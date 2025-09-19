szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

12°
+21
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bírság

2 órája

Járják az országot, ha ez nincs ott a házadon, akkor jön is a sárga csekk!

Címkék#házszámtábla#házszám#bírság

A bírság összege 50-150 ezer forint is lehet, ez a körülményektől függ, illetve attól, hogyan dönt az önkormányzat. A házszámtábla kötelező, ha nincs, akkor mihamarabb pótolni kell!

Haon.hu
Járják az országot, ha ez nincs ott a házadon, akkor jön is a sárga csekk!

A bírság összege 50-150 ezer forint is lehet

Forrás:  MW-archív

Manapság többet vagyunk úton, mint a saját otthonunkban. Folyamatosan sietünk valahová, éppen ezért nem árt, ha azonnal megérkezünk az adott címre. Egyesek azt gondolják, a házszámtábla egyfajta dísz, azonban ez koránt sincs így. Egy korábbi cikkünkben körbejártuk a témát, akkor Nemes Imre ügyvéd tájékoztatta a Haont, milyen büntetésre számíthatnak azok, akiknek otthonán nincs feltüntetve a házszám. Megtudtuk, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (5) bekezdése szabályozza, hogy minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot. Az előírás elsődleges célja, hogy a mentőszolgálat, illetve a rendőrség számára eligazítást nyújtson vészhelyzet esetén, de ez a jelzés a hétköznapi életben is megkönnyíti a tájékozódást, illetve többek között a postások, futárok munkáját.

házszámtábla
A házszámtábla kötelező, ha nincs, akkor mihamarabb pótolni kell!
Forrás:  MW-archív

Kötelező a házszámtábla

Nemes Imre kiemelte, az önkormányzat szankcióval sújthatja azokat, akik nem teszik ki vagy nem tartják karban a házszámot az ingatlanukon. A lehetséges jogkövetkezményeket az adott önkormányzat rendeletben szabja meg. Ezek közé tartozhat a pénzbírság, melynek összegét az önkormányzat állapíthatja meg, illetve elrendelheti például a házszám kitűzését is. 

Több település esetében is előfordult már, hogy az önkormányzat általános felhívással élt az ingatlantulajdonosokkal szemben, hogy helyezzék ki a házszámot. Fontos azonban kiemelni: amennyiben a konkrét településen nincs erre vonatkozó önkormányzati rendelet, a törvényi előírás ellenére hátrányos jogkövetkezmények nem érhetik a házszámkihelyezést elmulasztó személyt

– ismertette a debreceni ügyvéd.

Hova helyezzük el a házszámot?

A szakember kihangsúlyozta, általánosságban figyelemmel kell lenni arra, hogy a házszám jól látható helyre kerüljön. Ez a legtöbb esetben azt jelenti, hogy az épület homlokzatán, az ajtó vagy bejárati kapu közelében, esetleg a kerítésen vagy más, az utcáról is észrevehető objektumon kell azt elhelyezni, de a részletszabályokat az önkormányzati rendeletek határozzák meg, azok helységről helységre változnak. 

Vannak olyan települések, ahol korlátozzák a tábla kihelyezésének lehetőségeit, esetleg előírják a használt színeket vagy betűtípust a településkép egységesítése miatt. Ezek alapján, mielőtt házszámot helyezünk ki ingatlanunkra, mindenképpen érdemes tájékozódni az illetékes önkormányzatnál az esetlegesen érvényben lévő rendelkezések betartásának érdekében

– fogalmazott. Hozzátette, a házszám hiányát bárki jelezheti a települési önkormányzat részére írásban vagy személyesen. Adott esetben célszerű lehet képet is mellékelni a bejelentéshez a gördülékenyebb ügyintézés elősegítésére. 

Ezt követően a megkeresett önkormányzat feladatát képezi a fennálló helyzet megoldása, ennek részeként figyelmeztetheti az ingatlan tulajdonosát, hogy helyezze ki a házszámot, ami a fent leírtak alapján akár életet is menthet, illetve – ha rendelkezik erre nézve szabályzattal – további szankciók kiszabásával érheti el az azonosító feltüntetését

 – tudatta.

Megnehezíti a helyzetüket

A témával kapcsolatban a Magyar Posta Zrt. Társasági Kommunikációs Osztályt is megkerestük, akik kérdésünkre közölték. 

