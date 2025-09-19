Hatalmas változás ment végbe az ingatlanok nyilvántartásával kapcsolatban

Fergeteges hangulat, felejthetetlen koncertek: ilyen volt a yoUDay!

Gyakorlatilag képtelenség lett volna elrontani a Debreceni Egyetem tanévnyitó stadion show-ját. Buli, öröm, megható pillanatok és egy egész éjszakán át tartó zenei őrület járta át az idei yoUDay-t. És még meglepetésekből is jutott. Te ott voltál? Keresd magad az alábbi galériában: