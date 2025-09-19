szeptember 19., péntek

Összefoglaló

2 órája

Hatalmas változás ment végbe az ingatlanok nyilvántartásával kapcsolatban

A rendszer közel 19 millió ingatlant tartalmaz. Egyszerűbb és biztonságosabb lesz az ingatlan-nyilvántartás.

Haon.hu

Megtörtént az átállás, a hagyományos földhivatali eljárást felváltja az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszer (E-ING). A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Ingatlan-nyilvántartási és Térképészeti Főosztályának vezetője, Tóth Balázs a legfontosabb tudnivalókról beszélt a Haonnak.

Fontos változás az ingatlan-nyilvántartási ügyintézésben
Fontos változás az ingatlan-nyilvántartási ügyintézésben
Forrás: illusztráció/MW-archív

Bővebben itt írtunk a témáról:

Életveszélyesek ezek a gumik?

Mekkora árat fizetünk az olcsóbb márkákért? Valóban nagyot kockáztatunk a kínai és a török gumiabroncsokkal? Jó választás-e a négyévszakos gumi? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ. Debreceni szakember válaszolt.

Ezeket az ingyenes programokat nem érdemes kihagyni!

Adózhatunk a kultúrának, hőlégballonokat csodálhatunk, de mulatósra is rophatjuk a színpad előtt. Bőven válogathatunk az ingyenes programok között ezen a szeptemberi hétvégén is. Nézd meg a programokat itt:

Dzsudzsák Balázs, mint Piroska?

Ahogyan arról beszámoltunk, a magyar válogatott kedden 3–2-es vereséget szenvedett Portugáliától a Puskás Arénában rendezett labdarúgó világbajnoki selejtezőn. A mérkőzés előtt Dzsudzsák Balázs és Lang Ádám a szurkolók előtt Takács Rita műsorvezetővel beszélgetett a Puskás Arénánál felállított színpadon.

 Hogy mi köze van Piroskának a DVSC csapatkapitányához, megtudhatjátok ebből a cikkből:

Elbontották az ikonikus debreceni épületet

A nagy múltú épület bontása a napokban befejeződött. Kiderítettük, hogy a Keletterv utáni munkálatokból származó elkerítetlen gödör valóban balesetveszélyes-e.

Fergeteges hangulat, felejthetetlen koncertek: ilyen volt a yoUDay!

Gyakorlatilag képtelenség lett volna elrontani a Debreceni Egyetem tanévnyitó stadion show-ját. Buli, öröm, megható pillanatok és egy egész éjszakán át tartó zenei őrület járta át az idei yoUDay-t. És még meglepetésekből is jutott. Te ott voltál? Keresd magad az alábbi galériában:

Ilyen volt az idei yoUDay!

Fotók: Vida Márton Péter

