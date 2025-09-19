szeptember 19., péntek

Megható

26 perce

Szívszorító: így őrzi elhunyt édesapja emlékét Kapás Boglárka

Címkék#kapás boglárka#örökbe fogadás#édesapa#elhunyt

A debreceni olimpikon júliusban vesztette el szerettét. Kapás Boglárka édesapja, Kapás István 70 éves korában hunyt el.

Haon.hu

Júliusban érkezett a megrázó hír, hogy elhunyt Telegdy-Kapás Boglárka édesapja, Kapás István. A világ-és Európa-bajnok sportoló tavaly vonult vissza az élsporttól. Azóta nem lehetett sokat hallani a korábbi olimpikonról, szerdán azonban egy megható posztot tett közzé Facebook-oldalán - olvasható a Borson.

Kapás Boglárka megható módon őrzi édesapja emlékét
Forrás: Instagram / Telegdy-Kapás Boglárka

Sziasztok! Egy kis időre eltűntem innen, Édesapám elvesztése óta nehéz időszakon mentem (megyek) keresztül. Viszont szerettem volna megmutatni Nektek az új családtagokat: a kutyusunkat Shera-t és Dalí cicát, akiket apukámtól fogadtunk örökbe

– írta a bejegyzésében, amelyhez mosolygós fotókat is mellékelt.

A képeket megnézhetitek a Bors cikkében

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Szívszorító sorokkal búcsúzott Kapás Boglárka édesapjától

A júliusi Instagram-bejegyzésében a debreceni olimpikon így búcsúzott el édesapjától:

Ez most nagyon fáj, Apa. Remélem megkönnyebbültél, elfogadom hogy menned kellett, bár sok tervünk volt. Utolsó vacsoránk közben is ezekről beszéltünk. Megint olyan hirtelen történt az egész, de legalább pont itt voltam Veled - talán épp erre vártál? Hiszem, hogy már Vandával vagy, biztos örült Neked és Te is vártad már, hogy újra megöleld. Nagyon hiányzol, de tudom, hogy mindig velem leszel. Most már két őrangyalom van

Kapás István búcsúztatása augusztus 26-án volt a Hajdúböszörményi Köztemetőben. A megemlékezésről képeket ebben a cikkben találhattok:

Ez is érdekelhet:

 

 

