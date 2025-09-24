2 órája
Ezért vannak lezárások két népszerű debreceni játszótéren - fotókkal
Szülők jelezték a játszóeszközök problémáját. Két debreceni játszótér több eszközét jelenleg nem tudják használni a gyerekek; a polgármesteri hivatal válaszolt a Haonnak.
Több játszótéri eszköz nem használható jelenleg Debrecenben
Forrás: Katona Ákos
Az elmúlt időszakban többen sérelmezték, hogy a Sziget-kék, illetve a Békás-tónál lévő játszótéren több játék le van zárva, körbekerítve. Az egyik Facebook-csoportban képeket is osztottak meg, hogy mik azok a játékeszközök, amiket az elmúlt hetekben, akár hónapokban nem tudtak használni a gyerekek. Ezzel kapcsolatban megkerestük a debreceni polgármesteri hivatalt.
Játszótér-felújítás Debrecenben
Válaszlevélben a következőket közölte a debreceni polgármesteri hivatal: Debrecen önkormányzata fontosnak tartja, hogy minden család számára élményteli, biztonságos játéklehetőségeket kínáljon, ezért a debreceni játszóterek folyamatos karbantartása és ütemezett megújítása kiemelt feladat. Az önkormányzat folyamatosan dolgozik azon, hogy a szükséges javítások után a játékok mielőbb a gyermekek rendelkezésére álljanak.
A Sziget-kék Tematikus Park 2022-ben nagyszabású rekonstrukció eredményeként jött létre, amelynek keretében a korábban Ötholdas Pagonyként ismert közkedvelt játszótér számos új elemmel gazdagodott, területe bővült és átfogó zöldterületi fejlesztésen esett át. A közösség számára különösen fontos volt, hogy a generációk által szeretett, ikonikus játékok is visszatérjenek – felújított formában. Ezek az eszközök érzelmi és közösségi értéket képviselnek, ezért az önkormányzat számára kiemelten fontos, hogy hosszú távon is biztonságosan használhatók maradjanak
– hangsúlyozták.
Próbálnak minél hamarabb cselekedni
Továbbá kifejtették, mivel a felújított játékokra a gyártó általi karbantartási és szervízháttér a telepítés óta eltelt idő miatt már nem biztosított, minden hibaesemény kapcsán körültekintő szakmai munka szükséges a legmegfelelőbb műszaki megoldás meghatározásához. Ez a folyamat időigényesebb, ugyanakkor így biztosítható, hogy az eszközök hosszú távon és biztonságosan szolgálhassák a gyermekek kikapcsolódását.
Fontos kiemelni, hogy már kisebb javítási igény esetén is lezárják az érintett játszóeszközt, illetve annak közvetlen környezetét elővigyázatosságból, hiszen a gyermekek testi épsége minden körülmények között elsődleges szempont. Az önkormányzat folyamatosan dolgozik azon, hogy a meghibásodott játszóeszközök mielőbb ismét használhatók legyenek, és kizárólag akkor nyitja meg újra azokat, amennyiben minden műszaki és biztonsági követelménynek maradéktalanul megfelelnek
– írták.
Lezárt játszótéri játékok DebrecenbenFotók: Katona Ákos
Az eszközök javítását ütemezetten végzi önkormányzat
A válaszban kiemelték azt is, hogy a Békás-tavi park 2014-ben átfogó rekonstrukción esett át, amely során egyedi arculatú játszóeszközökből álló játszótér jött létre.
A játszótér emblematikus eleme, a béka és valamennyi eszköz a parkerdei környezethez illeszkedő módon fából készült. A faanyagú eszközök a párás, erdei környezetben, az extrém igénybevétel következtében más anyaghasználatú eszközökhöz (pl. fém, műanyag) viszonyítva rendeltetésszerű használat mellett is gyorsabban amortizálódnak, állaguk romlását a nem rendeltetésszerű használat és rongálás tovább gyorsítja. Ezért a már több ütemben is bővített játszótér fa játszóeszközei a rendszeres ellenőrzés során feltárt meghibásodások és kopások miatt folyamatos karbantartást igényelnek a biztonságos használat érdekében. Számos eszköz egyedi elemeket, alkatrészeket tartalmaz, szervizelésük speciális, ezért időigényes
– részletezték. Hozzátették: az eszközök javítását ütemezetten végzi az önkormányzat, figyelve arra, hogy minden időszakban legyenek játékra alkalmas elemek. Az elmúlt hetekben a világítótorony és a mászó gibbon-pálya újult meg.
A Békás-tavi park és annak játszótere a városlakók és a városba látogatók közkedvelt szabadidős, rekreációs helyszíne, turisztikai desztináció, ennek okán ellenőrzését fokozottan, fenntartását különös odafigyeléssel végezi az önkormányzat.
Idén harmadik születésnapját ünnepelte a Sziget-kék Tematikus Park.
Túl a 650 ezer látogatón! Harmadik születésnapját ünnepli a Sziget-kék! – fotó!
