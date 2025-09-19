1 órája
Megtudtuk, miért repült egy katonai drón Debrecen felett!
Egyik olvasónk figyelt fel az eszközre. Megkerestük a Magyar Honvédséget, miért tartózkodott katonai drón a város felett.
Egyik olvasónk szúrta ki, hogy egy katonai drónt látott Debrecenben csütörtökön. Az esettel kapcsolatban kerestük a Magyar Honvédség kommunikációs osztályát, akik pénteken válaszoltak portálunknak.
Az ország védelmi rendszere fejlődik, egyre modernebb katonai eszközöket rendszeresítenek a Magyar Honvédségnél, amely rendszeresen tart gyakorlatokat a magyar emberek biztonsága érdekében. Ezt szolgálja az Adaptive Hussars 2025, a rendszerváltás óta a legnagyobb összhaderőnemi és összkormányzati országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül. A Hajdú Online olvasója szeptember 18-án a Skylark 3 típusú drónt láthatta, amit az Adaptive Hussars 2025 gyakorlaton használtak katonáink
- írta a Magyar Honvédség a megkeresésünkre.
A katonai drón mellett többször járt helikopter is a hajdú-bihari égen
Ahogy arról korábban írtunk, többen is láttak helikoptert a vármegye több településén is, azonban valamennyi észlelt jármű a honvédség kötelékébe tartozik. Bővebben itt írtunk a helikopterekről:
Valami készül? Egy nap alatt két helyen is feltűnt Debrecenben ez a helikopter! – fotóval!
A hajdúhadháziak közelebbről is megtekinthették a katonai légi járművet, melyről egy videót is közzétettek. A H145M típusú helikopter múlt hét csütörtökön szállt le a településen:
A több mint 22 ezer magyar és szövetséges katona részvételével zajló Adaptive Hussars hadgyakorlat során az ország különböző pontjain komplex hadműveleti helyzeteket modelleznek, ideértve deszantműveleteket, vasúti és légi átcsoportosításokat, valamint különböző összhaderőnemi és összkormányzati védelmi feladatokat. Bővebben itt olvashattok a gyakorlat céljáról:
Katonák ezrei lepték el Debrecen térségét, készültségben a teljes közigazgatás
