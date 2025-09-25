Visszatérnek Győzikéék Hajdú-Biharba – bizarr ígéretet tett, hétvégén beválthatja!

Eseménydúsnak ígérkezik szeptember utolsó hétvégéje, így aki nem unatkozna szombat-vasárnap, ebben a cikkben tájékozódhat a kínálatról. Ha szeretnél olyan helyekre eljutni, ahol nincs belépő, és lehet jókat enni-inni, mulatni, akár sztárokkal találkozni, akkor jó helyen jársz, összegyűjtöttük a legígéretesebb ingyenes hétvégi programokat Hajdú-Biharban. Nézzük is sorban mindet!

Jó ételekből biztos nem lesz hiány ezeken az ingyenes hétvégi programokon

Ingyenes hétvégi programok Hajdú-Biharban szeptember végén

Ha valaki arra ébred szombat délelőtt, hogy órási motorbúgás hallatszik kintről, az azért lesz, mert 9:30-tól motoros felvonulást szervez a 35 éves Magyar Rákellenes Liga Debreceni Alapszervezete és Segítő Szolgálata, valamint a Debreceni Orvostanhallgatók Egyesülete Összefogás az emlőrák ellen címmel Debrecenben. Az útvonal a Nagytemplom - Péterfia utca – Simonyi út – Nagyerdei körút – Klinika előtti parkoló szakaszt érinti.

Mint már korábban beszámoltunk róla, Berettyóújfalu szeptember 27-én ismét a méz fővárosává válik: megrendezik a XIII. Bihari Mézes Napot, amelyen minden a méz sokszínűségéről, hagyományairól és közösségteremtő erejéről szól majd.