1 órája
Nem mindennapi jelenség tűnt fel Hajdúszoboszló felett – fotókkal, videóval
Nyárias időjárás, naplemente és jó hangulat. Tökéletes kompozíció egy látványos hőlégballon-fiesztához, ráadásul mindez Hajdúszoboszló felett.
A hétvégén tartották Hajdúszoboszlón a XII. Délibáb Kupát a Hajdúszoboszlói Aero Club SE Hőlégballon Szakosztályának szervezésében. Szeptember 19-én és 20-án reggel, illetve este gyönyörködhettek a látogatók az égbe emelkedő színes hőlégballonok látványában.
Látványos hőlégballon-felszállás Hajdúszoboszlón
A hajdúszoboszlói hőlégballon-kupán mintegy 15 hőlégballon vett részt. A szombat esti felszálláson a Haon stábja is részt vett. A hőlégballonok a téglagyári mezőről emelkedtek a magasba és a hajdúszoboszlói repülőtéren szálltak le. Fotóriporterünk látványos fotókat készített a nem mindennapi látványról:
Hőlégballon-felszállás HajdúszoboszlónFotók: Vida Márton Péter
Videón is megörökítettük a hőlégballonok magasba emelkedését:
Talán kevesen tudják, de nem egyszerű művelet egy hőlégballon irányítása. Néhány héttel ezelőtt Debrecen belvárosában, az egyik utcában landolt egy hőlégballon – természetesen nem ez volt a pilóta terve. Az esetről itt írtunk bővebben:
Eseménydús volt a hétvége Hajdúszoboszlón
Nem csak a hőlégballon kupa volt az egyetlen, sokakat vonzó esemény a hétvégén. Immár harmadik alkalommal rendezték meg a Bor- és Gasztrofesztivált, amely a fürdőváros és Tokaj szoros kapcsolatát is szimbolizálja. A megnyitójáról itt olvashatod tudósításunkat:
A hajdúszoboszlói program pedig este egy fergeteges retrópartyval folytatódott, amelyről rengeteg képet hoztunk:
