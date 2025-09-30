Beindult a találgatás, megnéztük, milyen bolt nyit Debrecenben!

Az egyik józsai Facebook-csoportokban az utóbbi napokban beindult a találgatás: vajon mi nyílik a 35-ös főútról letérve, a Bocskai István út elején? – tették fel többen is a kérdést. A kérdés nem nyitott többé, immáron az is tudható, hogy pontosan milyen üzletbe látogathatunk október 1-től.

Immáron laptop és telefon szerviz is a józsaiak rendelkezésére áll majd. Fotó: Haon

Új üzlet Józsa kiemelt helyén

Alsójózsán, a Bocskai úton, a Napfény Szépségszalon szomszédságában sok éven keresztül virágbolt működött, de volt például ruhabolt is, olykor pedig üresen állt az üzlet– ezúttal meghibásodott készülékeket vihetünk majd a Z&ZS Szervizbe. Mint azt a Facebook-oldalukon írják, elsősorban azokat várják, akiknek betört a telefon-, tablet- vagy laptopkijelzőjük, lassú a készülékük, netán tisztításra vár a konzoluk. Előny, hogy a helyiség a Józsaparktól néhány percre található, és még parkolója is van.

