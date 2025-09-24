Ezért vannak lezárások két népszerű debreceni játszótéren - fotókkal

Az elmúlt időszakban többen sérelmezték, hogy a Sziget-kék, illetve a Békás-tónál lévő játszótéren több játék le van zárva, körbekerítve. Az egyik Facebook-csoportban képeket is osztottak meg, hogy mik azok a játékeszközök, amiket az elmúlt hetekben, akár hónapokban nem tudtak használni a gyerekek. Ezzel kapcsolatban megkerestük a debreceni polgármesteri hivatalt.

A Sziget-kék játszótéren több eszközt nem tudnak használni a gyerekek

Forrás: Katona Ákos

Játszótér-felújítás Debrecenben

Válaszlevélben a következőket közölte a debreceni polgármesteri hivatal: Debrecen önkormányzata fontosnak tartja, hogy minden család számára élményteli, biztonságos játéklehetőségeket kínáljon, ezért a debreceni játszóterek folyamatos karbantartása és ütemezett megújítása kiemelt feladat. Az önkormányzat folyamatosan dolgozik azon, hogy a szükséges javítások után a játékok mielőbb a gyermekek rendelkezésére álljanak.

A Sziget-kék Tematikus Park 2022-ben nagyszabású rekonstrukció eredményeként jött létre, amelynek keretében a korábban Ötholdas Pagonyként ismert közkedvelt játszótér számos új elemmel gazdagodott, területe bővült és átfogó zöldterületi fejlesztésen esett át. A közösség számára különösen fontos volt, hogy a generációk által szeretett, ikonikus játékok is visszatérjenek – felújított formában. Ezek az eszközök érzelmi és közösségi értéket képviselnek, ezért az önkormányzat számára kiemelten fontos, hogy hosszú távon is biztonságosan használhatók maradjanak

– hangsúlyozták.

Próbálnak minél hamarabb cselekedni

Továbbá kifejtették, mivel a felújított játékokra a gyártó általi karbantartási és szervízháttér a telepítés óta eltelt idő miatt már nem biztosított, minden hibaesemény kapcsán körültekintő szakmai munka szükséges a legmegfelelőbb műszaki megoldás meghatározásához. Ez a folyamat időigényesebb, ugyanakkor így biztosítható, hogy az eszközök hosszú távon és biztonságosan szolgálhassák a gyermekek kikapcsolódását.

Fontos kiemelni, hogy már kisebb javítási igény esetén is lezárják az érintett játszóeszközt, illetve annak közvetlen környezetét elővigyázatosságból, hiszen a gyermekek testi épsége minden körülmények között elsődleges szempont. Az önkormányzat folyamatosan dolgozik azon, hogy a meghibásodott játszóeszközök mielőbb ismét használhatók legyenek, és kizárólag akkor nyitja meg újra azokat, amennyiben minden műszaki és biztonsági követelménynek maradéktalanul megfelelnek

– írták.