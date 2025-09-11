Vezesd le a vásározást fesztiválon Hajdú-Biharban! Túl ütősek most a hétvégi programok

A hosszú hét után végre elérkezett a pihenés ideje, és Hajdú-Bihar vármegye településein számtalan izgalmas rendezvény közül válogathatnak az aktív kikapcsolódásra vágyók. Debrecenben például egyszerre zajlik majd a Zamat Fesztivál és a Térey Könyvünnep, de lesz kisautó és családi börze is. A vármegye kisebb településein szintén változatos hétvégi programok fogadják majd a helyieket és a turistákat egyaránt – mutatjuk a részleteket!

Az Országos Gulyásverseny és Pásztortalálkozó lesz a hétvégi programok egyik fénypontja

Forrás: MW-archív

Pásztorvilág Hortobágyon

A májusban elmaradt esemény pótlásaként szeptember 13-án rendezik meg a 29. Országos Gulyásversenyt és Pásztortalálkozót a hortobágyi Pusztai Állatparkban. Az idei alkalom különleges, hiszen egyidejűleg tartják a Hortobágyi Pásztorok és Magyar Hagyományőrző Pásztorkutyások XVIII. találkozójával.

A verseny során a résztvevők olyan feladatokban mérettetik meg magukat, amelyek mindennapi munkájuk részét képezik: marhakifogásban, vízhúzásban, pányvadobásban, valamint gulyásbot és karikás ostor használatában. Az esemény hagyományos záróakkordja a közreműködők és a közönség közös csergetése lesz. A Kilenclyukú hídtól másfél kilométerre található helyszínen népművészeti vásár, pásztorételek kóstolója és népzenei táncház is várja a látogatókat. A régi magyar állatfajták bemutatója mellett az alföldi állattartó épületek között sétálva ismerkedhetnek meg az érdeklődők a pásztorok egyre ritkább világával.

A vendégek is kipróbálhatják a pásztorélet különböző aspektusait Hortobágyon

Forrás: MW-archív

Irodalmi hétvégi programok Debrecenben

Szeptember 10-14. között, immár hatodik alkalommal rendezik meg a Térey Könyvünnepet, amely a városban született író, költő, műfordító munkásságával lép párbeszédbe. Az idei könyvünnep kamara-kiállítása a zene témáját helyezi középpontba, bemutatva Térey János zenei ízlését és az életmű inspirációit Wagnertől Lana Del Rey-ig.

Pénteken Tasnádi József Munkácsy-díjas képzőművésszel beszélgetnek a MÉLIUSZ Központi Könyvtárban, majd Röhrig Géza Kossuth-díjas költő legújabb verseskötetét mutatják be. Szombaton tematikus séta indul Sajó István műépítész nyomában, este pedig Molnár Illés Térey-díjas költő szerzői estjére kerül sor a Déri Múzeum dísztermében. Itt Stetka Éva költő verseit is hallhatja a közönség Reszegi László előadásában.

Vasárnap délután pedig Kemény István mond emlékbeszédet Térey János szülői házánál a Kétmalom utcában, majd megnyílik egy kamarakiállítás a Térey Könyvsarokban. Az est folyamán két könyvbemutatóra is sor kerül: Karsai György professzor tragédiafordításairól és Térey János drámakötetéről beszélgetnek majd irodalomtörténészek.