A vérhold csak bemelegítés volt, az év legnagyobb szuperholdja nemsokára ellopja a show-t

Bár a szeptember 7-i teljes holdfogyatkozás már mögöttünk van, a csillagászati események kedvelői még korántsem tették el távcsöveiket. Az őszi hónapok ugyanis több különleges égi jelenséggel készülnek megajándékozni bennünket. A következő telihold október 7-én lesz, ami egyben az idei első szuperhold – ezt az északi féltekén aratási holdnak is nevezik. És ez még csak a kezdet!

Forrás: MW-archív

Mi az a szuperhold?

A szuperhold kifejezést először Richard Nolle asztrológus használta 1979-ben, és olyan új- vagy teliholdat jelöl, amely akkor következik be, amikor a Hold a Földhöz való legközelebbi távolságának 90 százalékán belül van. Ilyenkor holdunk kissé nagyobbnak és fényesebbnek tűnik az átlagosnál, bár a különbség nem mindig szembetűnő.

A szuperhold akár 14 százalékkal nagyobbnak és 30 százalékkal fényesebbnek tűnhet, mint az év leghalványabb holdja (amikor legtávolabb van a Földtől). Ez nem csak vizuális élményt nyújt – mivel ilyenkor a holdunk a legközelebbi pontján van a Földhöz, az árapály is erősebb lehet a megszokottnál.

Az őszi holdparádé

2025-ben három egymást követő szuperhold lesz: október 7-én, november 5-én és december 4-én. Ezek közül kiemelkedik a november 5-i, amely az év legközelebbi és így legnagyobb szuperholdja lesz, mindössze 356 980 kilométerre a Földtől. Ez a november 5-i telihold 7,9 százalékkal nagyobb és 16 százalékkal fényesebb lesz egy átlagos teliholdnál.

Érdekes módon 2025-ben a novemberi telihold nem a megszokott „hód hold” nevet viseli majd, hanem a „vadász hold” címet kapja, mivel közvetlenül követi az októberi aratási holdat. Ez a névadási hagyomány az amerikai őslakosok kultúrájából származik, akik az évszakok változásait követték a holdciklusok segítségével.

December 4-én pedig az év utolsó szuperholdját láthatjuk majd. Sőt, a sorozat még 2026 januárjában is folytatódik, így tulajdonképpen négy egymást követő szuperholdról beszélhetünk.

Érdemes holdkelte vagy holdnyugta körüli órákban megnézni az akkor narancssárgás szuperholdat

Forrás: MW-archív

A hold és a holdnaptár

A holdciklus, vagyis az újholdtól újholdig tartó időszak körülbelül 29,5 napig tart. Ez az időtartam határozza meg a holdfázisokat: újhold (amikor nem látjuk a holdat), növekvő félhold, első negyed, dagadó hold, telihold, fogyó hold, utolsó negyed és fogyó félhold.

Érdekes, hogy a „hónap" szó eredete is a holdból származik – eredetileg 29 vagy 30 napos időszakot jelentett, ami nagyjából megegyezik a holdciklussal. Később azonban extra napokat adtak hozzá egyes hónapokhoz, hogy 12 hónap kitegye a 365 napos évet.

Mítoszok és hiedelmek a vérholdról

A szeptember 7-i vérhold nem csak csillagászati szempontból volt jelentős. A különböző kultúrákban a vérholdat sokféleképpen értelmezték: egyesek rossz ómenként tekintettek rá, háborút vagy természeti katasztrófát jósolva, mások viszont a spirituális megtisztulás időszakának tartották.

A magyar hitvilágban a holdfogyatkozás tiltotta a meszelést, szaporítást, ültetést és vetést, de alkalmasnak tartották féregűzésre, gyógyításra, mosásra és a takarítás megkezdésére. Általános elképzelés volt, hogy holdfogyatkozáskor valamilyen állat – kutya, farkas vagy kakas – eszi meg az égitestet.

A kínai kultúrában úgy vélték, hogy egy sárkány akarja elragadni a holdat, és harangozással próbálták elűzni. Az ősi inkák pedig a mélyvörös színezést úgy értelmezték, mint egy jaguárt, amely megtámadja és felfalja az égitestet.