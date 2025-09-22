Élvezzük ki, még tart az indián nyár Hajdú-Biharban

A Köpönyeg időjárás-előrejelzése szerint szeptemberi kánikula várható sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. Az országos időjárás-előrejelzés szerint délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet! A nappali csúcshőmérséklet Debrecenben 30 és 28 fok körül alakul, éjszaka 15 fokot mérhetünk.

Az időjárás-előrejelzés szerint szeptemberi kánikula várható sok napsütéssel

Időjárás: a frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

