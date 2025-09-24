Tíz éve a debreceniek egyik kedvelt helye, te jártál már itt? - fotókkal, videóval

A jubileumi esemény különleges áhítattal kezdődött a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézó imatermében, ahol Oláh István elnök-lelkipásztor vezetésével hálát adtak Istennek az elmúlt tíz évért. A lelkipásztor beszélt a mai teljesítményközpontú világ kényszeréről, ami sokakat szorongással és stresszel tölt el. Hangsúlyozta, hogy ezzel szemben Isten és a vallás nem olyan mint egy nagy gyár – Istent nem a teljesítmény érdekli, hanem a növekedés, például a szeretetben való növekedés. Ezután visszamentek a résztvevők a könyvesboltba, leültek a puha székekre és megkezdődött az ünnepi sajtótájékoztató.

Az esemény áhítattal kezdődött a Karakter 1517 imatermében

A nyugalom szigete egy rohanó világban

Széles Diána alpolgármester személyes és várospolitikai szemszögből is méltatta a helyet.

Szerintem mindannyiunk számára ez a nyugalom helye. A gyerekeimmel gyakran jövök ide, hiszen amikor az iskolába elmegyek értük, sokszor érzem azt, hogy van valami kis rezdülés, vibrálás bennük, amit ki kell beszélni. És ilyenkor idehozom őket

– kezdte gondolatait.

Széles Diána a könyvesbolthoz való személyes kapcsolódásáról beszélt először

Az alpolgármester kiemelte azt is, hogy tíz évvel ezelőtt nagy vállalkozás volt a gyülekezet részéről ezt a projektet bevállalni, hiszen akkor még nem volt egyértelmű a debreceni turizmus sikere. Elmondta, hogy a tavalyi évben rekordot döntött a vendégéjszakák száma, amit idén augusztusig további 6 százalékkal sikerült megnövelni.

A városvezető szerint ez az a hely, ahol meg lehet szólítani azokat is, akik esetleg nem mennek be a Nagytemplomba vagy istentiszteletre. Itt ők is megérezhetik, milyen reformátusnak lenni.

Ez egy közös élmény, a nyugalomról és a szeretetről szól

– zárta gondolatait Széles Diána.

A beszédek között Kiss Gergely Máté színművész szavalt el verseket a közönségnek

Karakter 1517: ahol minden ember otthonra talál

Oláh István, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség elnök-lelkipásztora felidézte a kezdeteket: 2013-ban Kósa Lajos akkori polgármester telefonon kereste meg azzal a kérdéssel, tudnának-e valamit kezdeni az épülettel, ha megkapnák működtetésre. Az épület eredetileg Kőtár néven múzeumként funkcionált, ahol az András templom feltárása során talált régészeti leleteket állították ki.

Voltak dilemmák, voltak kérdések bennünk, de végül is a döntés megszületett, és azt mondtuk, hogy belevágunk ebbe

– emlékezett vissza a lelkipásztor. A presbitériumban viták is voltak arról, hogy a Piac utcai, 1984 óta működő könyvesboltot átköltöztessék-e ide – megtalálják-e majd az emberek, fog-e működni a vállalkozás és hasonló kérdések merültek fel annak idején.