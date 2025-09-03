szeptember 3., szerda

Most még kitart a nyár, de már úton az igazi ősz - meteorológus mondta el, mikor jön a lehűlés

Sokan aggódnak, hogy szeptember beköszöntével búcsút kell inteniük a meleg napoknak. Kathy István meteorológust kérdeztük az elkövetkezendő hetek időjárás-előrejelzéséről.

Biró Soma

A szeptember kezdete mindig megosztja az embereket: vannak, akik már várják az őszi hűvöst, míg mások még ragaszkodnának a nyári meleghez. De az első őszi napokkal vajon tényleg itt a vége a nyárias időnek? Mutatjuk a legfrissebb időjárás-előrejelzést!

Időjárás-előrejelzés: Búcsút inthetünk a nyárias időnek szeptember kezdetével?
Forrás:  MW-archív

Pozitív fordulat az időjárás-előrejelzésben

Kathy István meteorológus jó hírekkel szolgált azoknak, akik még nem készültek fel az őszi időjárásra.

Az előttünk álló legalább egy-másfél hétben marad a nyárias idő

 – mondta a szakember, hozzátéve, hogy 30 fok körüli, illetve a feletti hőmérsékletekre lehet számítani az elkövetkezendő egy hétben.

A jelenlegi modellfutások alapján szeptember 10-e környékéig nem várható jelentős időjárási változás. Ez azt jelenti, hogy alapvetően napos, nyáriasan meleg időjárás lesz a jellemző, bár helyenként előfordulhatnak kisebb záporok vagy zivatarok.

Csapadék és bizonytalanság

Ami a csapadékot illeti, jelentős mennyiségű eső egyelőre nem látszik az előrejelzésekben. – Helyenként előforduló kisebb záporok, esetleg zivatarok kialakulásának megvannak az esélyei – fogalmazott Kathy István, hozzátéve, hogy szignifikáns időjárási esemény – például vihar – sem várható. Viszont az ősz későbbi periódusában valószínűleg egyre inkább a záporok lesznek majd jellemzőek.

Szeptember 14-ig lehet nagyjából előre tekinteni, de a távolabbi előrejelzésekkel kapcsolatban a meteorológus óvatosságra intett.  

Minél távolabbra szeretnénk eltekinteni, annál inkább növekszik az úgynevezett bizonytalansági faktor

 – hangsúlyozta.

Mikor jön a lehűlés?

A szakértő szerint szeptember 11-12. környékéig még maradnak a 30 fokos hőmérsékleti értékek, de szeptember második felének közeledtével természetesen várhatóak majd lehűlések, amik visszavetik a hőmérsékletet. Az időjárás kezd majd normalizálódni és ősziesebb lesz, de ez a folyamat fokozatos.

A vénasszonyok nyarával kapcsolatban Kathy István elmondta:

Ez általában mindig szokott lenni. Az őszi időjárásba belenyúló, még nyáriasnak mondható idő minden évben elő szokott fordulni, és ez valószínűleg idén is így lesz.

Tehát a meteorológus szerint még nem kell temetni a nyarat. Bár szeptember közepén várható egy lehűlés, amely megtorpantja a nyárias időjárást, periódusokban még akár szeptember végéig is előfordulhatnak melegebb napok.

