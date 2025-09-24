3 órája
Tíz éve a debreceniek egyik kedvelt helye, te jártál már itt? - fotókkal, videóval
A Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség könyvesbolt-kávézója jubileumi sajtótájékoztatóval ünnepelte fennállásának évfordulóját. A Karakter 1517 az elmúlt évtizedben a város meghatározó kulturális és közösségi terévé vált.
A jubileumi esemény különleges áhítattal kezdődött a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó imatermében, ahol Oláh István elnök-lelkipásztor vezetésével hálát adtak Istennek az elmúlt tíz évért. A lelkipásztor beszélt a mai teljesítményközpontú világ kényszeréről, ami sokakat szorongással és stresszel tölt el. Hangsúlyozta, hogy ezzel szemben Isten és a vallás nem olyan mint egy nagy gyár – Istent nem a teljesítmény érdekli, hanem a növekedés, például a szeretetben való növekedés. Ezután visszamentek a résztvevők a könyvesboltba, leültek a puha székekre és megkezdődött az ünnepi sajtótájékoztató.
A nyugalom szigete egy rohanó világban
Széles Diána alpolgármester személyes és várospolitikai szemszögből is méltatta a helyet.
Szerintem mindannyiunk számára ez a nyugalom helye. A gyerekeimmel gyakran jövök ide, hiszen amikor az iskolába elmegyek értük, sokszor érzem azt, hogy van valami kis rezdülés, vibrálás bennük, amit ki kell beszélni. És ilyenkor idehozom őket
– kezdte gondolatait.
Az alpolgármester kiemelte azt is, hogy tíz évvel ezelőtt nagy vállalkozás volt a gyülekezet részéről ezt a projektet bevállalni, hiszen akkor még nem volt egyértelmű a debreceni turizmus sikere. Elmondta, hogy a tavalyi évben rekordot döntött a vendégéjszakák száma, amit idén augusztusig további 6 százalékkal sikerült megnövelni.
A városvezető szerint ez az a hely, ahol meg lehet szólítani azokat is, akik esetleg nem mennek be a Nagytemplomba vagy istentiszteletre. Itt ők is megérezhetik, milyen reformátusnak lenni.
Ez egy közös élmény, a nyugalomról és a szeretetről szól
– zárta gondolatait Széles Diána.
Karakter 1517: ahol minden ember otthonra talál
Oláh István, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség elnök-lelkipásztora felidézte a kezdeteket: 2013-ban Kósa Lajos akkori polgármester telefonon kereste meg azzal a kérdéssel, tudnának-e valamit kezdeni az épülettel, ha megkapnák működtetésre. Az épület eredetileg Kőtár néven múzeumként funkcionált, ahol az András templom feltárása során talált régészeti leleteket állították ki.
Voltak dilemmák, voltak kérdések bennünk, de végül is a döntés megszületett, és azt mondtuk, hogy belevágunk ebbe
– emlékezett vissza a lelkipásztor. A presbitériumban viták is voltak arról, hogy a Piac utcai, 1984 óta működő könyvesboltot átköltöztessék-e ide – megtalálják-e majd az emberek, fog-e működni a vállalkozás és hasonló kérdések merültek fel annak idején.
10 éves a debreceni Karakter 1517 kávézóFotók: Vida Márton Péter
A névválasztásról szólva elmondta:
azért lett Karakter, mert az volt a vágyuk, hogy bármilyen karakter is lépjen be az ajtón, érezze jól és elfogadva magát.
– Ez az egyetlen egy református helyszín a városban, ami mindenki előtt nyitva van a hét mindennapján, illetve hétfőtől szombatig
– hangsúlyozta.
Több mint könyvesbolt és kávézó
Farkas Andrea üzletvezető három éve vette át a bolt vezetését. Beszámolójában kiemelte, hogy a hely szerinte is több mint üzlet: közösségi tér, ahol kulturális eseményeknek, könyvbemutatóknak adnak helyet.
Szorosan együttműködünk például a Debreceni Egyetemmel, a Science Café rendezvénysorozatok nálunk valósulnak meg
– mondta.
Az üzletvezető büszkén beszélt a helyi értékek támogatásáról: debreceni kézművesek termékeit árusítják, és olyan különlegességekkel várják a vendégeket, mint a csak náluk kapható Szabó Magda sütemény. A jubileum alkalmából bemutatták az új Karakter 1517 menüt is, amely 1517 forintba kerül, és egy presszókávéból valamint egy Kálvinista mennyországból áll.
Újragondolt hagyományok
Vincze Flóra cukrászmester mutatta be a Kálvinista mennyország süteményt, amely egy régi gömöri recept modern újragondolása.
Házi tésztával készült sütemény, amit édes túróval és tejföllel rétegezünk be, majd kisütjük
– magyarázta a cukrász. A süteményben mazsola is található, ami a cukrász elmondása szerint egy klasszikus magyar hozzávaló.
Gazdag programkínálat a jubileumi évben
Bódor Edit, a Nagytemplomi Kulturális Szolgálat tanácsadója ismertette az elkövetkező időszak jubileumi programjait. A turizmus világnapján újraindítják a Nagytemplom óraszerkezetét a Kistemplomból kölcsönkapott szerkezet segítségével. A Karakteres beszélgetések sorozatban Máté István költővel találkozhatnak az érdeklődők, de érkezik Mező Misi is a Mesélő című műsorával.
Októberben a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében több kulturális intézmény összefogásával Szabó Magda születésnapjára emlékeznek majd. Folytatódnak a vasárnap esti orgonaestek is, a reformáció napján pedig Visky András író lesz a vendég. Novemberben gyertyafényes koncertre készülnek, az adventi időszakban pedig a híres énekes, Szarka Tamás érkezik csapatával, a református általános iskola kórusaival kiegészülve.
A sajtótájékoztató végén a résztvevők megkóstolhatták a jubileumi süteményeket, miközben a református általános iskola diákjai kerámiamunkákat készítettek és falfestményt alkottak a születésnapi ünnepség keretében.
