Helyi közélet

2 órája

Akár 150 ezer is lehet a bírság, ha ez hiányzik a házadról

Címkék#házszámtábla#George App#Malompark#baleset

Nem véletlen ez a szigorúság. A házszámtábla kötelező, ha nincs, akkor mihamarabb pótolni kell!

Haon.hu

Egyesek azt gondolják, a házszámtábla egyfajta dísz, azonban ez koránt sincs így. Egy korábbi cikkünkben körbejártuk a témát, akkor Nemes Imre ügyvéd tájékoztatta a Haont, milyen büntetésre számíthatnak azok, akiknek otthonán nincs feltüntetve a házszám. 

Nem véletlenek a szigorú szabályok, ezért fontos, hogy kint legyen a házszámtábla
Nem véletlenek a szigorú szabályok, ezért fontos, hogy kint legyen a házszámtábla
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Ezért kell mindenhol a házszámtábla

Az előírás elsődleges célja, hogy a mentőszolgálat, illetve a rendőrség számára eligazítást nyújtson vészhelyzet esetén, de ez a jelzés a hétköznapi életben is megkönnyíti a tájékozódást, illetve többek között a postások, futárok munkáját. A témáról itt írtunk bővebben:

Az elmúlt napokban azonban nem csak a házszámtábla hiánya miatti büntetés hozta lázba olvasóinkat. A korábbiaknak megfelelően, ismét közreadunk egy válogatást a múltheti legolvasottabb tartalmainkból.

Év végéig használhatod még ezt az appot

Október 13-tól komoly változás lép életbe a George App használatában – erről tájékoztatott az Erste Bank. Az intézkedés minden olyan ügyfelet érint, aki módosított operációs rendszerű (rootolt vagy jailbreakelt) készüléken futtatja a banki alkalmazást. Minderről itt írtunk bővebben:

Baleset történt Józsa közelében

Szerda hajnalban egy nagy baleset történt a 35-ös főúton, Józsa közelében – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Mint írták, két autó ütközött össze. Az esetről itt írtunk bővebben, illetve közöltünk helyszíni fotókat is:

Költözik az Interspar a Malompark Bevásárlóközpontból?

A fizetős parkolás bevezetése negatív hatásokkal is járt. A szóbeszéd szerint emiatt költözik a Spar a Malompark Bevásárlóközpontból. Utánajártunk, hogy igaz-e a pletyka! 

Embertelen módszerekkel próbáltak behajtani egy tartozást

sértett 50 ezer euróval tartozott a két magyar-ukrán vádlottnak, akik emiatt 2023. július 21. napján egy debreceni bevásárlóközpont parkolójába csalták a sértettet, majd gépkocsival – erőszakkal, arcának eltakarásával – egy vidéki település családi házához vitték. Ezért történt az emberrablás Debrecenben:

