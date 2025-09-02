Nem luxusvilla Hajdú-Bihar legolcsóbb családi háza, de egy lepukkant használt autó árából már kijön! – fotókkal!

Olvasóink megszokhatták, hogy a Haon rendszeresen foglalkozik a hajdú-bihari és a debreceni ingatlanárakkal. Az Otthon Start program bejelentése után körbenéztünk, milyen lakásra elég Debrecenben a 3 százalékos hitel maximálisan felvehető összege, az 50 millió forint. Legutóbb a legdrágább debreceni és vármegyei házakat vettük szemügyre, ezúttal azonban a másik oldalról közelítjük meg a lakásvásárlás témakörét: a legolcsóbb hajdú-bihari házakra kerestünk rá ingatlanos oldalakon.

Egyeken a legbarátibbak az ingatlanárak, a képen látható ház például 3 és fél millió forint

Forrás: Google térkép

Azok számára lehetnek hasznosak a találatok, akik egyáltalán nem szeretnének eladósodni, de rendelkeznek némi félretett összeggel, vagy épp munkáshitelből, esetleg kisebb összegű személyi kölcsönből szeretnének saját otthonhoz jutni, elkerülve, hogy a frissen megvásárolt ház fedezetként szolgáljon. Olyan ingatlanokat igyekeztünk összegyűjteni, amelyekben vétel esetén 1/1-es tulajdoni hányadot szerzünk, tehát nem kell osztoznunk mással a telken vagy az épületen.

Néhány millióért is hozzájuthatunk kertes házhoz

A legolcsóbb családi házat Kokadon találtuk. A 40 négyzetméteres, egyszobás épület egy 528 négyzetméteres telken található, és gyanúsan olcsó: mindössze 550 ezer forintot kérnek érte. Jóllehet, a ház a település kieső részén található a térkép alapján, a hirdetés leírása szerint ráadásul zártkerti ingatlanról lehet szó, lévén kivett lakóházként van megjelenítve. A hitelfelvétel tehát szinte biztosan kizárt, azonban ekkora összegnél talán nem is szükséges, hiszen néhány havi spórolással akár készpénzért is megvásárolhatjuk.

Ez az egyeki Kádár-kocka 2,1 millió forintba kerül

Forrás: ingatlan.com

A legolcsóbb vármegyei házak között több Egyeken található. Való igaz, Debrecentől a lehető legmesszebb eső hajdú-bihari település, azonban autóval Tiszafüred 15 perc távolságra esik. Két erősen felújításra szoruló ingatlant kétmillió forint körüli áron hirdetnek, és kettőt valamivel 3 millió forint alatti áron találtunk. Habár a házak igencsak megviselt állapotúak, akár telekárban is jó vétel lehet, ha valaki építkezésben gondolkodik.

