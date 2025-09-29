szeptember 29., hétfő

A fiataloknak üzentek a debreceni idősek, örökérvényű igazságok hangoztak el – fotókkal, videókkal

#debrecen#Thomas Mann utca#Idősek hónapja

Versekkel és énekkel is köszöntötték a debreceni időseket. Az idősek hónapja nyitóeseményét tartották a Thomas Mann utcai idősek klubjában.

Haon.hu

Idősek hónapja nyitórendezvényt tartottak szeptember 29-én a Thomas Mann Utcai Idősek Klubjában. Az érdeklődőket énekkel, versekkel, színpadi műsorokkal és egészségügyi szűrésekkel várták a programon. Évtizedek tapasztalatai cseréltek gazdát, s azt is megtudtuk, mit üzennek a mai fiataloknak debreceni idős polgárai, nyugdíjasai. 

Az idősek hónapja alkalmából tartottak összejövetelt a debreceni Thomas Mann utcai idősek klubjában
Az idősek hónapja alkalmából tartottak összejövetelt a debreceni Thomas Mann utcai idősek klubjában
Forrás: Vida Márton Péter

Ezt üzenik a fiataloknak a debreceni idősek hónapja alkalmából

Október 1. az idősek világnapja, október az idősek hónapja. Az ez alkalomból rendezett összejövetelen a résztvevőket Papp Csaba, a Debreceni Alapellátási és Egészségfejlesztési Intézet igazgatója és Hartman János , a Debreceni Nyugdíjas Egyesület elnöke köszöntötte. Az idősek hónapja nyitóeseménye ezután színpadi műsorokkal folytatódott.

Kezdetét vette az Idősek hónapja Debrecenben

Fotók: Vida Márton Péter

Jó hangulatból nem volt hiány, annak pedig külön örültünk, hogy néhány megszívlelendő tanácsot, megfontolandó gondolatot megosztottak velünk a debreceni idősek.

