálja az Adaptive Hussars 2025, a rendszerváltás óta a legnagyobb összhaderőnemi és összkormányzati országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül. A Hajdú Online olvasója szeptember 18-án a Skylark 3 típusú drónt láthatta, amit az Adaptive Hussars 2025 gyakorlaton használtak katonáink

- írta a Magyar Honvédség a megkeresésünkre.

A katonai drón mellett többször járt helikopter is a hajdú-bihari égen

