Helyi Kincsek Napja először Hajdú-Biharban!

Helyi Kincsek Napja először Hajdú-Biharban!

Helyi értékekhez kerülhetünk közelebb Hajdú-Biharban

Október 19-én először nyílnak meg a hajdú-bihari porták kapui, hogy bemutassák a térség értékeit: a helyi élelmiszerkultúrát, a gazdák munkáját és a vidék kincseit – osztotta meg közösségi oldalán a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat. 

Mint írják, a rendezvényt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szervezi, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának szakmai partnerségével. A rendezvény célja, hogy erősítse a város és a vidék kapcsolatát, és szélesebb körben is láthatóvá tegye mindazt, ami Hajdú-Bihart különlegessé teszi.

 