A küldemények elvárt minőségben történő kézbesítését gyakran megnehezíti az ingatlanokon a pontos házszámok hiánya. A települési önkormányzat feladata felszólítani az ingatlan tulajdonosát a hiányzó vagy nem megfelelő házszámtáblák felszerelésére, esetleges cseréjére

 – írták.

Mint kifejtették, ahhoz, hogy a levelek célba érjenek, az alábbiak szükségesek: a házszám legyen kihelyezve az ingatlanon, legyen zárható és a kézbesítő számára könnyen hozzáférhető levélszekrény az épület, illetve a telek cím szerinti bejáratánál, továbbá a küldemények címzése teljeskörűen és olvashatóan tartalmazza az alábbi címadatokat, ideértve a címzett pontos nevét, a település, valamint a közterület hivatalosan alkalmazandó nevét, típusát és persze a település irányítószámát. 

Amennyiben a jelzett feltételek bármelyike nem teljesül, előfordulhat, hogy a Magyar Posta kézbesítője nem tudja azonosítani a címzettet vagy a címet, illetve nem tudja a küldeményt vagy az értesítőt a levélszekrénybe helyezni, így a kézbesítés meghiúsulhat. Levél esetében, amennyiben a címhelyet nem lehet azonosítani, akkor „cím nem azonosítható” jogcímmel a feladó részére az adott levélküldeményt a posta visszaküldi a feladónak. Csomag esetében – ha a címhely nem is feltétlenül azonosítható, de a címzett telefonszáma fel van tüntetve a küldeményen –, a címzett megkeresésével a kézbesítés sikeres lehet.

Munkájukat segíti egy döntéstámogató szoftver

Papp-Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, a tűzoltói beavatkozások több mint felét a műszaki mentés teszi ki, így tehát a házszám hiánnyal mint problémával a tűzoltók is rendszeresen szembesülnek. 

A házszámhiány nagy probléma, de létezik a tűzoltóknak háttértámogatás: munkájukat segíti egy döntéstámogató szoftver, melyet folyamatosan fejlesztenek. Többek között mutatja a tűzoltóknak az utat és a célt. Ezt a felületet a műveletirányítás is látja, csakúgy, mint a gépjárműfecskendő mozgását, így kérdés esetén meg tudják mondani a központból, hogy a jármű a rendszer alapján az adott utca melyik házszáma előtt járhat

 – fogalmazott.

Minden perc számít!

Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat kiemelt állomásvezető mentőtisztje, regionális szóvivője úgy fogalmazott lapunknak, hogy a mentők országosan naponta száznál is több olyan riasztást kapnak, amelyben minden perc, sőt minden másodperc számít, mert újraélesztésre vagy más életmentő beavatkozásra van szükség. Rámutatott: a cím megtalálása még GPS segítségével sem egyszerű, ha hiányzik az utcanévtábla, nincs kint a házszám, a lépcsőház betűjele vagy az egyéb jelölés. A keresgélés ilyenkor percekig is tarthat, az időveszteség életekbe kerülhet.

A közelmúltban több portál is megírta, pénzbüntetés járhat érte, ha nincs háztábla. A bírság összege 50-150 ezer forint is lehet attól függően, hogy helyszíni bírságot szabnak-e ki, vagy közigazgatási eljárás keretén belül köteleznek a házszám pótlására, melyet minden esetben jól látható helyen kell elhelyezni.

Egy Tolna vármegyei eset is rámutatott a probléma súlyára: 

a mentők percekig keresték a címet, mert több házon sem volt feltüntetve a házszám.

 A késlekedés végül szerencsére nem járt tragédiával, de az eset után a helyiek azonnal pótolták a hiányzó táblákat. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Győrfi Pál is hangsúlyozta: évente 40-50 ezer olyan riasztás történik, ahol minden másodperc számít, és egy hiányzó házszám komoly akadályt jelenthet. A mulasztásért ráadásul bírság is járhat: helyszíni ellenőrzés esetén akár 50 ezer forint, közigazgatási eljárásban pedig 150 ezer forintos büntetést szabhatnak ki. Egy néhány ezer forintért beszerezhető házszámtábla tehát nemcsak a törvény betartását jelenti, hanem a gyors segítség érkezésének is záloga.

Ajánljuk még:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu