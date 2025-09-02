1 órája
Nem luxusvilla Hajdú-Bihar legolcsóbb családi háza, de egy lepukkant használt autó árából már kijön! – fotókkal!
Szeretnél saját házat, de nincs több tízmillió forintod, és a bank sem biztos, hogy finanszírozná az álmaid? A nagyvárosi nyüzsgéstől, de főképp a nagyvárosi ingatlanáraktól távol kerestünk házakat a vármegyében.
Olvasóink megszokhatták, hogy a Haon rendszeresen foglalkozik a hajdú-bihari és a debreceni ingatlanárakkal. Az Otthon Start program bejelentése után körbenéztünk, milyen lakásra elég Debrecenben a 3 százalékos hitel maximálisan felvehető összege, az 50 millió forint. Legutóbb a legdrágább debreceni és vármegyei házakat vettük szemügyre, ezúttal azonban a másik oldalról közelítjük meg a lakásvásárlás témakörét: a legolcsóbb hajdú-bihari házakra kerestünk rá ingatlanos oldalakon.
Azok számára lehetnek hasznosak a találatok, akik egyáltalán nem szeretnének eladósodni, de rendelkeznek némi félretett összeggel, vagy épp munkáshitelből, esetleg kisebb összegű személyi kölcsönből szeretnének saját otthonhoz jutni, elkerülve, hogy a frissen megvásárolt ház fedezetként szolgáljon. Olyan ingatlanokat igyekeztünk összegyűjteni, amelyekben vétel esetén 1/1-es tulajdoni hányadot szerzünk, tehát nem kell osztoznunk mással a telken vagy az épületen.
Néhány millióért is hozzájuthatunk kertes házhoz
A legolcsóbb családi házat Kokadon találtuk. A 40 négyzetméteres, egyszobás épület egy 528 négyzetméteres telken található, és gyanúsan olcsó: mindössze 550 ezer forintot kérnek érte. Jóllehet, a ház a település kieső részén található a térkép alapján, a hirdetés leírása szerint ráadásul zártkerti ingatlanról lehet szó, lévén kivett lakóházként van megjelenítve. A hitelfelvétel tehát szinte biztosan kizárt, azonban ekkora összegnél talán nem is szükséges, hiszen néhány havi spórolással akár készpénzért is megvásárolhatjuk.
A legolcsóbb vármegyei házak között több Egyeken található. Való igaz, Debrecentől a lehető legmesszebb eső hajdú-bihari település, azonban autóval Tiszafüred 15 perc távolságra esik. Két erősen felújításra szoruló ingatlant kétmillió forint körüli áron hirdetnek, és kettőt valamivel 3 millió forint alatti áron találtunk. Habár a házak igencsak megviselt állapotúak, akár telekárban is jó vétel lehet, ha valaki építkezésben gondolkodik.
Három és fél millióért már lelakott állapotú, de költözhető házat is vásárolhatunk Egyek központi részén. Szerényebb fizetéssel rendelkezőknek ideális megoldást jelenthet, némi kompromisszumok árán, hiszen még munkáshitelre is megvásárolható, később pedig apránként kedvünkre csinosíthatjuk. A víz és a villany be van vezetve a telekre, a gázt nem említi a hirdetés, azonban manapság a fűtésre és a főzésre is létezik energiatakarékos megoldás elektromos berendezésekkel. A környék ráadásul a Google Térkép alapján egészen takarosnak tűnik, mondhatni ez a ház a leggyengébb láncszem az utcában.
Debrecenhez közel már magasabbak az ingatlanárak
Árához képest elsőre meglepően rendezettnek tűnik belülről az a Tiszacsegén található 60 négyzetméteres ház, amelynek 3 millió forintért lehetünk boldog tulajdonosai. A kétszobás lakás egy csendes zsák utcában található, a leírás alapján 5 percre a bolttól, az óvodától és az orvosi rendelőtől. Szépséghibája az lehet, hogy az áram nincs bevezetve, a vizet pedig fúrt kútból kell szereznünk, de a házra spórolt fennmaradó összegből a közművesítésre is beruházhatunk.
Ha még kétszázezret hozzáteszünk, lehetünk csökmői lakosok is. Az M47-es út mentén, Hajdú-Bihar déli részén található településen ennyi pénzért egy 75 négyzetméteres, 1000 négyzetméteres telken álló házhoz juthatunk. Az épületbe be van kötve a gáz, a szobákban radiátorok biztosítják a meleget, és még egy kisebb istálló és egy melléképület is tartozik hozzá.
Három és fél millió forinttól sűrűsödnek a lehetőségek, és akár Debrecenhez is közelebb kerülhetünk. A vármegyeszékhelytől 30 kilométerre lévő Konyáron például egy 70 négyzetméteres házban élvezhetjük a vidéki életet, de igazi tornácos, falusi házunk is lehet Sárrétudvariban ennyi pénzért. Akinek a komfort helyett a méret a lényeg, arra Tetétlenen vár az álomotthon: egy száz négyzetméteres ház kulcsaira tehetünk szert a Püspökladányi járásban lévő faluban, és még egy kétezer négyzetméteres telket is magunkának tudhatunk.
Létavértesen egy valódi ritkaságot rejtő ingatlanba is bejegyezhetjük a postai címünket: a búbos kemencés parasztházért 3,8 millió forintot kérnek. Fedett terasz, kinti vécé és egy garázs is jár mellé a pénzünkért.
Szűkösen, de még éppen beleférhet a négymilliós munkáshitelbe az a parasztház, amely Pocsaj központjában található. Az 55 négyzetméteres ingatlanban a gáz és az áram is elérhető, a vizet azonban vissza kell köttetni. Ha Körmösdpusztát szemelnénk ki ugyanennyiért, szinte biztosan kizárhatnánk a város és a járműforgalom zaját az eladósorba került, 76 négyzetméteres kis lakunkban.
