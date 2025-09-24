szeptember 24., szerda

Elhunyt a népszerű hajdú-bihari rendezvény egyik legendás alakja

A karaokesátor ikonjának emlékét fia és a fesztivál közössége viszi tovább.

Haon.hu

A hajdúnánási Moto-Rock Weekend közössége mély fájdalommal búcsúzik Kamenyiczki Lászlótól, aki a rendezvény karaokesátrának szíve-lelke volt az elmúlt évtizedben – olvasható a fesztivál hivatalos Facebook-oldalán.

Elhunyt Kamenyiczki László, a Moto-Rock Weekend karaoke sátrának szíve-lelke
Elhunyt Kamenyiczki László, a Moto-Rock Weekend karaokesátrának szíve-lelke
Forrás: Moto-Rock Weekend / Facebook

Kamenyiczki László neve összefort a hajnalig tartó, felejthetetlen bulikkal

Mint a bejegyzésben olvasható, Laci neve összeforrt a hajnalig tartó közös éneklésekkel, a tánccal és a felszabadult hangulattal, amely minden évben felejthetetlenné tette a bulikat. Az idei évben fia, Ákos vette át a helyét, mivel egészségi állapota miatt már nem tudott részt venni a fesztiválon. A szervezők szomorúan számoltak be róla, hogy Laci szeptemberben örökre eltávozott.

Emlékét megőrzik, és ahogy a közleményben írták, sokaknak jut majd eszébe az ABBA Thank you for the music című dala, amellyel Laci minden este búcsúzott a közönségtől. 

Lélekben ott lesz velünk továbbra is

 – fogalmaztak.

