Mi történhetett? Alacsonyan repülő katonai helikopterek haladtak át Hajdú-Bihar felett!

Több olvasónk jelezte szerda kora este, hogy különböző helikoptereket látott elhaladni a hajdú-bihari égen.

Forrás: Olvasónk küldte

Fontos kiemelni, hogy jelenleg zajlik az Adaptive Hussars 2025 elnevezésű gyakorlat, csütörtökön pedig bemutatót tart a Magyar Honvédség Hajdúhadházon.

Szeptember 8. és 15. között megnövekedett légi forgalomra és intenzívebb zajhatásokra kell számítani helikopterekkel végrehajtott tűztámogatási feladatok miatt Hajdúhadház, Kalocsa, Hajmáskér, Rátóti nagymező, Kőrös-hegy, Várpalota térségekben – számolt róla be MH Kiss József 86. Helikopterdandár - hivatalos oldal.

A helikopter útvonala

Forrás: Flightradar24

A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát.

A két helikopter feltehetőleg a Magyar Honvédség Airbus H225M típusú helikoptere volt.

Mint arról a Világgazdaság beszámolt, a Magyar Honvédséghez 2025. július 15-én érkezett meg az utolsó két Airbus H225M helikopter, amelynek az átadóján Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter úgy fogalmazott, hogy nemcsak modern, megbízható és sokoldalúan alkalmazható helikopterekről van szó, hanem olyan komplex rendszerről, amely alapjaiban változtatja meg a Magyar Honvédség reagálóképességét, mobilitását és nemzetközi műveletekbe való integrálhatóságát.

Mint írták, Dennis Bernitz, az Airbus Helicopters nyugat-európai eladásokért felelős vezetője elmondta, hogy Európa legmodernebb helikopterflottája a magyar.

Katonai helikopter Hajdúhadházon

Csütörtökön 12 és 13:30 óra között a Magyar Honvédség H145M típusú könnyű helikopterét tekinthetik meg Hajdúhadházon – számolt be róla közösségi oldalán Csáfordi Dénes.

Adaptive Hussars 2025 - Földön, VÍZEN, levegőben!

Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat részeként magyar és amerikai különleges műveleti katonák tartanak közös hajós kiképzést a Dunán – számolt be róla közösségi oldalán a Magyar Honvédség. Mint írják, a résztvevők a nemrég hadrendbe állított SOC-R járőrhajókkal manővereznek, gyakorolják a hajóvezetési és műveleti képességeiket, miközben fejlesztik a nemzetek közötti együttműködést.

