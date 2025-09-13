28 perce
Holttestet találtak a Hajdú-Biharban
A Shopland további tervekről számolt be. Egyelőre nem tudni, ki lehet az elhunyt férfi, ismeretlen holttestkörözést adtak ki rá. Pénteki hírösszefoglalónk.
Egy 166-170 cm magas, közepes testalkatú, borostás férfi holttestét találták meg 2025. szeptember 8-án Nagykerekinél – ez olvasható a legfrissebb hajdú-bihari ismeretlen holttestkörözésnek az adatlapjában. A ruházati leírás szerint az ősz férfi fekete, Quechua márkájú polárpulóvert és egy szürke, pamut térdnadrágot. A friss eset kapcsán megkerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, a megtalálás, valamint haláleset körülményeire voltunk kíváncsiak.
Holttestet találtak a hajdú-bihari település határában, napok óta ott lehetett már
Mentőhelikoptert riasztottak a balesethez
Baleset történt péntek délután Füzesgyarmat és Biharnagybajom közötti, 4212-es út 17-es kilométerszelvényénél, út melletti fasorba sodródott egy személyautó – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a püspökladányi hivatásos és a biharnagybajomi önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést.
Fasorba sodródott egy autó a hajdú-bihari úton, mentőhelikopter érkezett a helyszínre
Aston Martin Debrecenben
Ismét egy különlegességet láthattunk Debrecenben. Korábban találkoztunk már tűzpiros Ferrarival Debrecen utcáin, láttunk már igazi klasszikust is, a Mercury Cougar-t. Most pedig újabb luxusautó róhatta a cívisváros utcáit, hiszen egy Aston Martint sikerült lefotózni.
Használtan is 80 millióba kerül az autó, amit Debrecenben fotóztak! Íme a guruló luxus!
Fizikai bántalmazás is éri a MÁV-csoport munkatársait
Idén már 113 alkalommal támadtak rá a MÁV-csoport munkatársaira agresszív utasok, akik legtöbbször érvényes menetjegy nélkül utaztak – erről a társaság adott ki közleményt a napokban. Mint írják, a MÁV-csoport célja, hogy munkatársai biztonságban végezhessék a munkájukat és egyetlen bűncselekmény se maradjon jogkövetkezmény nélkül. Dolgozóik közfeladatot ellátó személyek, így az őket ért bántalmazás akár börtönbüntetéssel is sújtható.
Leköptek, megütöttek, lökdöstek egy jegyvizsgálót Hajdú-Biharban! Mi lesz még itt?
Megújult a Lidl Hajdúnánáson
Augusztus végén beszámoltunk róla, hogy a Lidl Hajdúnánáson felújítási munkálatok miatt zár be. A német diszkontáruház azt közölte, hogy folyamatosan azon dolgozik, hogy vásárlói számára széles, minőségi, kedvező árú kínálata mellett modern, a vásárlói igényeket maximálisan kiszolgáló és a fenntarthatóságot szem előtt tartó vásárlóteret biztosítson.
Ez a terve az esztári vállalkozásnak a pocsaji cipőgyár épületével
Két éve állt le a termelés a pocsaji cipőgyárban, ahol mintegy 40 dolgozót foglalkoztattak. Az épületet eladásra kínálták, 80 millió forintért hirdette a tulajdonosa. A közelmúlt azonban változást hozott az egykori üzem életében.
Már minden a helyén, újra elindul a termelés a rég bezárt hajdú-bihari gyárban
Részletes tájékoztatást adott ki a bank
Fontos információkat osztott meg a honlapján az ügyfelekkel az OTP Bank. Mint írták, a hónap folyamán több alkalommal is bankszünnap lesz, ezek során pedig több szolgáltatás nem lesz elérhető. Az egyik nap során ráadásul ügyfelek millió is érintettek lesznek, ugyanis a bankkártyás fizetés sem fog működni.
Bejelentés a magyar banktól, leáll a kártyás fizetés és a pénzfelvétel
Szeptember közepén jön a bezárási hullám a hajdú-bihari strandokon
Míg néhány fürdő már augusztus végén lezárta a nyári szezont, mások egészen szeptember végéig, sőt, október elejéig nyitva tartanak – legalábbis, ha az időjárás engedi. Érdemes tehát tájékozódni, hogy kedvenc strandunkon meddig élvezhetjük még a napsütést és a hideg vizes pancsolást. Mutatjuk a hajdú-bihari strandok nyitvatartásait!
Sorra zárnak be a hajdú-bihari strandok, de van, amelyik még kitart!
A Shopland újabb üzleteket nyitna
Sokakat tán meglepetésként érhet, hogy bár a köznyelvben még a debreceni Kishegyesi úti, vagy a reptéri Tescóba járunk, valójában már a Shoplandban vásárolunk!
Shopland veszi át a Tesco helyét Debrecenben, új üzleteket is nyitnak!
