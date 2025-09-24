szeptember 24., szerda

Beszámoló

3 órája

Nagy sikere volt a rendezvénynek, rengetegen gyűltek össze a hortobágyi fesztiválon

Egész nap változatos programokkal várták a résztvevőket. A Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület második alkalommal rendezte meg a Hortobágyi Lövészfesztivált.

Haon.hu
Az íjászatot is kipróbálhatták az érdeklődők

Forrás: Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület 

A szeptember 20-án megtartott fesztivál hivatalos megnyitóját ágyúlövés jelezte, majd a Hortobágyi Madárkórház látványos bemutatójával kezdődött a rendezvény. A nap során a vendégek megismerhették a sportlövészet különböző szakágait: a légfegyveres, pisztolyos és koronglövészet mellett airsoft és elöltöltő fegyveres bemutató is várta a látogatókat. Külön izgalmat jelentett a „Keressük a vidék legjobb lövészét!” verseny, amelyben a résztvevők puskával, pisztollyal és sörétes fegyverrel mérték össze tudásukat – számolt be a Hortobágyi Lövészfesztiválról a Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület.

A Hortobágyi Madárkórház is tartott bemutatót a Hortobágyi Lövészfesztiválon
A Hortobágyi Madárkórház is tartott bemutatót a Hortobágyi Lövészfesztiválon
Forrás: Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület 

Mint írták, a sportprogramokat színesítette a hajdúszoboszlói íjászok bemutatója és közönséglövése. Fejes-Tóth István, a Lövészsuli többszörös field target Európa-bajnoka és világbajnoki dobogósa élménybeszámolót és bemutatót tartott a field target szakágról. A GHI-Csendes Kft. kitelepített lőszimulátor kabinja ugyancsak a rendezvény üde színfoltja volt.

Hozzátették, a közönség egész nap ismerkedhetett a légfegyveres lövészettel, a bátrabbak pedig éles fegyverekkel is lőhettek a kijelölt pályákon. A sportélmények mellett a közösségi programok sem maradtak el: nagy sikert aratott a főzőverseny és a közös paprikáskrumpli- és slambuckészítés, valamint a Hortobágyi Madárkórház és az OMVK Hajdú-Bihar Vármegyei Területi Szervezetének bemutatói.

Többféle fegyvert próbálhattak ki a résztvevők
Forrás: Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület 

A szervezők célja idén is az volt, hogy a sportlövészetet közelebb hozzák a nagyközönséghez és minden korosztálynak élményt nyújtsanak.

– Örömmel láttuk, hogy ismét ennyien voltak kíváncsiak a fesztiválra; a tapasztalt sportlövőktől a teljesen kezdőkig mindenki talált magának programot. Különösen fontos volt számunkra, hogy a családok, a fiatalok és a sportág szerelmesei együtt éljék át ezt a napot – hangsúlyozta Pető László, a Debreceni Lövészsuli szakosztály-igazgatója.

