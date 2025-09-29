2 órája
Debrecen legnagyobb halai sorakoznak a diákokért: több mint 90 kiállítóval nyitott meg a Hello Szakma! – fotókkal, videóval
Immár ötödik alkalommal nyitotta meg kapuit a Debreceni Szakképzési Centrum nagy pályaválasztó rendezvénye. A Hello Szakma! kétnapos programsorozata részeként különböző bemutatókkal és előadásokkal is készültek a szervezők a Nagyerdei Stadion környékén.
Érdekes és modern technikai eszközöktől, illetve szórólapoktól, különböző ajándékoktól roskadozó standok között haladtunk végig hétfő délelőtt a HALL-ban. Az immár ötödik alkalommal megrendezett Hello Szakma! rendezvényének kapuján belépve már azonnal érezni lehetett, hogy itt nem egyszerűen csak bemutatkoznak a szakmák, hanem élmény is születik. A látványhoz pedig szép számmal társult látogató, ami nem csoda, hiszen több mint 90 kiállító készült interaktív programokkal a látogatóknak. A Debreceni Szakképzési Centrum nagy pályaválasztó rendezvénye két napon át várja a szakmák iránt érdeklődőket.
Több, mint 90 kiállító – köztük vállalatok, szervezetek és oktatási intézmények – mutatkozik be a Hello Szakma! rendezvényén, megannyi lehetőséget kínálva a pályaválasztás előtt állóknak vagy épp a pályaváltoztatáson gondolkodóknak. Az esemény kiemelt partnere idén a Nyomdaipari Karrier Debrecenben kezdeményezés volt,
de megjelent még például a BMW, a CATL, a Schaeffler, a Debreceni Egyetem több kara, valamint számos állami szerv és a DSZC több intézménye is.
A kiállítók között sétálva láttunk olyan fiatalokat, akik éppen egy szobabicikli segítségével töltötték a telefonjukat, de nagy sor volt a BMW standja előtt is – ez nem meglepő, hiszen nemrég, szeptember 26-án nyílt meg a debreceni gyár.
Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere nyitóbeszédében ki is emelte ezt a történelmi jelentőségű pillanatot:
Azt gondolom, hogy egy város életében évszázadonként csak egyszer vannak ilyen meghatározó jelentőségű történések.
– mondta, majd hangsúlyozta, hogy az itt kiállító cégek által az érdeklődők olyan 21.századi, sőt nemritkán akár 22.századi technológiát ismerhetnek meg, ami a jövőbe mutat és egy teljes életpályát lehet általuk felmutatni.
Nagy az érdeklődés a szakképzés iránt a Hello Szakma! rendezvényén
A Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum standjánál sok látogató nézelődött mikor megérkeztünk, itt a kiállítók elmondták, hogy minden évben konkrét kérdésekkel érkeznek hozzájuk a diákok:
A nyolcadikosok nagy része nem tudja előre, hogy pontosan mit szeretne. De érdeklik őket a szakmák, hogy azon belül mit lehet tanulni, hogyan folynak a képzések.
– mondták el nekünk, majd hangsúlyozták: ha a diákok olyan szakmát választanak, ami igazán érdekli őket, és ezt kellően kitanulják, akkor megállhatják a helyüket bárhol.
A standok között sétálva Kata és Izabella megosztotta velünk, hogy ők az iskolában értesültek a rendezvényről, az osztályukkal együtt érkeztek a helyszínre.
Nagyon kíváncsiak vagyunk, nem tudjuk, hogy mit szeretnénk csinálni a jövőben és reméljük ezáltal jobban átláthatjuk. A cukrász és a kozmetikai kiállítókat vártuk a legjobban, mert egyelőre mindketten ebben az irányban érdeklődünk.
Több felszólaló is hangsúlyozta, hogy mára a szakképzés Magyarország egyik legnagyobb ereje lett. Pálmai Gergely, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára nyitóbeszédében a következőképpen fogalmazott róla: „A szakképzés nemcsak munkát, hanem méltóságot, biztonságot és jövőt ad. Olyan erőt, amely nemcsak a fiatalokat, családokat, de az egész nemzetet tartja és emeli fel.”
