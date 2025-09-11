szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

19°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mozdulj ki!

1 órája

Vezesd le a vásározást fesztiválon Hajdú-Biharban! Túl ütősek most a hétvégi programok

Címkék#Debrecen#országos gulyásverseny#zamat fesztivál#Hortobágy#koncert

Szeptember második hétvégéjén különleges események sokasága várja az érdeklődőket megyeszerte. A hétvégi programok között mindenki megtalálhatja a számára legvonzóbb kikapcsolódási lehetőséget, legyen szó ínyencségek kóstolásáról, könyvbemutatókról vagy népművészeti hagyományokról.

Biró Soma

A hosszú hét után végre elérkezett a pihenés ideje, és Hajdú-Bihar vármegye településein számtalan izgalmas rendezvény közül válogathatnak az aktív kikapcsolódásra vágyók. Debrecenben például egyszerre zajlik majd a Zamat Fesztivál és a Térey Könyvünnep, de lesz kisautó és családi börze is. A vármegye kisebb településein szintén változatos hétvégi programok fogadják majd a helyieket és a turistákat egyaránt – mutatjuk a részleteket!

hétvégi programok, Debrecen, Hajdú-Bihar, gulyásverseny, program
Az Országos Gulyásverseny és Pásztortalálkozó lesz a hétvégi programok egyik fénypontja
Forrás:  MW-archív

Pásztorvilág Hortobágyon

A májusban elmaradt esemény pótlásaként szeptember 13-án rendezik meg a 29. Országos Gulyásversenyt és Pásztortalálkozót a hortobágyi Pusztai Állatparkban. Az idei alkalom különleges, hiszen egyidejűleg tartják a Hortobágyi Pásztorok és Magyar Hagyományőrző Pásztorkutyások XVIII. találkozójával.

A verseny során a résztvevők olyan feladatokban mérettetik meg magukat, amelyek mindennapi munkájuk részét képezik: marhakifogásban, vízhúzásban, pányvadobásban, valamint gulyásbot és karikás ostor használatában. Az esemény hagyományos záróakkordja a közreműködők és a közönség közös csergetése lesz. A Kilenclyukú hídtól másfél kilométerre található helyszínen népművészeti vásár, pásztorételek kóstolója és népzenei táncház is várja a látogatókat. A régi magyar állatfajták bemutatója mellett az alföldi állattartó épületek között sétálva ismerkedhetnek meg az érdeklődők a pásztorok egyre ritkább világával.

hétvégi programok, Debrecen, Hajdú-Bihar, pásztortalálkozó, gulyásverseny
A vendégek is kipróbálhatják a pásztorélet különböző aspektusait Hortobágyon
Forrás:  MW-archív

Irodalmi hétvégi programok Debrecenben

Szeptember 10-14. között, immár hatodik alkalommal rendezik meg a Térey Könyvünnepet, amely a városban született író, költő, műfordító munkásságával lép párbeszédbe. Az idei könyvünnep kamara-kiállítása a zene témáját helyezi középpontba, bemutatva Térey János zenei ízlését és az életmű inspirációit Wagnertől Lana Del Rey-ig.

Pénteken Tasnádi József Munkácsy-díjas képzőművésszel beszélgetnek a MÉLIUSZ Központi Könyvtárban, majd Röhrig Géza Kossuth-díjas költő legújabb verseskötetét mutatják be. Szombaton tematikus séta indul Sajó István műépítész nyomában, este pedig Molnár Illés Térey-díjas költő szerzői estjére kerül sor a Déri Múzeum dísztermében. Itt Stetka Éva költő verseit is hallhatja a közönség Reszegi László előadásában.

Vasárnap délután pedig Kemény István mond emlékbeszédet Térey János szülői házánál a Kétmalom utcában, majd megnyílik egy kamarakiállítás a Térey Könyvsarokban. Az est folyamán két könyvbemutatóra is sor kerül: Karsai György professzor tragédiafordításairól és Térey János drámakötetéről beszélgetnek majd irodalomtörténészek.

Finom falatok és kézműves fesztivál Debrecenben

A debreceni Zamat Fesztivál péntektől vasárnapig várja a gasztronómia kedvelőit a Nagyerdei Stadionnál. Az Edda, a Honeybeast és számos más előadó mellett sztárséfek – köztük Rácz Jenő és Mautner Zsófia – gondoskodnak a minőségi élményekről, míg a város legjobb éttermei és pálinkaházai kínálják finomságaikat. Ez a program azonban nem ingyenes, indulás előtt érdemes a rendezvény hivatalos oldalán tájékozódni.

A Debreceni és Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület szeptember 12 (péntek) és 13-án rendezi meg a XV. Debreceni Népi Kézműves Fesztivált a Dósa nádor téren. A kétnapos eseményen gubaszövők, paszományosok és más kézműves mesterek mutatják be tudásukat, miközben népzenei és néptánc előadások színesítik majd a programot. A „7 Próbás Ifjú Mester” bemutatók mellett fellép még a Hajdú Táncegyüttes. Lesz ügyességi verseny és vásár is, ahol három vármegye népművészeinek alkotásaiból válogathatnak majd a látogatók.

Halételek és birkapaprikás a hajdú-bihari vidéken

Folyáson szeptember 13-án rendezik a Vad- és Halételek Fesztiválját, ahol főzőversenyek, ifjúsági horgászverseny, látványfőzés és kenyérsütés mellett a Főnix Rock Band koncertje és a Vadkaland csapata, valamint Busi Krisztián várja a vendégeket. Az este máglyagyújtással és utcabállal zárul.

Zsákán ugyanezen a napon tartják a Hazaváró Falunapot a Rhédey-kastély kertjében. A birkapaprikás-főző verseny mellett veterán autó kiállítás, színpadi produkciók és különleges esti program színesíti az eseményt: víz- és lángshow, valamint fényfestés a kastély falain. A vendégeket Mohácsi Brigi, Szirota Jennifer és a Capuccino együttes szórakoztatja, az éjszakába nyúló mulatságot pedig DJ Deka biztosítja majd.

Családi vásárok, futóverseny és kertmozi

Nádudvaron szeptember 13-án ünneplik a település napját, amely reggel futófesztivállal kezdődik. A közösségi főzés mellett mazsorett bemutató, a lengyel testvérváros, Urzedów tűzoltózenekarának fellépése és különböző sportbemutatók várják az érdeklődőket. A Puszta-Olimpia mellett Kaczor Feri koncertje és a Kéknefelejcs Citerazenekar műsora gondoskodik a szórakozásról. A gyerekeket ugrálóvárak, kézműves játszóház és hordóvonat várja.

Debrecenben két kisebb vásár is lesz majd a hétvégén: szombaton délelőtt kisautó börze a VOKE Egyetértés Művelődési Központban, valamint gyermekruhabörze a Beregszászi Pál Technikumban. Hajdúböszörményben is lesz vásár a Fürdőkerti Ifjúsági Szabadidőközpontban. Nyíradonyban pedig kertmozit rendeznek, ahol a „Hogyan tudnék élni nélküled” című filmet vetítik ingyenesen azoknak, akik előzetesen regisztrálnak az eseményre..

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu