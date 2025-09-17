1 órája
Hello Szakma! Debrecenben: nagy hagyományú iparágra építenék a jövőt
Egy nagy fejlődéseken átment iparág kerül a középpontba a Debreceni Szakképzési Centrum pályaválasztási kiállításán szeptember végén. Az eseményt bejelentő sajtótájékoztatón több részlet is kiderült a Hello Szakma! programjairól.
Immár ötödik alkalommal startol el a Debreceni Szakképzési Centrum őszi nagy rendezvénye a Nagyerdei Stadionban és környékén. A Hello Szakma! – Út a jövőbe pályaválasztási kiállítás két napon át, szeptember 29-én és 30-án (hétfőn és kedden) várja a látogatókat, ráadásul idén a programsorozat kiemelt partnere a közelmúltban indult, 7 vállalatot tömörítő Nyomdaipari Karrier Debrecenben nevű összefogás. A szervezők további részleteket is megosztottak az Alföldi Nyomda Zrt. épületében tartott sajtótájékoztatón szeptember 17-én.
Hello Szakma! Debrecenben: idén a nyomdaipar kap hangsúlyos szerepet
Elhangzott: a Hello Szakma! mára nemcsak a régió, hanem az egész ország egyik legjelentősebb pályaorientációs eseményévé vált. Az idei programsorozat különösen izgalmas mérföldkőhöz érkezett, hiszen egy új ágazati összefogás bemutatására és megerősítésére is sor kerül – ez a közös munka pedig nemcsak a nyomdász szakma jövőjét szolgálja, hanem iránymutatást is adhat a szélesebb közönség számára.
A debreceni szakképzés egyik pillanatról a másikra repülőrajtot vett, és nagyon gyors ütemű, igen impozáns, látványos fejlődést, valamint gyarapodást produkált
– jelentette ki Pósán László, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke, majd hozzátette, hogy épp ezért nem véletlen a sajtótájékoztató helyszíne sem, hiszen ha van valami, ami igen jól szimbolizálja Debrecen egyediségét, arculatát és karakterét, akkor az a nyomda. Szerinte Debrecen mindig is sok lábon igyekezett létezni az elmúlt évszázadokban, most is ez jellemzi a város gazdaságát, és a remények szerint ennek a folyamatnak a jövőben is meghatározó részese lesz a nyomdaipar.
Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere is ezt a gondolatot erősítette: – Ha jó szakmát választunk, akkor van jövőképünk is. Ekkor találkozik a gazdaság igénye a képzési portfólióval, és a fiatalok később boldogulni tudnak, hiszen munkahelyhez, és ezáltal biztos megélhetéshez jutnak. Ha ez az elképzelés nem párosul a gazdaság igényével, akkor viszont nem fognak munkahelyet találni, nem lesz jövőképük, és akár el is vándorolhatnak a városból – mondta. Szavai szerint a nyomdász szakma is a debreceni hagyományok, és az itteni szellem fontos része, amelyet megőrizni és újraéleszteni szeretnének.
Az Alföldi Nyomda egy tipikus példája a debreceniségnek. Annak a debreceniségnek, amelyet manapság nagyon sokan megélünk
– jelentette ki az alpolgármester a több évszázados történelemmel bíró társaságról, amely az elmúlt években is folyamatos fejlesztésekről tudott beszámolni működésében.
A szakma, ami nem merülhet feledésbe
Barcsa Lajos beszédében többször is hangsúlyozta, hogy a nyomdász szakma egy olyan tevékenység, amelynek nem szabad feledésbe merülnie, hiszen nagyon sok nyomdaipari szereplő van a városban, akiknek folyamatos munkaerő-utánpótlásra van szükségük. A szakemberképzésnek pedig az Alföldi Nyomda is évtizedek óta részese.
Nyomdánkban kiadványszerkesztők, könyvkötők, nyomdai gépmesterek kapják meg a szükséges elméleti és gyakorlati oktatást. Magasan képzett munkatársaink modern gépeken és valós munkafolyamatokon keresztül oktatják tanulóinkat
– mondta Bertalan László, az Alföldi Nyomda Zrt. termelési igazgatója, majd kiemelte, hogy mivel az iparág és vele együtt a könyvgyártás is folyamatosan változik, fokozatosan új kihívások jelennek meg. A nyomdászat eddigi formái arra kényszerültek, hogy felvegyék a lépést a változással, így ez ma már egy számítógépek által vezérelt, teremtő munka. A nyomdaipar azonban ezek ellenére is hiányszakmának számít jelenleg az országban, így a képzés erősítésére igyekeznek helyezni a hangsúlyt.
A képzésnek a Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium ad majd helyet
– osztotta meg a sajtótájékoztatón Szarka Erika, az Alföldi Nyomda Zrt. oktató és közreműködő munkatársa, aki a Nyomdaipari Karrier Debrecenben képviseletében volt jelen. Ez az összefogás:
- 7 debreceni nyomda elképzelésével jött létre,
- fő célja a népszerűsítésen túl megmutatni a fiataloknak, hogy ez egy jövőbe mutató szakma, amely biztos munkahelyet tud majd nekik kínálni.
Beszédéből kiderült az is, hogy a Hello Szakma! kiállításain igyekeznek majd játékos feladatokkal megmutatni az érdeklődő fiataloknak a nyomdaipar rejtelmeit.
Több mint 90 kiállító segít elbarangolni a szakképzés világában
A rendezvényen interaktív formában, vállalatok és iskolák összefogásával fogják bemutatni a különböző szakmákat: 22 ágazatban több mint 90 szakma kerül a középpontba, az alapokon túl pedig az is kiderül, hogy milyen karrierlehetőség rejlik az egyes munkakörök kitanulásában.
Nem egymás ellen vagyunk, hanem közösen, Debrecen jövőjéért építjük az oktatást
– ismertette a rendezvény szemléletét Szilágyi Sándor, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója.
Az esemény végén ünnepélyes keretek között aláírták a Debreceni Szakképzési Centrum, a Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a 7 nyomdaipari vállalat együttműködési megállapodását, amely a 2025/26-os tanévtől közösen támogatja a nyomdaipari szakképzést Debrecenben.
A Hello Szakma! pályaválasztási kiállítást szeptember 29-én hétfőn és 30-án, kedden rendezik meg 9 és 17 óra között a Nagyerdei Stadionban és környékén, és mint ahogy azt a főigazgató kiemelte, minél több diákot várnak, illetve szeretnék, ha a szülők is értesülnének az eseményről.
