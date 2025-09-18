2 órája
Kapu Tibor Debrecenben járt és meglepő vallomást tett
A második magyar űrhajós a Tudományos és Társadalmi Tanácsadó Testület éves ülésén osztotta meg élményeit és mutatta be a HUNOR program tudományos eredményeit. Kapu Tibor nemcsak a felbocsátás katartikus élményét idézte fel, hanem részletesen beszámolt az űrállomáson végzett innovatív magyar kísérletekről is.
– Nem gondolnák, de Gyula néha szégyenlős – kezdte humoros hangvétellel előadását Kapu Tibor kutatóűrhajós a Debreceni Egyetem rendezvényén, arra utalva, hogy tartalékos társa, Cserényi Gyula ezúttal nem csatlakozott hozzá a színpadon. A HUNOR-program keretében az űrbe jutott gépészmérnök láthatóan otthonosan mozgott a közönség előtt, ugyanakkor szerény is volt, miközben részletesen beszámolt a 247 jelentkezővel induló kiválasztási folyamatról, az azt követő felkészülésről és az űrben töltött hetekről.
Ilyen volt Kapu Tibor űrhajós kiképzése
A kiválasztási procedúra során alkalmazott innovációk között említette a Magyar Honvédség kecskeméti bázisán végrehajtott Gripen-repüléseket, ahol 7g-s manővereket hajtottak végre.
Ez egy olyan innováció volt szerintünk az űrhajós kiválasztásban, ami lemérte azt, hogy amikor nagy G-erőknek kell majd a küldetés közben felbocsátáskor és visszatéréskor megfelelnünk, akkor azt a testünk ki tudja-e bírni
– magyarázta Kapu Tibor. Hogy érthető legyen: 1g az a normális gravitáció, 2g nyomásban már dupla olyan súlyosnak érzi magát az ember mint ami.
Különösen érdekes volt a csillebérci technikai bootcamp története, ahol a Központi Fizikai Kutatóintézetben két héten keresztül nukleáris témákban és sugárforrás keresésben kellett helyt állniuk a jelölteknek. A kiválasztás talán legmeglepőbb eleme a hatnapos izolációs képzés volt a Terrorelhárítási Központ közreműködésével. Kapu elmesélte, hogy bekötött szemmel vitték őket egy konténerbe, ahol hat napon keresztül, napfény és külvilág nélkül kellett élniük és dolgozniuk.
Rengeteget tanul magáról az ember ilyenkor, én nagyon büszkén sétáltam ki onnan
– idézte fel az élményt a kutatóűrhajós, hozzátéve, hogy 16 kamera figyelte őket folyamatosan.
A kilövésről is mesélt Kapu Tibor Debrecenben
A június 25-i felbocsátásról Kapu Tibor elmondta:
Én sose fogom elfelejteni, katartikus élmény, és tényleg azt mondhatom, hogy bármelyik nap újra tudnám csinálni, mert annyira élvezetes volt.
A 70 méter magas Falcon 9-es rakéta első fokozata 2,5 perc alatt vitte fel őket 100 kilométer magasba, miközben 460 tonnányi üzemanyagot fogyasztott el.
Az előadáson megjelent képek között szerepelt az az éjszakai felvétel is, amelyen a leváló első fokozat látható. Kapu Tibor büszkén beszélt a felvételről, kiemelve a SpaceX újrafelhasználható rakétatechnológiájának jelentőségét. Az előadáson több képet is bemutatott az űrhajós, melyeket ő maga készített a Nemzetközi Űrállomásból – az egyiken Magyarország volt látható.
Mit csinált Kapu Tibor az űrállomáson?
A tudományos program részletezése során Kapu Tibor hat kísérletet mutatott be abból a 25-ből, amelyeket az űrállomás fedélzetén végeztek el. Az M4D mikrofluidikás kísérlet kapcsán elmagyarázta, hogy egy mindössze néhány grammos polimer lapocskával gyakorlatilag bármilyen oldatot meg tudnak vizsgálni. Az M4D-kísérlet a hosszú űrmissziók gyógyszerbiztonságát kutatta – olyan mikrofluidikai technológiával dolgoztak, amely apró csatornákon keresztül áramoltatott folyadékok segítségével vizsgálja különböző oldatok viselkedését súlytalanságban.
Ez hasznos lehet a jövőre nézve, amikor majd el akarunk jutni a Marsra – ami Kapu Tibor elmondása szerint a mai technológiával két évbe kerülne.
