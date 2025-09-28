szeptember 28., vasárnap

Mindenki ismerte a Királylányt! Fotókon a Hooligans hajdúhadházi koncertje! - videóval!

Címkék#Hajdúhadházi Káposztás Napok#hajdúhadház#Hooligans#koncert

Haon.hu

Idén is elképesztő programkavalkáddal tért vissza a Hadházi Káposztás Napok: míg nappal látványosságok, finom falatok és tengernyi tennivaló várta a kilátogatókat, este minden a féktelen buliról és a koncertekről szólt. Szombat éjszaka a Hooligans zenekar töltötte meg a tereket, újra felcsendültek a jól ismert slágerek és rigmusok.

Idén is elképesztő programkavalkáddal tért vissza a Hadházi Káposztás Napok, a Hooligans is színpadra lépett
Forrás: Katona Ákos
Forrás: Katona Ákos

 

További fotók a Hooligans hajdúhadházi koncertjéről:

Ilyen volt a Hooligans koncertje a Hadházi Káposztás Napokon

Fotók: Katona Ákos

Videó a koncertről:

