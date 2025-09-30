szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

13°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Boltnyitás

51 perce

Beindult a találgatás, megnéztük, milyen bolt nyit Debrecenben!

Címkék#Debrecen#Bocskai út#Alsójózsa#szerviz

Korábban volt itt virágbolt, majd ruhabolt is. Most új üzlet költözik a józsai Bocskai István út elejére.

Tóth Huba Elemér
Beindult a találgatás, megnéztük, milyen bolt nyit Debrecenben!

A Józsapark közelében nyit az új üzlet

Forrás: Napló-archív

Az egyik józsai Facebook-csoportokban az utóbbi napokban beindult a találgatás: vajon mi nyílik a 35-ös főútról letérve, a Bocskai István út elején? – tették fel többen is a kérdést. A kérdés nem nyitott többé, immáron az is tudható, hogy pontosan milyen üzletbe látogathatunk október 1-től.

debrecen-józsa
Immáron laptop és telefon szerviz is a józsaiak rendelkezésére áll majd. Fotó: Haon

Új üzlet Józsa kiemelt helyén

Alsójózsán, a Bocskai úton, a Napfény Szépségszalon szomszédságában sok éven keresztül virágbolt működött, de volt például ruhabolt is, olykor pedig üresen állt az üzlet– ezúttal meghibásodott készülékeket vihetünk majd a Z&ZS Szervizbe. Mint azt a Facebook-oldalukon írják, elsősorban azokat várják, akiknek betört a telefon-, tablet- vagy laptopkijelzőjük, lassú a készülékük, netán tisztításra vár a konzoluk. Előny, hogy a helyiség a Józsaparktól néhány percre található, és még parkolója is van.

Mint arról korábban beszámoltunk, Debrecenben az ALDI is újabb üzletet nyit, ennek részleteiről itt írtunk: 

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu