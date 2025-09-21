Nem mindennapi jelenség tűnt fel Hajdúszoboszló felett – fotókkal, videóval

A hétvégén tartották Hajdúszoboszlón a XII. Délibáb Kupát a Hajdúszoboszlói Aero Club SE Hőlégballon Szakosztályának szervezésében. Szeptember 19-én és 20-án reggel, illetve este gyönyörködhettek a látogatók az égbe emelkedő színes hőlégballonok látványában.

Igazi hőlégballon-fieszta volt Hajdúszoboszlón

Forrás: Vida Márton Péter

Látványos hőlégballon-felszállás Hajdúszoboszlón

A hajdúszoboszlói hőlégballon-kupán mintegy 15 hőlégballon vett részt. A szombat esti felszálláson a Haon stábja is részt vett. A hőlégballonok a téglagyári mezőről emelkedtek a magasba és a hajdúszoboszlói repülőtéren szálltak le. Fotóriporterünk látványos fotókat készített a nem mindennapi látványról: