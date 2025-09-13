Holttestet találtak a Hajdú-Biharban

Részletes tájékoztatást adott ki a bank

Fontos információkat osztott meg a honlapján az ügyfelekkel az OTP Bank. Mint írták, a hónap folyamán több alkalommal is bankszünnap lesz, ezek során pedig több szolgáltatás nem lesz elérhető. Az egyik nap során ráadásul ügyfelek millió is érintettek lesznek, ugyanis a bankkártyás fizetés sem fog működni.