Hatalmas változás ment végbe az ingatlanok nyilvántartásával kapcsolatban
A rendszer közel 19 millió ingatlant tartalmaz. Egyszerűbb és biztonságosabb lesz az ingatlan-nyilvántartás.
Megtörtént az átállás, a hagyományos földhivatali eljárást felváltja az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszer (E-ING). A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Ingatlan-nyilvántartási és Térképészeti Főosztályának vezetője, Tóth Balázs a legfontosabb tudnivalókról beszélt a Haonnak.
Életveszélyesek ezek a gumik?
Mekkora árat fizetünk az olcsóbb márkákért? Valóban nagyot kockáztatunk a kínai és a török gumiabroncsokkal? Jó választás-e a négyévszakos gumi? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ. Debreceni szakember válaszolt.
Ezeket az ingyenes programokat nem érdemes kihagyni!
Adózhatunk a kultúrának, hőlégballonokat csodálhatunk, de mulatósra is rophatjuk a színpad előtt. Bőven válogathatunk az ingyenes programok között ezen a szeptemberi hétvégén is. Nézd meg a programokat itt:
Dzsudzsák Balázs, mint Piroska?
Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott kedden 3–2-es vereséget szenvedett Portugáliától a Puskás Arénában rendezett labdarúgó világbajnoki selejtezőn. A mérkőzés előtt Dzsudzsák Balázs és Lang Ádám a szurkolók előtt Takács Rita műsorvezetővel beszélgetett a Puskás Arénánál felállított színpadon.
Elbontották az ikonikus debreceni épületet
A nagy múltú épület bontása a napokban befejeződött. Kiderítettük, hogy a Keletterv utáni munkálatokból származó elkerítetlen gödör valóban balesetveszélyes-e.
Fergeteges hangulat, felejthetetlen koncertek: ilyen volt a yoUDay!
Gyakorlatilag képtelenség lett volna elrontani a Debreceni Egyetem tanévnyitó stadion show-ját. Buli, öröm, megható pillanatok és egy egész éjszakán át tartó zenei őrület járta át az idei yoUDay-t. És még meglepetésekből is jutott. Te ott voltál? Keresd magad az alábbi galériában:
