Égi csodák

A vérhold csak bemelegítés volt, az év legnagyobb szuperholdja nemsokára ellopja a show-t

Az idei év gazdag holdeseményekben, szeptember 7-én már tanúi lehettünk a lenyűgöző vérholdnak. Az év hátralévő része azonban még tartogat látványosságokat – a szuperhold-sorozat különösen figyelemre méltó lesz.

Biró Soma

Bár a szeptember 7-i teljes holdfogyatkozás már mögöttünk van, a csillagászati események kedvelői még korántsem tették el távcsöveiket. Az őszi hónapok ugyanis több különleges égi jelenséggel készülnek megajándékozni bennünket. A következő telihold október 7-én lesz, ami egyben az idei első szuperhold – ezt az északi féltekén aratási holdnak is nevezik. És ez még csak a kezdet!

szuper_telihold
A vérhold után eljött a szuperhold időszaka. Lesz mit vizsgálni az égen!
Forrás:  MW-archív

Mi az a szuperhold?

A szuperhold kifejezést először Richard Nolle asztrológus használta 1979-ben, és olyan új- vagy teliholdat jelöl, amely akkor következik be, amikor a Hold a Földhöz való legközelebbi távolságának 90 százalékán belül van. Ilyenkor holdunk kissé nagyobbnak és fényesebbnek tűnik az átlagosnál, bár a különbség nem mindig szembetűnő.

A szuperhold akár 14 százalékkal nagyobbnak és 30 százalékkal fényesebbnek tűnhet, mint az év leghalványabb holdja (amikor legtávolabb van a Földtől). Ez nem csak vizuális élményt nyújt – mivel ilyenkor a holdunk a legközelebbi pontján van a Földhöz, az árapály is erősebb lehet a megszokottnál.

Az őszi holdparádé

2025-ben három egymást követő szuperhold lesz: október 7-én, november 5-én és december 4-én. Ezek közül kiemelkedik a november 5-i, amely az év legközelebbi és így legnagyobb szuperholdja lesz, mindössze 356 980 kilométerre a Földtől. Ez a november 5-i telihold 7,9 százalékkal nagyobb és 16 százalékkal fényesebb lesz egy átlagos teliholdnál.

Érdekes módon 2025-ben a novemberi telihold nem a megszokott „hód hold” nevet viseli majd, hanem a „vadász hold” címet kapja, mivel közvetlenül követi az októberi aratási holdat. Ez a névadási hagyomány az amerikai őslakosok kultúrájából származik, akik az évszakok változásait követték a holdciklusok segítségével.

December 4-én pedig az év utolsó szuperholdját láthatjuk majd. Sőt, a sorozat még 2026 januárjában is folytatódik, így tulajdonképpen négy egymást követő szuperholdról beszélhetünk.

hold, vérhold, szuperhold, telihold, holdfogyatkozás, csillagászat
Érdemes holdkelte vagy holdnyugta körüli órákban megnézni az akkor narancssárgás szuperholdat
Forrás:  MW-archív

A hold és a holdnaptár

A holdciklus, vagyis az újholdtól újholdig tartó időszak körülbelül 29,5 napig tart. Ez az időtartam határozza meg a holdfázisokat: újhold (amikor nem látjuk a holdat), növekvő félhold, első negyed, dagadó hold, telihold, fogyó hold, utolsó negyed és fogyó félhold.

Érdekes, hogy a „hónap" szó eredete is a holdból származik – eredetileg 29 vagy 30 napos időszakot jelentett, ami nagyjából megegyezik a holdciklussal. Később azonban extra napokat adtak hozzá egyes hónapokhoz, hogy 12 hónap kitegye a 365 napos évet.

Mítoszok és hiedelmek a vérholdról

A szeptember 7-i vérhold nem csak csillagászati szempontból volt jelentős. A különböző kultúrákban a vérholdat sokféleképpen értelmezték: egyesek rossz ómenként tekintettek rá, háborút vagy természeti katasztrófát jósolva, mások viszont a spirituális megtisztulás időszakának tartották.

A magyar hitvilágban a holdfogyatkozás tiltotta a meszelést, szaporítást, ültetést és vetést, de alkalmasnak tartották féregűzésre, gyógyításra, mosásra és a takarítás megkezdésére. Általános elképzelés volt, hogy holdfogyatkozáskor valamilyen állat – kutya, farkas vagy kakas – eszi meg az égitestet.

A kínai kultúrában úgy vélték, hogy egy sárkány akarja elragadni a holdat, és harangozással próbálták elűzni. Az ősi inkák pedig a mélyvörös színezést úgy értelmezték, mint egy jaguárt, amely megtámadja és felfalja az égitestet.

HZ_17817
Szeptember 7-én volt látható a vérhold, amit a történelem során különböző kultúrák különböző módokon értelmeztek
Forrás:  MW-archív

Modern értelmezések

Ma már tudjuk, hogy a vérhold jelensége a Föld légkörén átszűrődő napfény eredménye, amely vöröses árnyalatot kölcsönöz holdunknak a teljes fogyatkozás során. Az iszlám kultúrákban különleges imákat mondanak ilyenkor, mint például a Salat-al-khusuf, a „holdfogyatkozás imáját".

Napjaink spirituális közösségei számára a vörös hold nem félelmetes előjel, hanem az energiaváltás és újrakezdés szimbóluma. Sokan meditációkat végeznek, célokat fogalmaznak meg vagy a múlt terheinek lezárására használják ezt az időszakot.

A szeptember 7-ei vérholdról itt írtunk:

Praktikus tanácsok a megfigyeléshez

Az őszi szuperholdak megfigyeléséhez nem kell különleges felszerelés – szabad szemmel is élvezhetjük a látványt. Érdemes azonban figyelembe venni, hogy a holdillúzió miatt a horizont közelében lévő telihold nagyobbnak tűnik, mint amikor magasan jár az égen.

A legjobb megfigyelési időpontok tehát a holdkelte és holdnyugta körüli órák, amikor a narancsos-vöröses színekben pompázó égitest különösen látványos lehet. Október 7-én, november 5-én és december 4-én érdemes időt szakítani arra, hogy felnézzünk az égre.

Akár hiszünk a spirituális hiedelmekben, akár csak a természet csodájaként tekintünk rá, a 2025-ös év holdeseményei mindenképpen figyelemre méltóak. A tudomány és a misztikum találkozása az éjszakai égbolton továbbra is lenyűgözi az emberiséget – ahogy ez történt évezredekkel ezelőtt is.

