Kapu Tibor Debrecenben járt és meglepő vallomást tett

– Nem gondolnák, de Gyula néha szégyenlős – kezdte humoros hangvétellel előadását Kapu Tibor kutatóűrhajós a Debreceni Egyetem rendezvényén, arra utalva, hogy tartalékos társa, Cserényi Gyula ezúttal nem csatlakozott hozzá a színpadon. A HUNOR-program keretében az űrbe jutott gépészmérnök láthatóan otthonosan mozgott a közönség előtt, ugyanakkor szerény is volt, miközben részletesen beszámolt a 247 jelentkezővel induló kiválasztási folyamatról, az azt követő felkészülésről és az űrben töltött hetekről.

Kapu Tibor űrhajós a Debreceni Egyetemen mesélt az élményeiről és az űrben végzett kísérletekről

Ilyen volt Kapu Tibor űrhajós kiképzése

A kiválasztási procedúra során alkalmazott innovációk között említette a Magyar Honvédség kecskeméti bázisán végrehajtott Gripen-repüléseket, ahol 7g-s manővereket hajtottak végre.

Ez egy olyan innováció volt szerintünk az űrhajós kiválasztásban, ami lemérte azt, hogy amikor nagy G-erőknek kell majd a küldetés közben felbocsátáskor és visszatéréskor megfelelnünk, akkor azt a testünk ki tudja-e bírni

– magyarázta Kapu Tibor. Hogy érthető legyen: 1g az a normális gravitáció, 2g nyomásban már dupla olyan súlyosnak érzi magát az ember mint ami.

Különösen érdekes volt a csillebérci technikai bootcamp története, ahol a Központi Fizikai Kutatóintézetben két héten keresztül nukleáris témákban és sugárforrás keresésben kellett helyt állniuk a jelölteknek. A kiválasztás talán legmeglepőbb eleme a hatnapos izolációs képzés volt a Terrorelhárítási Központ közreműködésével. Kapu elmesélte, hogy bekötött szemmel vitték őket egy konténerbe, ahol hat napon keresztül, napfény és külvilág nélkül kellett élniük és dolgozniuk.

Rengeteget tanul magáról az ember ilyenkor, én nagyon büszkén sétáltam ki onnan

– idézte fel az élményt a kutatóűrhajós, hozzátéve, hogy 16 kamera figyelte őket folyamatosan.

A kilövésről is mesélt Kapu Tibor Debrecenben

A június 25-i felbocsátásról Kapu Tibor elmondta:

Én sose fogom elfelejteni, katartikus élmény, és tényleg azt mondhatom, hogy bármelyik nap újra tudnám csinálni, mert annyira élvezetes volt.

A 70 méter magas Falcon 9-es rakéta első fokozata 2,5 perc alatt vitte fel őket 100 kilométer magasba, miközben 460 tonnányi üzemanyagot fogyasztott el.

Az előadáson megjelent képek között szerepelt az az éjszakai felvétel is, amelyen a leváló első fokozat látható. Kapu Tibor büszkén beszélt a felvételről, kiemelve a SpaceX újrafelhasználható rakétatechnológiájának jelentőségét. Az előadáson több képet is bemutatott az űrhajós, melyeket ő maga készített a Nemzetközi Űrállomásból – az egyiken Magyarország volt látható.

Mit csinált Kapu Tibor az űrállomáson?

A tudományos program részletezése során Kapu Tibor hat kísérletet mutatott be abból a 25-ből, amelyeket az űrállomás fedélzetén végeztek el. Az M4D mikrofluidikás kísérlet kapcsán elmagyarázta, hogy egy mindössze néhány grammos polimer lapocskával gyakorlatilag bármilyen oldatot meg tudnak vizsgálni. Az M4D-kísérlet a hosszú űrmissziók gyógyszerbiztonságát kutatta – olyan mikrofluidikai technológiával dolgoztak, amely apró csatornákon keresztül áramoltatott folyadékok segítségével vizsgálja különböző oldatok viselkedését súlytalanságban.

Ez hasznos lehet a jövőre nézve, amikor majd el akarunk jutni a Marsra – ami Kapu Tibor elmondása szerint a mai technológiával két évbe kerülne.

Akkor ott volt még a DIRoS-kísérlet, ami egy különleges folyadékdinamikai vizsgálat volt. Súlytalanságban egy teniszlabda méretű vízgömböt hoztak létre, amelybe fehér nyomkövető részecskéket injektáltak, majd ezt a gömböt forgatni kezdték. Ez a forgó vízcsepp modellezi a gázóriások – például a Jupiter és a Szaturnusz – légköri áramlásait.

Páran tudják azt, hogy a Szaturnusznak az északi sarkán van egy hatszög alakú képződmény, amit nem igazán tudunk megmagyarázni. A Jupiternek van egy hatalmas nagy szeme, amit szintén nem tudunk megmagyarázni

– mondta Kapu Tibor, hozzátéve, hogy a kísérlettel ezeket a légköri jelenségeket szerették volna jobban megérteni.