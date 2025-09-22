„Ébren volt az őrangyala!” – egészen elképesztő, mit művelt a forgalomban egy biciklis Józsán!

Újabb vérfagyasztó közlekedési szituációról számoltak be Debrecen-Józsa egyik Facebook-csoportjában: egy figyelmetlen biciklis hajtott le az útra egy autós elé, aki csak a gyors reakcióidejének köszönhetően, az autó hirtelen megállításával tudta elkerülni a balesetet. A felháborodott autós beszámolója szerint a kerékpáros ráadásul záróvonalat átlépve keveredett gépjárműve elé.

Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Balesetet is okozhatott volna a józsai kerékpáros

Az egyik kommentelő, aki szemtanúja volt a történteknek felidézte: annyit látott csak, hogy az előtte lévő autó elé bevág egy fekete kapucnis kerékpáros.

Óriási szerencséje volt, hogy figyelmes volt a sofőr és lerántotta az autóját a murvás útszélre, hogy elkerülje a balesetet. Szóval ezt most megúszta a kedves bringás, de legyen neki intő jel, máskor nem lesz ilyen szerencséje

– írta az eset szemtanúja. Abba már tényleg bele se merünk gondolni, mi lett volna, ha bármelyik autós nem tud megállni időben...

