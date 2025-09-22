Akár 150 ezer is lehet a bírság, ha ez hiányzik a házadról

Egyesek azt gondolják, a házszámtábla egyfajta dísz, azonban ez koránt sincs így. Egy korábbi cikkünkben körbejártuk a témát, akkor Nemes Imre ügyvéd tájékoztatta a Haont, milyen büntetésre számíthatnak azok, akiknek otthonán nincs feltüntetve a házszám.

Nem véletlenek a szigorú szabályok, ezért fontos, hogy kint legyen a házszámtábla

Ezért kell mindenhol a házszámtábla

Az előírás elsődleges célja, hogy a mentőszolgálat, illetve a rendőrség számára eligazítást nyújtson vészhelyzet esetén, de ez a jelzés a hétköznapi életben is megkönnyíti a tájékozódást, illetve többek között a postások, futárok munkáját. A témáról itt írtunk bővebben: