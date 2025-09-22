2 órája
Akár 150 ezer is lehet a bírság, ha ez hiányzik a házadról
Nem véletlen ez a szigorúság. A házszámtábla kötelező, ha nincs, akkor mihamarabb pótolni kell!
Egyesek azt gondolják, a házszámtábla egyfajta dísz, azonban ez koránt sincs így. Egy korábbi cikkünkben körbejártuk a témát, akkor Nemes Imre ügyvéd tájékoztatta a Haont, milyen büntetésre számíthatnak azok, akiknek otthonán nincs feltüntetve a házszám.
Ezért kell mindenhol a házszámtábla
Az előírás elsődleges célja, hogy a mentőszolgálat, illetve a rendőrség számára eligazítást nyújtson vészhelyzet esetén, de ez a jelzés a hétköznapi életben is megkönnyíti a tájékozódást, illetve többek között a postások, futárok munkáját. A témáról itt írtunk bővebben:
Járják az országot, ha ez nincs ott a házadon, akkor jön is a sárga csekk!
Az elmúlt napokban azonban nem csak a házszámtábla hiánya miatti büntetés hozta lázba olvasóinkat. A korábbiaknak megfelelően, ismét közreadunk egy válogatást a múltheti legolvasottabb tartalmainkból.
Év végéig használhatod még ezt az appot
Október 13-tól komoly változás lép életbe a George App használatában – erről tájékoztatott az Erste Bank. Az intézkedés minden olyan ügyfelet érint, aki módosított operációs rendszerű (rootolt vagy jailbreakelt) készüléken futtatja a banki alkalmazást. Minderről itt írtunk bővebben:
Bejelentést tett a magyarországi bank: ha ilyen telefonod van, többé nem utalhatsz róla
Baleset történt Józsa közelében
Szerda hajnalban egy nagy baleset történt a 35-ös főúton, Józsa közelében – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, két autó ütközött össze. Az esetről itt írtunk bővebben, illetve közöltünk helyszíni fotókat is:
Durva helyszíni fotók! Két gyerek is megsérült a józsai balesetben!
Költözik az Interspar a Malompark Bevásárlóközpontból?
A fizetős parkolás bevezetése negatív hatásokkal is járt. A szóbeszéd szerint emiatt költözik a Spar a Malompark Bevásárlóközpontból. Utánajártunk, hogy igaz-e a pletyka!
Igazak a pletykák? Költözik az Interspar a Malompark Bevásárlóközpontból? Itt a hivatalos válasz!
Embertelen módszerekkel próbáltak behajtani egy tartozást
sértett 50 ezer euróval tartozott a két magyar-ukrán vádlottnak, akik emiatt 2023. július 21. napján egy debreceni bevásárlóközpont parkolójába csalták a sértettet, majd gépkocsival – erőszakkal, arcának eltakarásával – egy vidéki település családi házához vitték. Ezért történt az emberrablás Debrecenben:
Emberrablás a debreceni bevásárlóközpontnál, úgy tartották fogva az áldozatot, ahogy a kutyákat sem szokás!
