Lövészet

24 perce

Színes program kavalkáddal várják az érdeklődőket a Hortobágyon

Minden korosztályra gondoltak a programok szervezése során Hajdú-Biharban. Második alkalommal rendezik meg a Hortobágyi Lövészfesztivált.

Haon.hu

Szeptember 20-án, szombaton második alkalommal rendezi meg a Hortobágyi Lövészfesztivált a Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület. A Hortobágyi Sportlőtér életkortól függetlenül 9 és 16 óra között várja a lövészet iránt érdeklődőket, a sportág szerelmeseit és a családokat.

Második alkalommal rendezik meg a Hortobágyi Lövészfesztivált
Második alkalommal rendezik meg a Hortobágyi Lövészfesztivált
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A program célja, hogy a sportlövészetet közelebb hozza a nagyközönséghez és bemutassa mennyi színes, izgalmas lehetőséget kínál ez a hagyományokra épülő sportág. A szervezők minden korosztályra gondoltak: a gyerekeket játékos ismerkedés várja, a felnőttek pedig a lövészszakágak bemutatóin, illetve versenyeken vehetnek majd részt.

A fesztivál legnagyobb izgalmát a „Keressük a vidék legjobb lövészét!” verseny ígéri, emellett az érdeklődők kipróbálhatják a koronglövészetet és bepillanthatnak a field target rejtelmeibe is. Szakmai oldalról a Magyar Sportlövők Szövetsége (MSSz) és a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (MDLSz) szakágai mutatkoznak be, de nemcsak a sportág kedvelőinek kínál élményt a nap: lesz főzőverseny, íjászbemutató, valamint az OMVK Hajdú-Bihar Vármegyei Területi szervezetének bemutatóját és a Hortobágyi Madárkórház látványos bemutatóját is megtekinthetik a résztvevők.

A Debreceni Lövészsuli SE célja, hogy a rendezvény egyszerre legyen közösségi élmény, családi kikapcsolódás és a sportág népszerűsítése. „Fontos számunkra, hogy minden érdeklődő közelről megismerhesse a lövészetet – a tapasztalt sportolóktól a kezdőkig bárki találhat magának élményt” – hangsúlyozták a szervezők.

A II. Hortobágyi Lövészfesztivál így a térség sportnaptárának egyik különleges színfoltja, ahol a lövészsport és a helyi értékek találkoznak.

