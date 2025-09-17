szeptember 17., szerda

E-ING

55 perce

Fontos változás lép életbe az ingatlant vásárlók és a tulajdonosok számára

Címkék#Debrecen#ingatlan#földhivatal

Egyszerűbb, átláthatóbb és biztonságosabb rendszerre állnak át a papír alapú ügyintézés mellőzésével. Az új ingatlan-nyilvántartási rendszerrel a visszaélések száma is csökkenhet.

Hajnal László

 

