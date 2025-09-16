Idén is lesz autómentes nap Hajdúböszörményben

Hajdúböszörmény önkormányzata a Facebook-oldalán közölte, idén is megrendezik az autómentes napot a városban szeptember 19-én (péntek). Az esemény célja, hogy felhívják a figyelmet a környezetvédelem fontosságára és az alternatív közlekedési lehetőségekre. Az autómentes nap programjai 7 óra 30 perckor kezdődnek bringás reggelivel a Bocskai István téren, ahol többek között KRESZ-pálya és ökojátszóház is várja az érdeklődőket.

