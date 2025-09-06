Nehéz könnyek nélkül nézni - megható videót tett közzé Kathi Béla özvegye

Az egész országot lesújtotta, amikor július 31-én, mindössze 46 éves korában elhunyt a hajdúböszörményi testépítő legenda, Kathi Béla. Rengetegen emlékeztek meg róla, és fejezték ki részvétüket a családnak. Kathi Béla özvegye, Salamon Dia most Instagram-oldalán osztott meg egy megható videót a család mindennapjaiból.

Kathi Béla és felesége, Salamon Dia

Forrás: Instagram / Salamon Dia

A bejegyzéshez egy fehér szívet tett hozzá a testépítő. Az összeállításban rengeteg régi emléket láthatunk a boldog családról, a kezdeti ismerkedéstől az esküvőn át egészen addig, amíg hárman nem lettek. A videót itt tudod megnézni:

A bejegyzéshez rengeteg komment érkezett, számtalan hozzászóló fejezte ki részvétét.

Dia, annyira együttérzek veled! Köszönöm, hogy megosztottad ezeket a képeket, videókat velünk

- írja az egyik hozzászóló.