Akkor ott volt még a DIRoS-kísérlet, ami egy különleges folyadékdinamikai vizsgálat volt. Súlytalanságban egy teniszlabda méretű vízgömböt hoztak létre, amelybe fehér nyomkövető részecskéket injektáltak, majd ezt a gömböt forgatni kezdték. Ez a forgó vízcsepp modellezi a gázóriások – például a Jupiter és a Szaturnusz – légköri áramlásait.
Páran tudják azt, hogy a Szaturnusznak az északi sarkán van egy hatszög alakú képződmény, amit nem igazán tudunk megmagyarázni. A Jupiternek van egy hatalmas nagy szeme, amit szintén nem tudunk megmagyarázni
– mondta Kapu Tibor, hozzátéve, hogy a kísérlettel ezeket a légköri jelenségeket szerették volna jobban megérteni.
Különösen büszke volt még a RANDAM nevű doziméterre, amelyet magyar kutatók fejlesztettek a HUNOR-program keretében. Ez egy gyufásdoboz méretű szerkezet, ami képes hőmérsékletet, sugárzást, légnyomást, páratartalmat, gyorsulást, fényt, szén-dioxid szintet, mágneses erősséget és légminőséget is mérni.
Háromszor könnyebb, mint azok a hasonló doziméterek, amik az űrállomáson jelenleg szolgálatot teljesítenek és 20-szor annyira energiatakarékos
– emelte ki az eszköz előnyeit az űrhajós.
Növénytermesztés a világűrben
Az előadás végén Kapu Tibor meglepő vallomást tett.
Az utolsó projektről megmondom őszintén, hogy gépészmérnökként meglepődtem, hogy ez lesz a személyes kedvencem. Nem gondoltam volna sohasem, hogy növénytermesztésre adom – legalább hobbiként – a fejem, de ez így történt, és nem máshol, mint a világűrben
– mondta a VITAPRIC-kísérletről.
A Debreceni Egyetem kutatói által kifejlesztett projektben ezer darab búza-, retek- és paprikamagot vittek fel, melyek felét szelénben gazdag kezeléssel látták el. A növényeket mindössze 500 milliliter vízzel – egyenként 0,5 ml-rel – nevelték speciális 3D polimer keltetőkben. A búzák váratlanul magasra nőttek, olyannyira hogy ki kellett bővíteni az üvegdobozaikat, hogy elférjenek.
A paprika kiválasztását azzal indokolta, hogy "whole body edible", vagyis minden része felhasználható: a termése élelemre, szárai és levelei pedig feldolgozás után gyógyszeralapanyagként is szolgálhatnak. A kísérlet célja, hogy minimális vízfelhasználással, rövid idő alatt termeszthető élelmiszert biztosítsanak a jövő hosszú távú űrmisszióihoz.
Hát nem véletlen, és talán a büszkeségünknek a szintjét mutatja, hogy mennyi képet tettünk bele ebbe a prezentációba a mi kis növényeinkről
– zárta a témát Kapu Tibor, megjegyezve, hogy a növények jelenleg mínusz 80 fokon lefagyasztva várják az űrállomás fedélzetén a februári hazaszállítást a Debreceni Egyetemre.
A debreceni YoUDay-en dalra is fakadt a magyar űrhajós
Fergeteges hangulatban zajlott le a yoUDay szerda este a Nagyerdei Stadionban. Idén is rengetegen voltak kíváncsiak a felejthetetlen koncerteket és látványos show-t ígérő tanévnyitóra: mintegy 20 ezer érdeklődő bulizhatott együtt a helyszínen. A sztárvendégek és neves zenekarok mellett ismerős arcok is szép számmal akadtak a színpadon, ráadásul meglepetés vendége is volt az estének Kapu Tibor személyében. A magyar űrhajós ráadásul egy különleges produkcióval készült a debreceni közönségnek.
Tankcsapda slágert énekelt Kapu Tibor a yoUDay színpadán! – videóval!
Gyakorlatilag képtelenség lett volna elrontani a Debreceni Egyetem tanévnyitó stadion show-ját. Buli, öröm, megható pillanatok és egy egész éjszakán át tartó zenei őrület járta át az idei yoUDay-t. És még meglepetésekből is jutott. Fotókat és videókat itt találhatsz:
YoUDay 2025: hazai pályán győzött a Debreceni Egyetem és a bulihangulat – fotókkal, videókkal!
