Nézz fel az égre!

1 órája

Nem mindennapi jelenség tűnt fel Hajdúszoboszló felett – fotókkal, videóval

Címkék#hajdúszoboszlói repülőtér#hőlégballon#Hajdúszoboszló

Nyárias időjárás, naplemente és jó hangulat. Tökéletes kompozíció egy látványos hőlégballon-fiesztához, ráadásul mindez Hajdúszoboszló felett.

Haon.hu

A hétvégén tartották Hajdúszoboszlón a XII. Délibáb Kupát a Hajdúszoboszlói Aero Club SE Hőlégballon Szakosztályának szervezésében. Szeptember 19-én és 20-án reggel, illetve este gyönyörködhettek a látogatók az égbe emelkedő színes hőlégballonok látványában.

VMP20250920_hajdúszoboszló_hőlégballon_HAON027
Igazi hőlégballon-fieszta volt Hajdúszoboszlón
Forrás: Vida Márton Péter

Látványos hőlégballon-felszállás Hajdúszoboszlón

A hajdúszoboszlói hőlégballon-kupán mintegy 15 hőlégballon vett részt. A szombat esti felszálláson a Haon stábja is részt vett. A hőlégballonok a téglagyári mezőről emelkedtek a magasba és a hajdúszoboszlói repülőtéren szálltak le. Fotóriporterünk látványos fotókat készített a nem mindennapi látványról:

Hőlégballon-felszállás Hajdúszoboszlón

Fotók: Vida Márton Péter

Videón is megörökítettük a hőlégballonok magasba emelkedését:

Talán kevesen tudják, de nem egyszerű művelet egy hőlégballon irányítása. Néhány héttel ezelőtt Debrecen belvárosában, az egyik utcában landolt egy hőlégballon – természetesen nem ez volt a pilóta terve. Az esetről itt írtunk bővebben:

Eseménydús volt a hétvége Hajdúszoboszlón

Nem csak a hőlégballon kupa volt az egyetlen, sokakat vonzó esemény a hétvégén. Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Bor- és Gasztrofesztivált, amely a fürdőváros és Tokaj szoros kapcsolatát is szimbolizálja. A megnyitójáról itt olvashatod tudósításunkat:

A hajdúszoboszlói program pedig este egy fergeteges retrópartyval folytatódott, amelyről rengeteg képet hoztunk:

Ajánljuk még:

 

