Mennyibe kerül most egy jogosítvány? Az ingyenes jogsi ígérete megzavarta a piacot

A jogosítványszerzés költsége továbbra is jelentős kiadás a vezetni vágyóak számára. De vajon változtak-e az árak az elmúlt időszakban, és milyen tendenciák figyelhetők meg a piacon? Koroknai Imre, a megyében több városban is jelen lévő Koroknai Autósiskola vezetője részletes képet adott a jelenlegi helyzetről.

Mennyibe kerül most a jogosítvány megszerzése? Utánajártunk!

Mennyibe kerül a jogosítvány?

Az elméleti tandíj 45 ezer forint az iskolában, a gyakorlati óradíj pedig 11 ezer forint

– mondta Koroknai Imre iskolavezető, amikor a konkrét számokról kérdeztük. A kötelező 30 óra vezetéssel számolva (29 óra vezetés plusz egy vizsgaóra) ez 330 ezer forintot jelent, de ez csak az alapköltség.

Az országos átlag óraszám jelenleg 47 óra vezetés, ami jelentősen meghaladja a minimálisan előírt mennyiséget. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb tanuló számára a költségek jóval magasabbak lesznek a minimumnál.

Sajnos, ettől még többet is kell vezetni adott esetben adott személynek, van, aki viszont a 30 órával már tud menni vizsgázni

– tette hozzá az iskolavezető.

A Koroknai Autósiskola honlapján található aktuális árak szerint a teljes B kategóriás jogosítvány manuális váltóval 436 590 forintba kerül, ha minden vizsgadíjat beszámítunk. Az automata váltós képzés 466 590 forint, míg az A kategóriás motorvezetői engedély 403 900 forintért szerezhető meg. A C kategória, vagyis a tehergépjármű-vezetői jogosítvány már 545 000 forintba kerül.

Koroknai Imrével, a Koroknai Autósiskola vezetőjével beszélgettünk

Árak és szolgáltatások versenyében

Koroknai Imre szerint az autósiskolák különböző árkategóriákat alkalmaznak, és sajnos vannak olyanok is, akik a reklámokban kisebb árakat tüntetnek fel, mint ami valójában a végösszeg lesz.

Van, aki viszont próbálja azt a reális árat tartani, ami a bekerülési költséget, nyilvánvalóan a munkatársaknak a bérét, és valamilyen hasznot is realizál. Ilyenek vagyunk mi

– fogalmazott.

Az összehasonlításnál érdemes figyelembe venni, mit kapunk az árakért.

Ha én 11 ezer forintot elkérek egy gyakorlati óráért, ehhez én biztosítom a járművet, biztosítok üzemanyagot és oktatót hozzá, valamint a járműhöz kapcsolódó járulékos költségeket, pl. biztosítás, javítás, téligumi, nyárigumi

– sorolta az iskolavezető. Összehasonlításképpen megemlítette, hogy egy fodrász, akinek egy ollója van meg pár nyírógépe, 5-6 ezer forintos félórás díjakat kér el, vagy egy nyelvtanár is 5-10 ezer forintért dolgozik óránként.