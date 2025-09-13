szeptember 13., szombat

Ez történt pénteken

28 perce

Holttestet találtak a Hajdú-Biharban

A Shopland további tervekről számolt be. Egyelőre nem tudni, ki lehet az elhunyt férfi, ismeretlen holttestkörözést adtak ki rá. Pénteki hírösszefoglalónk.

Haon.hu

Egy 166-170 cm magas, közepes testalkatú, borostás férfi holttestét találták meg 2025. szeptember 8-án Nagykerekinél – ez olvasható a legfrissebb hajdú-bihari ismeretlen holttestkörözésnek az adatlapjában. A ruházati leírás szerint az ősz férfi fekete, Quechua márkájú polárpulóvert és egy szürke, pamut térdnadrágot. A friss eset kapcsán megkerestük a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, a megtalálás, valamint haláleset körülményeire voltunk kíváncsiak. 

Egyelőre nem tudni, ki lehet az elhunyt férfi, ismeretlen holttestkörözést adtak ki rá
Egyelőre nem tudni, ki lehet az elhunyt férfi, ismeretlen holttestkörözést adtak ki rá
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

 

Mentőhelikoptert riasztottak a balesethez

Baleset történt péntek délután Füzesgyarmat és Biharnagybajom közötti, 4212-es út 17-es kilométerszelvényénél, út melletti fasorba sodródott egy személyautó  – számolt be róla a katasztrófavédelem. Mint írják, a püspökladányi hivatásos és a biharnagybajomi önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést. 

Aston Martin Debrecenben

Ismét egy különlegességet láthattunk Debrecenben. Korábban találkoztunk már tűzpiros Ferrarival Debrecen utcáin, láttunk már igazi klasszikust is, a Mercury Cougar-t. Most pedig újabb luxusautó róhatta a cívisváros utcáit, hiszen egy Aston Martint sikerült lefotózni.

Fizikai bántalmazás is éri a MÁV-csoport munkatársait

Idén már 113 alkalommal támadtak rá a MÁV-csoport munkatársaira agresszív utasok, akik legtöbbször érvényes menetjegy nélkül utaztak – erről a társaság adott ki közleményt a napokban. Mint írják, a MÁV-csoport célja, hogy munkatársai biztonságban végezhessék a munkájukat és egyetlen bűncselekmény se maradjon jogkövetkezmény nélkül. Dolgozóik közfeladatot ellátó személyek, így az őket ért bántalmazás akár börtönbüntetéssel is sújtható.

Megújult a Lidl Hajdúnánáson

Augusztus végén beszámoltunk róla, hogy a Lidl Hajdúnánáson felújítási munkálatok miatt zár be. A német diszkontáruház azt közölte, hogy folyamatosan azon dolgozik, hogy vásárlói számára széles, minőségi, kedvező árú kínálata mellett modern, a vásárlói igényeket maximálisan kiszolgáló és a fenntarthatóságot szem előtt tartó vásárlóteret biztosítson.

Ez a terve az esztári vállalkozásnak a pocsaji cipőgyár épületével

Két éve állt le a termelés a pocsaji cipőgyárban, ahol mintegy 40 dolgozót foglalkoztattak. Az épületet eladásra kínálták, 80 millió forintért hirdette a tulajdonosa. A közelmúlt azonban változást hozott az egykori üzem életében.

Részletes tájékoztatást adott ki a bank

Fontos információkat osztott meg a honlapján az ügyfelekkel az OTP Bank. Mint írták, a hónap folyamán több alkalommal is bankszünnap lesz, ezek során pedig több szolgáltatás nem lesz elérhető. Az egyik nap során ráadásul ügyfelek millió is érintettek lesznek, ugyanis a bankkártyás fizetés sem fog működni. 

Szeptember közepén jön a bezárási hullám a hajdú-bihari strandokon

Míg néhány fürdő már augusztus végén lezárta a nyári szezont, mások egészen szeptember végéig, sőt, október elejéig nyitva tartanak – legalábbis, ha az időjárás engedi. Érdemes tehát tájékozódni, hogy kedvenc strandunkon meddig élvezhetjük még a napsütést és a hideg vizes pancsolást. Mutatjuk a hajdú-bihari strandok nyitvatartásait!

A Shopland újabb üzleteket nyitna

Sokakat tán meglepetésként érhet, hogy bár a köznyelvben még a debreceni Kishegyesi úti, vagy a reptéri Tescóba járunk, valójában már a Shoplandban vásárolunk! 

