2 órája
Mindenki ismerte a Királylányt! Fotókon a Hooligans hajdúhadházi koncertje! - videóval!
Idén is elképesztő programkavalkáddal tért vissza a Hadházi Káposztás Napok: míg nappal látványosságok, finom falatok és tengernyi tennivaló várta a kilátogatókat, este minden a féktelen buliról és a koncertekről szólt. Szombat éjszaka a Hooligans zenekar töltötte meg a tereket, újra felcsendültek a jól ismert slágerek és rigmusok.
További fotók a Hooligans hajdúhadházi koncertjéről:
Ilyen volt a Hooligans koncertje a Hadházi Káposztás NapokonFotók: Katona Ákos
Videó a koncertről:
