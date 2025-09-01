Fontos információkat közölt a hivatal a debreceni adók kifizetéséről

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adóügyi Osztálya megkezdte az egyenlegértesítők postázását, melyek a 2025 második félévi helyi adófizetési kötelezettségek teljesítéséhez nyújtanak segítséget. Postai úton azok a magánszemélyek kapnak értesítőt, akik az egyenlegértesítő keltének napjáig nem választották az elektronikus kapcsolattartást. Az elektronikus kapcsolattartásra regisztrált magánszemélyeknek, illetve az egyéni vállalkozóknak az Ügyfélkapura, a cégeknek a Cégkapura érkezik a levél – számolt be róla szeptember 1-én a DMJV Polgármesteri Kabinetiroda.

Fontos információkat közöltek a helyi adók befizetéséről

Forrás: Napló-archív

Mint írták, a második félévi fizetési kötelezettségeket 2025. szeptember 15-ig lehet késedelmipótlék-mentesen teljesíteni.

Kiemelték, a kötelezettség teljesítéséhez csekket csak a postai úton kézbesített értesítőkhöz mellékel az adóügyi osztály. Felhívják a figyelmet, hogy mindenkinek lehetősége van arra, hogy az adókötelezettséget bankkártyás vásárlásnak minősülő tranzakcióval egyenlítse ki az E-Önkormányzat Portálon, az EFER-rendszer segítségével.

A fentieken túl az adóügyi osztály arra kéri az adózókat, hogy amennyiben átutalással kívánják teljesíteni befizetési kötelezettségüket, akkor ellenőrizzék a korábban rögzített számlaszámot/számlaszámokat, s egyeztessék az értesítőben szereplő számlaszámokkal, mert azok 2025. április 1-jei hatállyal megváltoztak!

Szükség esetén Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóügyi Osztálya ügyintézői telefonos segítséget is nyújtanak.

