Visszatérnek Győzikéék Hajdú-Biharba – bizarr ígéretet tett, hétvégén beválthatja!

Rotyogó üstöktől, koccanó poharaktól és vidám nótáktól lesz hangos szeptember vége! Mutatjuk, milyen ingyenes hétvégi programokkal vár Hajdú-Bihar!

Balogh Efraim

Eseménydúsnak ígérkezik szeptember utolsó hétvégéje, így aki nem unatkozna szombat-vasárnap, ebben a cikkben tájékozódhat a kínálatról. Ha szeretnél olyan helyekre eljutni, ahol nincs belépő, és lehet jókat enni-inni, mulatni, akár sztárokkal találkozni, akkor jó helyen jársz, összegyűjtöttük a legígéretesebb ingyenes hétvégi programokat Hajdú-Biharban. Nézzük is sorban mindet!

káposztás napok, hadházi káposztás napok, ingyenes hétvégi programok, hétvégi programok, hajdú-bihar, debrecen, haon
Jó ételekből biztos nem lesz hiány ezeken az ingyenes hétvégi programokon
Forrás:  Illusztráció/Napló-archív

Ingyenes hétvégi programok Hajdú-Biharban szeptember végén

Ha valaki arra ébred szombat délelőtt, hogy órási motorbúgás hallatszik kintről, az azért lesz, mert 9:30-tól motoros felvonulást szervez a 35 éves Magyar Rákellenes Liga Debreceni Alapszervezete és Segítő Szolgálata, valamint a Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete Összefogás az emlőrák ellen címmel Debrecenben. Az útvonal a Nagytemplom - Péterfia utca – Simonyi út – Nagyerdei körút – Klinika előtti parkoló szakaszt érinti.

Mint már korábban beszámoltunk róla, Berettyóújfalu szeptember 27-én ismét a méz fővárosává válik: megrendezik a XIII. Bihari Mézes Napot, amelyen minden a méz sokszínűségéről, hagyományairól és közösségteremtő erejéről szól majd.

Már szeptember 26-án, pénteken megkezdődnek Hajdúhadházon a Hadházi Káposztás Napok, ami Hajdú-Bihar vármegye egyik legnagyobb gasztronómiai fesztiválja. Olvasóink között lehet vannak, akik emlékeznek még a tavalyi rendezvényre, ahová meghívták a szervezők Gáspár Győzőt és feleségét, Beát is – nos, ez idén sem lesz másképp, ráadásul Győzike egy videóban megígérte portálunknak, hogy lazacos káposztát fog készíteni, amennyiben eljön 2025-ben is Hajdúhadházra. Hátha beváltja az ígéretét...

Győzike mellett további sztárok is fellépnek – és ez nem minden, más mulatság is lesz!

Főzőversenyt is rendeznek, ahol Lázár Chef látványfőzést tart, a gasztronómiai élményeken túl pedig lesz többek között biogazdálkodással kapcsolatos beszélgetés, könyvbemutató, gyerek- és sportprogramok és akrobatikus kosárlabda-show is. 

Fellép majd a Hooligans, a Magyar Banda, Gáspár Győző, Csonka András és Bréda Bia is. 

A Hadházi Káposztás Napok részletes programtervéről itt lehet tájékozódni:

Nemcsak Hajdúhadházon lesz ám mulatság, hanem Bakonszegen is: szeptember 27-én, szombaton rendezik meg a Szüreti Mulatságot, ahol lovasszekerek vonulnak fel ebédidőben, majd délután 2-től  kézműves foglalkozás és kiállítás, borkóstoló, hörpintő, szörpintő és palacsintázó, illetve népi játékok várják az érdeklődőket a művelődési ház udvarán. 

Ha pedig ez sem lenne elég, a Turizmus Világnapja alkalmából idén közel 90 eseményt szerveznek országszerte szeptember 26-28. között, amelyek célja, hogy a helyiek és az utazók egyaránt új nézőpontból ismerhessék meg Magyarország értékeit. Hajdú-Biharban is színes a kínálat: vezetett séták, kulináris kóstolók és rendhagyó kulturális események várják az érdeklődőket. A programokról részletesen itt írtunk:

