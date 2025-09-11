1 órája
Vezesd le a vásározást fesztiválon Hajdú-Biharban! Túl ütősek most a hétvégi programok
Szeptember második hétvégéjén különleges események sokasága várja az érdeklődőket megyeszerte. A hétvégi programok között mindenki megtalálhatja a számára legvonzóbb kikapcsolódási lehetőséget, legyen szó ínyencségek kóstolásáról, könyvbemutatókról vagy népművészeti hagyományokról.
A hosszú hét után végre elérkezett a pihenés ideje, és Hajdú-Bihar vármegye településein számtalan izgalmas rendezvény közül válogathatnak az aktív kikapcsolódásra vágyók. Debrecenben például egyszerre zajlik majd a Zamat Fesztivál és a Térey Könyvünnep, de lesz kisautó és családi börze is. A vármegye kisebb településein szintén változatos hétvégi programok fogadják majd a helyieket és a turistákat egyaránt – mutatjuk a részleteket!
Pásztorvilág Hortobágyon
A májusban elmaradt esemény pótlásaként szeptember 13-án rendezik meg a 29. Országos Gulyásversenyt és Pásztortalálkozót a hortobágyi Pusztai Állatparkban. Az idei alkalom különleges, hiszen egyidejűleg tartják a Hortobágyi Pásztorok és Magyar Hagyományőrző Pásztorkutyások XVIII. találkozójával.
A verseny során a résztvevők olyan feladatokban mérettetik meg magukat, amelyek mindennapi munkájuk részét képezik: marhakifogásban, vízhúzásban, pányvadobásban, valamint gulyásbot és karikás ostor használatában. Az esemény hagyományos záróakkordja a közreműködők és a közönség közös csergetése lesz. A Kilenclyukú hídtól másfél kilométerre található helyszínen népművészeti vásár, pásztorételek kóstolója és népzenei táncház is várja a látogatókat. A régi magyar állatfajták bemutatója mellett az alföldi állattartó épületek között sétálva ismerkedhetnek meg az érdeklődők a pásztorok egyre ritkább világával.
Irodalmi hétvégi programok Debrecenben
Szeptember 10-14. között, immár hatodik alkalommal rendezik meg a Térey Könyvünnepet, amely a városban született író, költő, műfordító munkásságával lép párbeszédbe. Az idei könyvünnep kamara-kiállítása a zene témáját helyezi középpontba, bemutatva Térey János zenei ízlését és az életmű inspirációit Wagnertől Lana Del Rey-ig.
Pénteken Tasnádi József Munkácsy-díjas képzőművésszel beszélgetnek a MÉLIUSZ Központi Könyvtárban, majd Röhrig Géza Kossuth-díjas költő legújabb verseskötetét mutatják be. Szombaton tematikus séta indul Sajó István műépítész nyomában, este pedig Molnár Illés Térey-díjas költő szerzői estjére kerül sor a Déri Múzeum dísztermében. Itt Stetka Éva költő verseit is hallhatja a közönség Reszegi László előadásában.
Vasárnap délután pedig Kemény István mond emlékbeszédet Térey János szülői házánál a Kétmalom utcában, majd megnyílik egy kamarakiállítás a Térey Könyvsarokban. Az est folyamán két könyvbemutatóra is sor kerül: Karsai György professzor tragédiafordításairól és Térey János drámakötetéről beszélgetnek majd irodalomtörténészek.
Finom falatok és kézműves fesztivál Debrecenben
A debreceni Zamat Fesztivál péntektől vasárnapig várja a gasztronómia kedvelőit a Nagyerdei Stadionnál. Az Edda, a Honeybeast és számos más előadó mellett sztárséfek – köztük Rácz Jenő és Mautner Zsófia – gondoskodnak a minőségi élményekről, míg a város legjobb éttermei és pálinkaházai kínálják finomságaikat. Ez a program azonban nem ingyenes, indulás előtt érdemes a rendezvény hivatalos oldalán tájékozódni.
A Debreceni és Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület szeptember 12 (péntek) és 13-án rendezi meg a XV. Debreceni Népi Kézműves Fesztivált a Dósa nádor téren. A kétnapos eseményen gubaszövők, paszományosok és más kézműves mesterek mutatják be tudásukat, miközben népzenei és néptánc előadások színesítik majd a programot. A „7 Próbás Ifjú Mester” bemutatók mellett fellép még a Hajdú Táncegyüttes. Lesz ügyességi verseny és vásár is, ahol három vármegye népművészeinek alkotásaiból válogathatnak majd a látogatók.
Halételek és birkapaprikás a hajdú-bihari vidéken
Folyáson szeptember 13-án rendezik a Vad- és Halételek Fesztiválját, ahol főzőversenyek, ifjúsági horgászverseny, látványfőzés és kenyérsütés mellett a Főnix Rock Band koncertje és a Vadkaland csapata, valamint Busi Krisztián várja a vendégeket. Az este máglyagyújtással és utcabállal zárul.
Zsákán ugyanezen a napon tartják a Hazaváró Falunapot a Rhédey-kastély kertjében. A birkapaprikás-főző verseny mellett veterán autó kiállítás, színpadi produkciók és különleges esti program színesíti az eseményt: víz- és lángshow, valamint fényfestés a kastély falain. A vendégeket Mohácsi Brigi, Szirota Jennifer és a Capuccino együttes szórakoztatja, az éjszakába nyúló mulatságot pedig DJ Deka biztosítja majd.
Családi vásárok, futóverseny és kertmozi
Nádudvaron szeptember 13-án ünneplik a település napját, amely reggel futófesztivállal kezdődik. A közösségi főzés mellett mazsorett bemutató, a lengyel testvérváros, Urzedów tűzoltózenekarának fellépése és különböző sportbemutatók várják az érdeklődőket. A Puszta-Olimpia mellett Kaczor Feri koncertje és a Kéknefelejcs Citerazenekar műsora gondoskodik a szórakozásról. A gyerekeket ugrálóvárak, kézműves játszóház és hordóvonat várja.
Debrecenben két kisebb vásár is lesz majd a hétvégén: szombaton délelőtt kisautó börze a VOKE Egyetértés Művelődési Központban, valamint gyermekruhabörze a Beregszászi Pál Technikumban. Hajdúböszörményben is lesz vásár a Fürdőkerti Ifjúsági Szabadidőközpontban. Nyíradonyban pedig kertmozit rendeznek, ahol a „Hogyan tudnék élni nélküled” című filmet vetítik ingyenesen azoknak, akik előzetesen regisztrálnak az eseményre..
