Idén is lesz autómentes nap Hajdúböszörményben

Haon.hu
Várják a kerékpárral közlekedőket az autómentes nap programjaira

Hajdúböszörmény önkormányzata a Facebook-oldalán közölte, idén is megrendezik az autómentes napot a városban szeptember 19-én (péntek). Az esemény célja, hogy felhívják a figyelmet a környezetvédelem fontosságára és az alternatív közlekedési lehetőségekre. Az autómentes nap programjai 7 óra 30 perckor kezdődnek bringás reggelivel a Bocskai István téren, ahol többek között KRESZ-pálya és ökojátszóház is várja az érdeklődőket.

