Elkezdődött az új tanév, ami sok család számára egyszerre izgalom és komoly kihívás is. Az iskolakezdés nem csak a gyerekek életébe hoz változást – a szülők pénztárcáját is megterheli. A tanszerek, iskolatáskák beszerzése már önmagában nagy kiadás, ráadásul az utóbbi években folyamatosan emelkednek az árak. Ehhez jön még a tornafelszerelés, a benti cipő és a kulacs. Ahogy nő a gyerek, úgy nőnek az igények, és kerülnek előtérbe a mintás füzetek, a színes radírok, a sportolók arcképével ellátott tolltartók vagy a márkás táskák. A Cívishír megnézte az alsós évfolyamok tanszerlistáit, majd felkerekedtek az egyik debreceni írószerboltba, hogy megtudják: mennyit is kellene fizetni a kasszánál. Nagyon fontos, hogy minden termékből az elérhető legolcsóbbat választották, hiszen a határ – kis túlzással – a csillagos ég.

Itt a részletes lista, ennyibe kerül egy alsós diák iskolakezdése

Forrás: Illusztráció / MW-archív

Ennyibe kerül egy elsős iskolakezdése

Az első osztályosok beiskolázása tűnhet a legdrágábbnak, ugyanis előző évről semmi nem maradt meg, mindent újonnan kell beszerezni. A legnagyobb kiadás természetesen az iskolatáska, ezt 8999 forinttól vásárolhatjuk meg. Került a képzeletbeli kosarunkba 6 darab 14-32-es vonalas füzet 594-ért, 3 darab 27-32-es négyzetrácsos füzet 297-ért, 2 sima füzet 198-ért, a hangjegyfüzet 99-ért. Húsz hurkapálca 299-be kerül, 2 csomag origami színes papír 598-ba, 2 darab A/4-es gumis iratgyűjtő 3400-ba, 1 cellux ragasztó pedig 179 forintba.

A tanszerlistán szerepel 5 darab HB-s ceruza (495), 2 vastag postairón (518), 12 darabos, jó minőségű színes ceruza (2999), tartályos hegyező (290), radír (99), kisméretű, egyenes vonalzó (139). Hogy legyen mibe tenni a ceruzákat és a radírt, kell venni egy tolltartót – kétezerért.

Majd jöhet a rajz- és technikadoboz. 3 csomag írólap 897 forint, 60 darab rajzlap 859, 12 színű vízfesték 1200, ecsettál 400, 6 színű tempera 1999, ecset (készletben olcsóbb volt) 799, 12 színű filctoll 1199, jó olló 799, kicsi, stiftes ragasztó 499, folyékony ragasztó 329, 12 darabos zsírkréta 499, színes gyurma 949. Egy doboz, amibe mindez belefér, 2499 forint.

Jöhet a logikai készlet 750-ért, a műanyag óra 249-ért, a mérőszalag 59-ért, hőmérő 199-ért, a tükör 599-ért, két doboz korong 498-ért, színes számolópálca 229-ért, számkártya 299-ért, játékpénz 229-ért, két dobókocka 138-ért, végezetül babzsák 1999-ért.