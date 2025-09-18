szeptember 18., csütörtök

Elképesztő!

1 órája

Tankcsapda slágert énekelt Kapu Tibor a yoUDay színpadán! – videóval!

Címkék#debrecen#Kapu Tibor#Nagyerdei Stadion#youday#koncert

Van abban valami varázslatos, amikor a debreceni közönség egyként énekel egy Tankcsapda számot. Kapu Tibor Lukács Laciék ismert dalával állt színpadra az idei yoUDay-en.

Haon.hu

Fergeteges hangulatban zajlott le a yoUDay szerda este a Nagyerdei Stadionban. Idén is rengetegen voltak kíváncsiak a felejthetetlen koncerteket és látványos show-t ígérő tanévnyitóra: mintegy 20 ezer érdeklődő bulizhatott együtt a helyszínen. A sztárvendégek és neves zenekarok mellett ismerős arcok is szép számmal akadtak a színpadon, ráadásul meglepetés vendége is volt az estének Kapu Tibor személyében. A magyar űrhajós ráadásul egy különleges produkcióval készült a debreceni közönségnek.

Kapu Tibor a színpadon! – meglepetéseket is tartogatott a yoUDay 2025
Forrás: Vida Márton Péter

Kapu Tibor a színpadon! – meglepetéseket is tartogatott a yoUDay 2025

Az este egyik, ha nem a legemlékezetesebb pillanata lehetett, amikor Kapu Tibor a színpadra lépett. Akusztikus gitárt ragadva állt ki több ezer ember elé, hogy zenésztársával előadják a Tankcsapda egyik legismertebb slágerét, az „Ez az a ház” című dalt. A debreceni közönség természetesen kitörő örömmel fogadta a produkciót.

Videón Kapu Tibor yoUDay-es előadása:

Az idei yoUDay legjobb pillanatairól itt írtunk bővebben:

Fotósorozatunk a stadionshow-ról:

Ilyen volt az idei yoUDay!

Fotók: Vida Márton Péter

 

