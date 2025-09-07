1 órája
Itt a részletes lista, ennyibe kerül egy alsós diák iskolakezdése
Igaz, már elkezdődött az idei tanév, ám érdemes ezt a listát megtartani a következő nyár végéig is. Mutatjuk, mennyibe került idén egy alsó tagozatos diák iskolakezdése.
Elkezdődött az új tanév, ami sok család számára egyszerre izgalom és komoly kihívás is. Az iskolakezdés nem csak a gyerekek életébe hoz változást – a szülők pénztárcáját is megterheli. A tanszerek, iskolatáskák beszerzése már önmagában nagy kiadás, ráadásul az utóbbi években folyamatosan emelkednek az árak. Ehhez jön még a tornafelszerelés, a benti cipő és a kulacs. Ahogy nő a gyerek, úgy nőnek az igények, és kerülnek előtérbe a mintás füzetek, a színes radírok, a sportolók arcképével ellátott tolltartók vagy a márkás táskák. A Cívishír megnézte az alsós évfolyamok tanszerlistáit, majd felkerekedtek az egyik debreceni írószerboltba, hogy megtudják: mennyit is kellene fizetni a kasszánál. Nagyon fontos, hogy minden termékből az elérhető legolcsóbbat választották, hiszen a határ – kis túlzással – a csillagos ég.
Ennyibe kerül egy elsős iskolakezdése
Az első osztályosok beiskolázása tűnhet a legdrágábbnak, ugyanis előző évről semmi nem maradt meg, mindent újonnan kell beszerezni. A legnagyobb kiadás természetesen az iskolatáska, ezt 8999 forinttól vásárolhatjuk meg. Került a képzeletbeli kosarunkba 6 darab 14-32-es vonalas füzet 594-ért, 3 darab 27-32-es négyzetrácsos füzet 297-ért, 2 sima füzet 198-ért, a hangjegyfüzet 99-ért. Húsz hurkapálca 299-be kerül, 2 csomag origami színes papír 598-ba, 2 darab A/4-es gumis iratgyűjtő 3400-ba, 1 cellux ragasztó pedig 179 forintba.
A tanszerlistán szerepel 5 darab HB-s ceruza (495), 2 vastag postairón (518), 12 darabos, jó minőségű színes ceruza (2999), tartályos hegyező (290), radír (99), kisméretű, egyenes vonalzó (139). Hogy legyen mibe tenni a ceruzákat és a radírt, kell venni egy tolltartót – kétezerért.
Majd jöhet a rajz- és technikadoboz. 3 csomag írólap 897 forint, 60 darab rajzlap 859, 12 színű vízfesték 1200, ecsettál 400, 6 színű tempera 1999, ecset (készletben olcsóbb volt) 799, 12 színű filctoll 1199, jó olló 799, kicsi, stiftes ragasztó 499, folyékony ragasztó 329, 12 darabos zsírkréta 499, színes gyurma 949. Egy doboz, amibe mindez belefér, 2499 forint.
Jöhet a logikai készlet 750-ért, a műanyag óra 249-ért, a mérőszalag 59-ért, hőmérő 199-ért, a tükör 599-ért, két doboz korong 498-ért, színes számolópálca 229-ért, számkártya 299-ért, játékpénz 229-ért, két dobókocka 138-ért, végezetül babzsák 1999-ért.
A tankönyveket, füzeteket be is kell borítani, ebből 3 csomagot (30 darab) javasolnak, ami 1650 forint. Minden könyvet, füzetet címkével kell ellátni, ez 600 forintot jelent. Ehhez jön még a tornazsák 1500 forintért. A tornacipőt, pólót és nadrágot, váltócipőt nem számoltuk ide, mert itt aztán tényleg nagy a szórás, egy-egy márkás lábbeli tízezrekkel is megdobhatja a számlát. Össze kell állítani a gyereknek a tisztasági csomagot, így törölközőt, szappant, poharat, szalvétát, papírzsebkendőt, vécépapírt, fogkefét és fogkrémet. Erre 5000 forintot számoltunk. A végösszeg: 48 128 forint.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Jöhet a második osztály!
Számos olyan tanszert kérnek, amely az elsős pakkban is megtalálható, így ha nem kell azokból újat venni, viszonylag olcsón megúszhatjuk.
Új füzetekre természetesen szükség van, szám szerint 15-re, az 1485 forint. Kell A/3-as mappa (500 forint), A/4-es és A/3-as félfamentes rajzlapból 30-30 (2000), 2 csomag írólap (598), origami papír (299), A/4-es origami lap (399), zsírkréta (499), 12 színű tempera (4199), 12 színű vízfesték (1200), folyékony ragasztó (329), stiftes ragasztó (499), cellux (179), gyurma (949), 12 színű filctoll (1199). Szükséges még 4 HB-s ceruza (396), 12 színű ceruzakészlet (2999), 1 postairón (259), 2 vékony postairón (279), radír (99).
A könyveket, füzeteket be kell fedni, címkével ellátni; ez is plusz 2250 forint, a tisztasági csomag 5000. Ezeknek a végösszege: 25 616 forint. A tornafelszerelést és a benti cipőt most sem soroltunk is. Ha új táska kell, ecset, hegyező, vonalzó, ecsettál, műanyag óra, számoló korong, logikai készlet, mérőszalag, hőmérő, tükör, dobókocka, számolópálca, játékpénz, babzsák, tolltartó, tornazsák, tárolódoboz – mert természetesen ezek is szerepelnek a tanszerlistán –, akkor a végösszeg: 46 934.
Az ötvenezer forintot is elérheti egy harmadikos iskolakezdése
A harmadik osztályosok iskolakezdéséhez körülbelül 15 füzetre lesz szükségük, amely 1485 forintba kerül. Két A/4-es gumis irattartó mappát jegyez a lista (3400), 2 vonalzót (csomagban 499), A/4-es és A/3-as félfamentes rajzlapból 30-30-at (2000), 3 csomag írólapot (897), 1 csomag színes papírt (699), origami lapokat (698), olajpasztellt (899), temperát (4199), vízfestéket (1200), folyékony ragasztót (329), stiftes ragasztót (499), filctollkészletet (1199), körzőt (1399), 5 darab HB-s ceruzát (495), radírt (99), színes ceruzákat (2999), gyurmát (949) plusz füzet- és könyvborítót, természetes címkével (2250).
A végösszeg így: 26 194 forint – tornafelszerelés és benti cipő nélkül.
Ehhez jön az ötezer forintos tisztasági csomag, vagyis 31 194 forint. Ha új iskolatáska, tolltartó, egyéb listán szereplő, de korábban már megvásárolt apróság is szükséges (ecset, babzsák, hegyező, tároló doboz stb.), akkor 50 820 forintot fizetnénk a kasszánál.
A tanároknak béremelést, a diákoknak lehetőségeket hoz az új tanév – fotókon a Beregszásziban tartott városi ünnepség
Ezekre szüksége lehet egy negyedikes diáknak
Nézzük a negyedik osztályt! A lista tartalmaz 15 füzetet (1485 forint), 3 darab HB-s ceruzát (297), 2 darab B-s ceruzát (99), radírt (99), 12 darabos, jó minőségű színes ceruzát (2999), tollat (179), vízfestéket (1200), temperát (4199), stiftes és folyékony ragasztót (828), zsírkrétát (499), gyurmát (949), hurkapálcát (299), olajpasztellt (899), fekete tűfilcet (399), 50 darab műszaki rajzlapot (1450), festékkeverő palettát (690), 3 csomag félfamentes írólapot (1000), krepp-papírt (159). Mindez 17 729 forint, amihez jön a könyv- és füzetborító címkével 2250-ért, vagyis 19 979 forint, amihez társul az ötezer forintos tisztasági csomag, így a végösszeg: 24 979 forint, természetesen tornafelszerelés és benti cipő nélkül.
Ha szükséges új iskolatáska, tolltartó, vonalzó, hegyező, ecset, ecsettál is, akkor 37 377 forint.
A felsorolt lista iskolánként eltérhet – van, ahol több, máshol kevesebb felszerelést kérnek, így jelentős eltéréseket tapasztalhatnak egyes szülők. Az is költséghatékony megoldás lehet, ha a rajz- és technikadobozban csak a hiányzó termékeket pótoljuk. A tanszerekhez nem soroltuk, de a diákok alapfelszereltségéhez tartozik az uzsonnás doboz (1500 forint) és a kulacs (4-7 ezer forint) is, ezek is jelentősen növelik a végösszeget.
Ajánljuk még:
Reptérre vágyott egész Hajdúsámson, nem csalódhattak a helyiek – fotókkal, videóval