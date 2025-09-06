szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

23°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

1 órája

Jó hírt közöltek a pocsaji betegekkel

Címkék#Szőllősi Roland#BENU#Pocsaj#patika

Haon.hu

Örömmel tájékoztatom a kedves lakosságot, hogy a pocsaji gyógyszertár üzletterének felújítása lassan befejeződik! A mintegy 25 milliós fejlesztés a pocsaji Fagyöngy Gyógyszertár és a BENU összefogásával, valamint önkormányzatunk partnerségével valósult meg – számolt be róla a közösségi oldalán Szőllősi Roland polgármester.

Mint írta, a projekt részeként nem csupán a teljes burkolatot és a gépészetet, de a bútorzatot is lecserélték.

Ezzel a városi szintű modern dizájnnal és a korábban már megtapasztalt magas szintű kiszolgálással úgy gondolom, hogy a  patika nem csupán névlegesen, hanem minden tekintetben kistérségi - központi gyógyszertárrá avanzsálódott!

– olvasható a posztban. 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu