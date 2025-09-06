Jó hírt közöltek a pocsaji betegekkel

Örömmel tájékoztatom a kedves lakosságot, hogy a pocsaji gyógyszertár üzletterének felújítása lassan befejeződik! A mintegy 25 milliós fejlesztés a pocsaji Fagyöngy Gyógyszertár és a BENU összefogásával, valamint önkormányzatunk partnerségével valósult meg – számolt be róla a közösségi oldalán Szőllősi Roland polgármester.

Mint írta, a projekt részeként nem csupán a teljes burkolatot és a gépészetet, de a bútorzatot is lecserélték.

Ezzel a városi szintű modern dizájnnal és a korábban már megtapasztalt magas szintű kiszolgálással úgy gondolom, hogy a patika nem csupán névlegesen, hanem minden tekintetben kistérségi - központi gyógyszertárrá avanzsálódott!

– olvasható a posztban.



