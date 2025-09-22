szeptember 22., hétfő

Móric névnap

15°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
időjárás

1 órája

Élvezzük ki, még tart az indián nyár Hajdú-Biharban

Címkék#kánikula#napsütés#időjárás

A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. Az időjárás-előrejelzés szerint szeptemberi kánikula várható sok napsütéssel.

Haon.hu

A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint szeptemberi kánikula várható sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel.  Az országos időjárás-előrejelzés szerint délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet! A nappali csúcshőmérséklet Debrecenben 30 és 28 fok körül alakul, éjszaka 15 fokot mérhetünk.

Az időjárás-előrejelzés szerint szeptemberi kánikula várható sok napsütéssel
Az időjárás-előrejelzés szerint szeptemberi kánikula várható sok napsütéssel
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Időjárás: a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu