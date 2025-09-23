Víz alatt Milánó – közelít az ítéletidő Hajdú-Bihar felé?

Egy pillanat alatt véget ér a nyár? Ma még a 30 Celsius-fok közeli, perzselő meleget élvezhetjük, és akinek lehetősége van, akár csobbanhat is valamelyik hajdú-bihari strand vizében, hogy elbúcsúztassa a nyarat. Ugyanis markáns változás köszönt be, teljesen másik arcát mutatja majd az időjárás Debrecenben és térségében. Hogy pontosan mi vár ránk, milyen lesz az időjárás holnaptól, mennyire hűl le a levegő, esetleg jön-e ítéletidő, azt a hajdúböszörményi meteorológustól, Kathy Istvántól tudtuk meg.

Ilyen lehet az őszi időjárás Debrecenben

Végleg elbúcsúzik a nyár idén? Így változik az időjárás Debrecenben és térségében

– A Dunántúlon már elkezdődött a felhősödés, ma, szeptember 23-án megérkezik a hidegfront az ország nyugati, északnyugati részére, holnapra pedig már Hajdú-Bihar vármegyében is erősen felhős, borult lesz az idő – noha, eső nem várható a térségben. A hőmérséklet viszont 21-22 Celsius-fok körüli maximumokra fog mérséklődni – fejtette ki Kathy István. Az égi áldással kapcsolatban azt mondta, csütörtök-péntek környékén fog megérkezni az eső, és arról is beszélt, hogy ez tényleg szó szerint áldás lesz-e...

Kisebb körzetekben akár jelentősebb mennyiségű csapadék is kialakulhat, csütörtökön és pénteken lesznek olyan helyek, ahol 10 mm-t meghaladó mennyiség eshet

– vetítette előre, hogyan alakulhat az időjárás a következő napokban.

