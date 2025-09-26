Időzített bomba a falakban, ha nem figyelsz, elveszítheted a Kádár-kockádat!

Az Otthon Start programnak köszönhetően rengeteg ember dönthet úgy, hogy vidéken képzeli el a jövőjét. A legtöbb esetben a piacon kínált ingatlanok régi építésű és Kádár-kocka típusú házak, amelyekkel továbbra sincs különösebb baj, sokan kifejezetten szeretik az ilyen és ehhez hasonló elosztású ingatlanokat. Ugyanakkor érdemes figyelembe venni, milyen rejtett hibák lehetnek ezekben az épületekben. Nem is gondolnánk, mekkora baj lehet, ha alaposan nem nézetjük át vagy újítjuk fel költözés előtt a vásárolni kívánt házat.

Kádár-kocka: Oda kell figyelni, el ne ússzon a családi ház

Forrás: MW-archív

Kádár-kocka: Az elektromos hálózat mindig legyen rendben!

Az említett lakóházak építésekor még alumínium vezetékelés volt az elterjedt, amely az akkori fogyasztásra lett tervezve. El tudjuk képzelni, anno maximum egy tárcsás mosógép, egy televízió és egy rádió volt, amelynek áramellátás kellett, mára ez megsokszorozódott: több televízió, szárítógép, mikró, mosogató- és egyéb gép használja a hálózatot. Azonban a legtöbb esetben a vezetékelés a régi, és bizony, itt kezdődnek a problémák…

Portálunk a debreceni villanyszerelőt, Gál Tibort kérdezte, mi a teendő, hogy megelőzzük a nagyobb káreseteket. – Amikor ezeket a házakat építették, alulvezetékelési technikát alkalmaztak: vagy vakolat alá vezetékkel, vagy csöves vezetékkel dolgoztak a szakemberek. A 2000-es évek elején kezdte el felváltani az új „réztechnika” az alumíniumot.

Manapság nem is lehet már úgy építkezni, mint korábban, hiszen sokkal több a fogyasztó a háztartásokban, ez a bajt is előrevetítheti. Egy felújításnál a legfontosabb, hogy az elektromos hálózat legyen rendben.

Korábban ebből nem volt baj, de felsorolni is nehéz, mennyi mindent használunk ma otthon. Ez pedig túlterhelheti a hálózatot: röviden úgy kell elképzelni, hogy elkezd melegedni a vezeték, majd izzik és összeég. Ha szerencsénk van, lever a biztosíték, ha nem, családi házak éghetnek le. A legkisebb probléma, ha tönkremegy az elektronikai eszköz – figyelmeztetett a szakember.

Az anyagköltség mellett a szakember tudását is meg kell fizetni

Fotó: Illusztráció: MW-archív

Mekkora kár keletkezhet, ha nem figyelünk oda?

Az elmúlt években az építőiparban elképesztően megemelkedtek az anyagárak, ezért többen felhúzhatják a szemöldöküket, milyen „drágán dolgoznak a szakemberek”. Érdemes ezt is tisztázni, ugyanakkor arról is szót kell ejteni, hogy rengeteg apró befolyásoló tényező van, amelyek miatt akár a milliós összeget is elérheti egy-egy Kádár-kocka felújítása. A fiatal szakember szerint jobb, ha megelőzzük a bajt, érdemes komoly összeget ráfordítani a rekonstrukcióra, mert egy egész élet munkája múlhat ezen. – Sokszor előfordul, hogy a megrendelők sokallják a felújítás összegét, de fontos megjegyezni, hogy nem mindig a szakemberek munkadíja a sok, hanem az anyagok ára elképesztően felment. Mindig hangsúlyozom, „olcsó húsnak híg a leve”, megéri ráfordítani a pénzt.

Például vannak olyan kábelek, amelyekből száz méter akár harmincezer forint is lehet. Az nem baj, ha több szakembert megkérdezünk, sőt, de ha valaki jóval olcsóbb, mint a többiek, az is sokat elmond.

Egy száz négyzetméteres háznál akár 800 ezer vagy több mint egy millió forint is lehet az összeg, amely a vezetékelést illeti. A megrendelő egyébként nem csupán az anyagot, de olykor a szaktudást is megfizeti – mondta Gál Tibor.