A szakképzés ma már a felsőoktatás előszobája is
Ma már nincs választási kényszer a szakma és a diploma között
– folytatta beszédében Pálmai Gergely, majd többször is hangsúlyozta, hogy a szakmák kínálta út nem zárja ki a továbbtanulást, sőt – egyes technikumok és szakgimnáziumok ma már hidat képeznek az egyetemi képzések felé.
A kilátogatók között is volt, aki hasonlóképp gondolkodik a továbbtanulásról, Szabó Károlyt például a Debreceni Egyetem egyik standja előtt kérdeztük arról, hogy milyen motivációkkal látogatott ki a rendezvényre.
Előzetesen a biológia érdekelt, de pont azért jöttem, hogy megtaláljam a saját szakterületem. Ez egy jó lehetőség arra, hogy megismerjem a szakmákat, kipróbáljam őket. A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának a standja tetszett eddig legjobban, a biológia területén képzelem el egyelőre a jövőm
– osztotta meg portálunkkal.
A Hello Szakma! kiváló lehetőség az ismerkedésre, tájékozódásra
– Próbáltunk egy olyan rendezvénysorozatot létrehozni, amely nemcsak megmutatja azt, hogy milyen szakmák léteznek, hanem ki is lehet próbálni őket – mondta Szilágyi Sándor, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója, majd kiemelte, hogy igyekeznek az esemény során arról is tájékoztatást adni, hogy a választott szakmákkal hol tudnak elhelyezkedni később az érdeklődők.
Nemcsak szóróanyagot adunk a diák kezébe, hanem interaktív módon érzékelhetik, hogyan is néz ki a szakma, mit is látunk amikor megpróbáljuk ezt elsajátítani: milyen örömök érhetnek minket és időnként milyen nehézségek
– emelte ki Magyar Zita, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal elnöke, illetve hozzátette, hogy olyan karrierutakat igyekeznek itt bemutatni, ami a diákokat a leginkább érdekelheti, majd arra buzdította őket, hogy igyekezzenek minél inkább körülnézni, ismerkedni a lehetőségekkel és tájékozódni a kínált programokról, szakmákról.
– Az ajtó nyitva áll előttetek – üzente a fiataloknak Barcsa Lajos, aki beszédében szintén hangsúlyozta, hogy ez egy remek pillanat arra, hogy a látogatók jobban elmerüljenek a szakképzések lehetőségeiben, hiszen a közeljövőben nagyon komoly fejlesztésen fog keresztülmenni a Debreceni Szakképzési Centrum, nemcsak a képzések kínálata, hanem az infrastruktúra területén is.
A jövőt nem várni, hanem építeni kell – ezt a DSZC-vel lehet megvalósítani.
– hangsúlyozta az alpolgármester.
V. Hello szakma! – Út a jövőbe pályaválasztási kiállításFotók: Vida Márton Péter
Hello Szakma! Debrecenben: idén a nyomdaipar kap hangsúlyos szerepet
Az idei programsorozat különösen izgalmas mérföldkőhöz érkezett, hiszen egy új ágazati összefogás bemutatására és megerősítésére is sor kerül – ez a közös munka pedig nemcsak a nyomdász szakma jövőjét szolgálja, hanem iránymutatást is adhat a szélesebb közönség számára.
Fő célunk népszerűsíteni a nyomdaipari képzést, hogy megmutassuk a fiataloknak: a nyomda ma is modern, jövőbe mutató szakma, amely biztos megélhetést kínál. A képzésnek a Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium ad otthont, ahol a diákok elméleti és gyakorlati oktatás során elsajátíthatják mindazt a tudást, amire ma egy szakembernek szüksége van
– mondta Szarka Erika, a Nyomdaipari Karrier Debrecenben képviseletében, majd hozzátette, hogy remélik, minél többen választják majd ezt a szakmát, és a képzés elvégzése után szintén az iparágban maradnak és sikerül kiismerniük a nyomdaipar szépségeit. – Ma már valóban egy innovatív szakma a nyomdaipar, egy alkotó, modern technológiai közegben lehet itt dolgozni. – hangsúlyozta végül Tirpák Zsolt is, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellára, majd kérte a jelenlévőket, hogy fókuszáljanak többek között az itt felmerülő kérdésekre is és igyekezzenek ismerkedni az iparággal.
