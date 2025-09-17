Hello Szakma! Debrecenben: nagy hagyományú iparágra építenék a jövőt

Immár ötödik alkalommal startol el a Debreceni Szakképzési Centrum őszi nagy rendezvénye a Nagyerdei Stadionban és környékén. A Hello Szakma! – Út a jövőbe pályaválasztási kiállítás két napon át, szeptember 29-én és 30-án (hétfőn és kedden) várja a látogatókat, ráadásul idén a programsorozat kiemelt partnere a közelmúltban indult, 7 vállalatot tömörítő Nyomdaipari Karrier Debrecenben nevű összefogás. A szervezők további részleteket is megosztottak az Alföldi Nyomda Zrt. épületében tartott sajtótájékoztatón szeptember 17-én.

A Hello Szakma! rendezvényről szeptember 17-én számoltak be sajtótájékoztató keretein belül

Hello Szakma! Debrecenben: idén a nyomdaipar kap hangsúlyos szerepet

Elhangzott: a Hello Szakma! mára nemcsak a régió, hanem az egész ország egyik legjelentősebb pályaorientációs eseményévé vált. Az idei programsorozat különösen izgalmas mérföldkőhöz érkezett, hiszen egy új ágazati összefogás bemutatására és megerősítésére is sor kerül – ez a közös munka pedig nemcsak a nyomdász szakma jövőjét szolgálja, hanem iránymutatást is adhat a szélesebb közönség számára.

A debreceni szakképzés egyik pillanatról a másikra repülőrajtot vett, és nagyon gyors ütemű, igen impozáns, látványos fejlődést, valamint gyarapodást produkált

– jelentette ki Pósán László, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke, majd hozzátette, hogy épp ezért nem véletlen a sajtótájékoztató helyszíne sem, hiszen ha van valami, ami igen jól szimbolizálja Debrecen egyediségét, arculatát és karakterét, akkor az a nyomda. Szerinte Debrecen mindig is sok lábon igyekezett létezni az elmúlt évszázadokban, most is ez jellemzi a város gazdaságát, és a remények szerint ennek a folyamatnak a jövőben is meghatározó részese lesz a nyomdaipar.

Pósán László szerint a nyomdaipar a jövőben is meghatározó része lesz Debrecen gazdaságának

Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere is ezt a gondolatot erősítette: – Ha jó szakmát választunk, akkor van jövőképünk is. Ekkor találkozik a gazdaság igénye a képzési portfólióval, és a fiatalok később boldogulni tudnak, hiszen munkahelyhez, és ezáltal biztos megélhetéshez jutnak. Ha ez az elképzelés nem párosul a gazdaság igényével, akkor viszont nem fognak munkahelyet találni, nem lesz jövőképük, és akár el is vándorolhatnak a városból – mondta. Szavai szerint a nyomdász szakma is a debreceni hagyományok, és az itteni szellem fontos része, amelyet megőrizni és újraéleszteni szeretnének.

Az Alföldi Nyomda egy tipikus példája a debreceniségnek. Annak a debreceniségnek, amelyet manapság nagyon sokan megélünk

– jelentette ki az alpolgármester a több évszázados történelemmel bíró társaságról, amely az elmúlt években is folyamatos fejlesztésekről tudott beszámolni működésében.