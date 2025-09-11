„Nem értettem, hogy ez most mi volt” – felfoghatatlan, ami az út szélén történt egy nővel Józsán

Újabb hajmeresztő történet látott napvilágot az egyik józsai Facebook-csoportban: az Elek utcán sétált egy nő, amikor megpillantott egy autót, amely felé tartott. A nő egyébként hangsúlyozta, járda hiányában kellett felmennie az úttest szélére az utca egyik szakaszán, amik pedig ez után történtek, azok teljes sokként érték.

Újabb hajmeresztő történet látott napvilágot az egyik józsai Facebook-csoportban

Fotó: Vida Marton Peter / Forrás: Illusztráció / Napló-archív

Mint írta, az úttest szélessége lehetővé tette volna, hogy az autós zavartalanul elhaladjon mellette, azonban ez nem egészen így történt.

Tragédia is történhetett volna Józsán?

A történet komoly kérdéseket is felvet, a poszt további része ráadásul még árnyalta is a történteket.

Ha nem lépek le és nem figyelek, akkor súrol a kocsi vagy a lábamra is rámegy. Nem értettem, hogy ez most mi volt?

– fogalmazott a megrémült nő.

A történet azonban itt nem ért véget, mint kiderült, az elhaladást követően az autós visszatolatott, így hamar vita bontakozott ki. A nő beszámolója szerint az autó sofőrje számonkérte őt, ráadásul lekezelő és nagyon agresszív is volt, a szituációtól megilletődve ezért nem is fotózta le az autó rendszámát.

Ajánljuk még: