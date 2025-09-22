1 órája
„Ébren volt az őrangyala!” – egészen elképesztő, mit művelt a forgalomban egy biciklis Józsán!
Egy autós gyors reakcióidején múlt pusztán, hogy nem történt nagyobb baj. Egy kerékpáros felelőtlenségéről számoltak be az egyik helyi csoportban.
Újabb vérfagyasztó közlekedési szituációról számoltak be Debrecen-Józsa egyik Facebook-csoportjában: egy figyelmetlen biciklis hajtott le az útra egy autós elé, aki csak a gyors reakcióidejének köszönhetően, az autó hirtelen megállításával tudta elkerülni a balesetet. A felháborodott autós beszámolója szerint a kerékpáros ráadásul záróvonalat átlépve keveredett gépjárműve elé.
Balesetet is okozhatott volna a józsai kerékpáros
Az egyik kommentelő, aki szemtanúja volt a történteknek felidézte: annyit látott csak, hogy az előtte lévő autó elé bevág egy fekete kapucnis kerékpáros.
Óriási szerencséje volt, hogy figyelmes volt a sofőr és lerántotta az autóját a murvás útszélre, hogy elkerülje a balesetet. Szóval ezt most megúszta a kedves bringás, de legyen neki intő jel, máskor nem lesz ilyen szerencséje
– írta az eset szemtanúja. Abba már tényleg bele se merünk gondolni, mi lett volna, ha bármelyik autós nem tud megállni időben...
Ajánljuk még:
„Borzasztóan elegem van” – újra összeroppant a Vágóhíd utcai balesetben meghalt fiú anyja