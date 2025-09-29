Debrecen legnagyobb halai sorakoznak a diákokért: több mint 90 kiállítóval nyitott meg a Hello Szakma! – fotókkal, videóval

Érdekes és modern technikai eszközöktől, illetve szórólapoktól, különböző ajándékoktól roskadozó standok között haladtunk végig hétfő délelőtt a HALL-ban. Az immár ötödik alkalommal megrendezett Hello Szakma! rendezvényének kapuján belépve már azonnal érezni lehetett, hogy itt nem egyszerűen csak bemutatkoznak a szakmák, hanem élmény is születik. A látványhoz pedig szép számmal társult látogató, ami nem csoda, hiszen több mint 90 kiállító készült interaktív programokkal a látogatóknak. A Debreceni Szakképzési Centrum nagy pályaválasztó rendezvénye két napon át várja a szakmák iránt érdeklődőket.

Számos vállalat mutatkozott be a Hello Szakma! idei rendezvényén

Forrás: Vida Márton Péter

Több, mint 90 kiállító – köztük vállalatok, szervezetek és oktatási intézmények – mutatkozik be a Hello Szakma! rendezvényén, megannyi lehetőséget kínálva a pályaválasztás előtt állóknak vagy épp a pályaváltoztatáson gondolkodóknak. Az esemény kiemelt partnere idén a Nyomdaipari Karrier Debrecenben kezdeményezés volt,

de megjelent még például a BMW, a CATL, a Schaeffler, a Debreceni Egyetem több kara, valamint számos állami szerv és a DSZC több intézménye is.

A kiállítók között sétálva láttunk olyan fiatalokat, akik éppen egy szobabicikli segítségével töltötték a telefonjukat, de nagy sor volt a BMW standja előtt is – ez nem meglepő, hiszen nemrég, szeptember 26-án nyílt meg a debreceni gyár.