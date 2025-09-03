szeptember 3., szerda

Helyi közélet

1 órája

Hömpölyög a víz Józsán, a lakók segítségét kérik!

Címkék#debrecen#ingadozás#víz#Józsa#víznyomás

Több utcában nincs víz a környéken. A józsaiak segítségét kéri a vízmű a probléma feltárásában.

Haon.hu

Az egyik józsai csoportban osztották meg a hírt, mely szerint hömpölyög az árokban a víz Debrecen-Józsán, a Gönczy Pál utcában. A településrész több pontján is panaszkodnak az emberek, hogy nincs víz, vagy csak nagyon kevés folyadék érkezik a csapból. 

Forrás: Facebook/Józsai Csoport

A bejegyzésben kiemelik, a vízmű munkatársai kérik a lakosság segítségét, hogy hamarabb kiderüljön, honnan is folyik a víz Felsőjózsán. Többen jelezték a kommentek között, hogy náluk nincs víz a háztartásban, többek között az Elek utcáról, a Deák Ferenc utcáról, valamint a Rózsavölgy utcáról is érkezett bejelentés.

Ahogy azt megtudtuk a Debreceni Vízmű Zrt.-től, jelenleg zajlik a hibafelmérés Felsőjózsán, a vízmű munkatársai ennek során ideiglenesen kizárják a vizet, ezért tapasztalható a háztartásokban vízhiány. 

