Karbantartás

2 órája

Ezért vannak lezárások két népszerű debreceni játszótéren - fotókkal

Címkék#karbantartás#Békás-tavi park#Sziget-kék#játszótér#játék

Szülők jelezték a játszóeszközök problémáját. Két debreceni játszótér több eszközét jelenleg nem tudják használni a gyerekek; a polgármesteri hivatal válaszolt a Haonnak.

Nagy Emese
Ezért vannak lezárások két népszerű debreceni játszótéren - fotókkal

Több játszótéri eszköz nem használható jelenleg Debrecenben

Forrás: Katona Ákos

Az elmúlt időszakban többen sérelmezték, hogy a Sziget-kék, illetve a Békás-tónál lévő játszótéren több játék le van zárva, körbekerítve. Az egyik Facebook-csoportban képeket is osztottak meg, hogy mik azok a játékeszközök, amiket az elmúlt hetekben, akár hónapokban nem tudtak használni a gyerekek. Ezzel kapcsolatban megkerestük a debreceni polgármesteri hivatalt.

játszótér
A Sziget-kék játszótéren több eszközt nem tudnak használni a gyerekek
Forrás: Katona Ákos

Játszótér-felújítás Debrecenben

Válaszlevélben a következőket közölte a debreceni polgármesteri hivatal: Debrecen önkormányzata fontosnak tartja, hogy minden család számára élményteli, biztonságos játéklehetőségeket kínáljon, ezért a debreceni játszóterek folyamatos karbantartása és ütemezett megújítása kiemelt feladat. Az önkormányzat folyamatosan dolgozik azon, hogy a szükséges javítások után a játékok mielőbb a gyermekek rendelkezésére álljanak.

A Sziget-kék Tematikus Park 2022-ben nagyszabású rekonstrukció eredményeként jött létre, amelynek keretében a korábban Ötholdas Pagonyként ismert közkedvelt játszótér számos új elemmel gazdagodott, területe bővült és átfogó zöldterületi fejlesztésen esett át. A közösség számára különösen fontos volt, hogy a generációk által szeretett, ikonikus játékok is visszatérjenek – felújított formában. Ezek az eszközök érzelmi és közösségi értéket képviselnek, ezért az önkormányzat számára kiemelten fontos, hogy hosszú távon is biztonságosan használhatók maradjanak

– hangsúlyozták.

Próbálnak minél hamarabb cselekedni

Továbbá kifejtették, mivel a felújított játékokra a gyártó általi karbantartási és szervízháttér a telepítés óta eltelt idő miatt már nem biztosított, minden hibaesemény kapcsán körültekintő szakmai munka szükséges a legmegfelelőbb műszaki megoldás meghatározásához. Ez a folyamat időigényesebb, ugyanakkor így biztosítható, hogy az eszközök hosszú távon és biztonságosan szolgálhassák a gyermekek kikapcsolódását. 

Fontos kiemelni, hogy már kisebb javítási igény esetén is lezárják az érintett játszóeszközt, illetve annak közvetlen környezetét elővigyázatosságból, hiszen a gyermekek testi épsége minden körülmények között elsődleges szempont. Az önkormányzat folyamatosan dolgozik azon, hogy a meghibásodott játszóeszközök mielőbb ismét használhatók legyenek, és kizárólag akkor nyitja meg újra azokat, amennyiben minden műszaki és biztonsági követelménynek maradéktalanul megfelelnek

 – írták.

Lezárt játszótéri játékok Debrecenben

Fotók: Katona Ákos

Az eszközök javítását ütemezetten végzi önkormányzat

A válaszban kiemelték azt is, hogy a Békás-tavi park 2014-ben átfogó rekonstrukción esett át, amely során egyedi arculatú játszóeszközökből álló játszótér jött létre. 

A játszótér emblematikus eleme, a béka és valamennyi eszköz a parkerdei környezethez illeszkedő módon fából készült. A faanyagú eszközök a párás, erdei környezetben, az extrém igénybevétel következtében más anyaghasználatú eszközökhöz (pl. fém, műanyag) viszonyítva rendeltetésszerű használat mellett is gyorsabban amortizálódnak, állaguk romlását a nem rendeltetésszerű használat és rongálás tovább gyorsítja. Ezért a már több ütemben is bővített játszótér fa játszóeszközei a rendszeres ellenőrzés során feltárt meghibásodások és kopások miatt folyamatos karbantartást igényelnek a biztonságos használat érdekében. Számos eszköz egyedi elemeket, alkatrészeket tartalmaz, szervizelésük speciális, ezért időigényes

 – részletezték. Hozzátették: az eszközök javítását ütemezetten végzi az önkormányzat, figyelve arra, hogy minden időszakban legyenek játékra alkalmas elemek. Az elmúlt hetekben a világítótorony és a mászó gibbon-pálya újult meg.

A Békás-tavi park és annak játszótere a városlakók és a városba látogatók közkedvelt szabadidős, rekreációs helyszíne, turisztikai desztináció, ennek okán ellenőrzését fokozottan, fenntartását különös odafigyeléssel végezi az önkormányzat.

Idén harmadik születésnapját ünnepelte a Sziget-kék Tematikus Park. 

