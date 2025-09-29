A fiataloknak üzentek a debreceni idősek, örökérvényű igazságok hangoztak el – fotókkal, videókkal

Idősek hónapja nyitórendezvényt tartottak szeptember 29-én a Thomas Mann Utcai Idősek Klubjában. Az érdeklődőket énekkel, versekkel, színpadi műsorokkal és egészségügyi szűrésekkel várták a programon. Évtizedek tapasztalatai cseréltek gazdát, s azt is megtudtuk, mit üzennek a mai fiataloknak debreceni idős polgárai, nyugdíjasai.

Az idősek hónapja alkalmából tartottak összejövetelt a debreceni Thomas Mann utcai idősek klubjában

Forrás: Vida Márton Péter

Október 1. az idősek világnapja, október az idősek hónapja. Az ez alkalomból rendezett összejövetelen a résztvevőket Papp Csaba, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet igazgatója és Hartman János , a Debreceni Nyugdíjas Egyesület elnöke köszöntötte. Az idősek hónapja nyitóeseménye ezután színpadi műsorokkal folytatódott.