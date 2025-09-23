3 órája
Víz alatt Milánó – közelít az ítéletidő Hajdú-Bihar felé?
Elmos mindent az eső, jön a vihar? Mutatjuk, mi vár ránk a szeptemberi nyár után – ilyenné válhat az időjárás Debrecenben és környékén.
Mi vár ránk? Megtudtuk, hogyan alakulhat az időjárás Debrecenben szeptember végén
Forrás: Illusztráció/MW-archív
Egy pillanat alatt véget ér a nyár? Ma még a 30 Celsius-fok közeli, perzselő meleget élvezhetjük, és akinek lehetősége van, akár csobbanhat is valamelyik hajdú-bihari strand vizében, hogy elbúcsúztassa a nyarat. Ugyanis markáns változás köszönt be, teljesen másik arcát mutatja majd az időjárás Debrecenben és térségében. Hogy pontosan mi vár ránk, milyen lesz az időjárás holnaptól, mennyire hűl le a levegő, esetleg jön-e ítéletidő, azt a hajdúböszörményi meteorológustól, Kathy Istvántól tudtuk meg.
Végleg elbúcsúzik a nyár idén? Így változik az időjárás Debrecenben és térségében
– A Dunántúlon már elkezdődött a felhősödés, ma, szeptember 23-án megérkezik a hidegfront az ország nyugati, északnyugati részére, holnapra pedig már Hajdú-Bihar vármegyében is erősen felhős, borult lesz az idő – noha, eső nem várható a térségben. A hőmérséklet viszont 21-22 Celsius-fok körüli maximumokra fog mérséklődni – fejtette ki Kathy István. Az égi áldással kapcsolatban azt mondta, csütörtök-péntek környékén fog megérkezni az eső, és arról is beszélt, hogy ez tényleg szó szerint áldás lesz-e...
Kisebb körzetekben akár jelentősebb mennyiségű csapadék is kialakulhat, csütörtökön és pénteken lesznek olyan helyek, ahol 10 mm-t meghaladó mennyiség eshet
– vetítette előre, hogyan alakulhat az időjárás a következő napokban.
Olaszországban ítéletidő tombol, ez a ciklon jön felénk – vajon mi vár ránk? Ez az időjárás-előrejelzés szeptember végére!
Mint az Időkép írja, Milánó térségében bődületes csapadékmennyiség hullott le vasárnap éjfél óta:
néhol meghaladta a 150-200 millimétert is. Arról is beszámolnak, hogy a Seveso patak kilépett a medréből, melynek hatására egész városrészek kerültek víz alá. Ráadásul, a víz gyorsan elöntötte a város utcáit és az aluljárókat, illetve egy iskolát evakuálni kellett az áradás miatt. Kathy István hangsúlyozta, hazánkban nem kell tartani olyan pusztítástól, mint amelyet az Alessio névre keresztelt mediterrán ciklon okozott, mert az ugyan eléri térségünket, áthaladni nem fog rajta, csak változékonnyá teszi az időjárást.
Noha, nem fog Milánóhoz hasonlóan mindent elmosni az eső Debrecenben és környékén, mégis jelentős csapadékra kell számítani, ami akár a 10 millimétert is meghaladhatja.
Megérkezik az ősz, nagyjából 20 Celsius-fok körüli, vagy az alatti maximumokra kell számítani, az éjszakák pedig hűvösek lesznek, 10-11 Celsius-fok magasságában. Lesznek olyan csapadékos területek, ahol 15 Celsius-fok lehet a legmagasabb nappali hőmérséklet; és ha már eső, a csütörtök és a péntek lesz a legcsapadékosabb. Habár a hétvégén szárazabbra fordulhat majd az idő, mégis borult lesz, és ez a 20 Celsius-fok körüli hőmérséklet elbúcsúztatja a nyarat, beköszönt az ősz, a mostani 30 Celsius-fokos nyárias idő pedig már nem fog visszatérni
– összegezte Kathy István.
