Mennyibe kerül most egy jogosítvány? Az ingyenes jogsi ígérete megzavarta a piacot
Mi a helyzet most a jogosítványárakkal, és hogyan alakult az idei év az autósiskolákban? A jogosítvány megszerzésének költségeiről és a jelentkezési trendekről beszélgettünk a Koroknai Autósiskola vezetőjével.
A jogosítványszerzés költsége továbbra is jelentős kiadás a vezetni vágyóak számára. De vajon változtak-e az árak az elmúlt időszakban, és milyen tendenciák figyelhetők meg a piacon? Koroknai Imre, a megyében több városban is jelen lévő Koroknai Autósiskola vezetője részletes képet adott a jelenlegi helyzetről.
Mennyibe kerül a jogosítvány?
Az elméleti tandíj 45 ezer forint az iskolában, a gyakorlati óradíj pedig 11 ezer forint
– mondta Koroknai Imre iskolavezető, amikor a konkrét számokról kérdeztük. A kötelező 30 óra vezetéssel számolva (29 óra vezetés plusz egy vizsgaóra) ez 330 ezer forintot jelent, de ez csak az alapköltség.
Az országos átlag óraszám jelenleg 47 óra vezetés, ami jelentősen meghaladja a minimálisan előírt mennyiséget. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb tanuló számára a költségek jóval magasabbak lesznek a minimumnál.
Sajnos, ettől még többet is kell vezetni adott esetben adott személynek, van, aki viszont a 30 órával már tud menni vizsgázni
– tette hozzá az iskolavezető.
A Koroknai Autósiskola honlapján található aktuális árak szerint a teljes B kategóriás jogosítvány manuális váltóval 436 590 forintba kerül, ha minden vizsgadíjat beszámítunk. Az automata váltós képzés 466 590 forint, míg az A kategóriás motorvezetői engedély 403 900 forintért szerezhető meg. A C kategória, vagyis a tehergépjármű-vezetői jogosítvány már 545 000 forintba kerül.
Árak és szolgáltatások versenyében
Koroknai Imre szerint az autósiskolák különböző árkategóriákat alkalmaznak, és sajnos vannak olyanok is, akik a reklámokban kisebb árakat tüntetnek fel, mint ami valójában a végösszeg lesz.
Van, aki viszont próbálja azt a reális árat tartani, ami a bekerülési költséget, nyilvánvalóan a munkatársaknak a bérét, és valamilyen hasznot is realizál. Ilyenek vagyunk mi
– fogalmazott.
Az összehasonlításnál érdemes figyelembe venni, mit kapunk az árakért.
Ha én 11 ezer forintot elkérek egy gyakorlati óráért, ehhez én biztosítom a járművet, biztosítok üzemanyagot és oktatót hozzá, valamint a járműhöz kapcsolódó járulékos költségeket, pl. biztosítás, javítás, téligumi, nyárigumi
– sorolta az iskolavezető. Összehasonlításképpen megemlítette, hogy egy fodrász, akinek egy ollója van meg pár nyírógépe, 5-6 ezer forintos félórás díjakat kér el, vagy egy nyelvtanár is 5-10 ezer forintért dolgozik óránként.
Az „ingyenes” jogosítvány hatása a piacra
A kormány által meghirdetett ingyenes jogosítvány program jelentősen megzavarta az idei jelentkezéseket. A valóságban csak az elméleti oktatás ingyenes a középiskola utolsó évesei számára, valamint az elméleti vizsga díját nem kell fizetniük.
Nagyon sokan, sok diák, illetve az őket finanszírozó szülők, kivártak ezzel a dologgal, hogy majd lesz az teljesen ingyenes is. Nem lett
– idézte fel Koroknai Imre. Ez a bizonytalanság drasztikus visszaesést okozott a jelentkezésekben.
Szinte a nullára redukálódott. Nem azt mondom, hogy nulla volt, de szinte a nullára redukálódott a jelentkezők száma
– tette hozzá.
A nyári időszakban némi fellendülés volt tapasztalható, amikor a diákok és szüleik végre felismerték, hogy az ígért ingyenesség csak részleges. Júliustól kezdve növekedett a jelentkezők száma, de még mindig nem érte el a korábbi évek szintjét.
Online képzés és szezonális változások
Ma már az elméleti képzések 95 százaléka online formában zajlik, ami azt jelenti, hogy a tanulók azonnal elkezdhetik a felkészülést, nem kell tanfolyamindulásra várniuk. Az elméleti vizsga után két év áll rendelkezésre a gyakorlati képzés befejezésére.
Az őszi hónapokról Koroknai Imre elmondta, hogy szeptemberben még nem jelentkeznek sokan, mert a családok az iskolakezdés költségeire koncentrálnak.
Ilyenkor arra figyelnek, hogy legyen megfelelő felszerelése a diáknak az iskolára, meg, hogy kifizessék az osztálykirándulást
– magyarázta. Október-novemberben azonban várhatóan megnő a jelentkezések száma, viszont még így is kevesebb, mint a nyári időszakban.
Stabil árak, növekvő költségek
Az idei évben a Koroknai Autósiskola nem emelt árat, január óta ugyanazokkal a díjakkal dolgozik.
Nem változott semmit, nem is terveztük, hogy változzon. A minimális üzemanyagárban lévő változások miatt nem módosítottuk a tandíjakat
– mondta az iskolavezető.
Ugyanakkor elismerte, hogy a gazdasági környezet változásai hatással vannak rájuk is, hiszen tantermeket üzemeltetnek több városban, ügyfélfogadó irodákat tartanak fenn, és szervizhátteret biztosítanak járműveiknek, ahol az energiaköltségek nagy kiadást jelentenek. Így néha nekik is emelniük kell az árakon.
Koroknai Imre elmondta, hogy a megyei autósiskolák között ők a magasabb árkategóriába tartoznak, de ezt teljes körű szolgáltatással párosítják, beleértve a tanpályát, a hűtött várókat és a vállalkozás egyéb adminisztrációs aspektusait.
