33 perce
Elhunyt a népszerű hajdú-bihari rendezvény egyik legendás alakja
A karaokesátor ikonjának emlékét fia és a fesztivál közössége viszi tovább.
A hajdúnánási Moto-Rock Weekend közössége mély fájdalommal búcsúzik Kamenyiczki Lászlótól, aki a rendezvény karaokesátrának szíve-lelke volt az elmúlt évtizedben – olvasható a fesztivál hivatalos Facebook-oldalán.
Kamenyiczki László neve összefort a hajnalig tartó, felejthetetlen bulikkal
Mint a bejegyzésben olvasható, Laci neve összeforrt a hajnalig tartó közös éneklésekkel, a tánccal és a felszabadult hangulattal, amely minden évben felejthetetlenné tette a bulikat. Az idei évben fia, Ákos vette át a helyét, mivel egészségi állapota miatt már nem tudott részt venni a fesztiválon. A szervezők szomorúan számoltak be róla, hogy Laci szeptemberben örökre eltávozott.
Emlékét megőrzik, és ahogy a közleményben írták, sokaknak jut majd eszébe az ABBA Thank you for the music című dala, amellyel Laci minden este búcsúzott a közönségtől.
Lélekben ott lesz velünk továbbra is
– fogalmaztak.
Ajánljuk még:
Országos csoportban csámcsognak azon, ami a ladányi étteremnél történt! Fotón a jelenet, erre tényleg nincs magyarázat
Kevés volt a 200 forint a debreceni sétálóutcán: csak jót akart a férfi, de egyből nekiestek