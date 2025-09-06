szeptember 6., szombat

Szívszorító

3 órája

Nehéz könnyek nélkül nézni - megható videót tett közzé Kathi Béla özvegye

Címkék#Salamon Dia#üzenet#Kathi Béla#özvegy

A népszerű testépítő július 31-én hunyt el. Kathi Béla rengeteg ember számára volt inspiráló.

Haon.hu

Az egész országot lesújtotta, amikor július 31-én, mindössze 46 éves korában elhunyt a hajdúböszörményi testépítő legenda, Kathi Béla. Rengetegen emlékeztek meg róla, és fejezték ki részvétüket a családnak. Kathi Béla özvegye, Salamon Dia most Instagram-oldalán osztott meg egy megható videót a család mindennapjaiból. 

Kathi Béla és felesége, Salamon Dia
Kathi Béla és felesége, Salamon Dia
Forrás: Instagram / Salamon Dia

A bejegyzéshez egy fehér szívet tett hozzá a testépítő. Az összeállításban rengeteg régi emléket láthatunk a boldog családról, a kezdeti ismerkedéstől az esküvőn át egészen addig, amíg hárman nem lettek. A videót itt tudod megnézni:

A bejegyzéshez rengeteg komment érkezett, számtalan hozzászóló fejezte ki részvétét.

Dia, annyira együttérzek veled! Köszönöm, hogy megosztottad ezeket a képeket, videókat velünk

- írja az egyik hozzászóló. 

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Kathi Béla temetése augusztus 29-én volt szülővárosában, Hajdúböszörményben. A megemlékezésről készült felvételeket ebben a cikkben tudjátok megtekinteni:

Ajánljuk még:

 

 

