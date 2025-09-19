Járják az országot, ha ez nincs ott a házadon, akkor jön is a sárga csekk!

Manapság többet vagyunk úton, mint a saját otthonunkban. Folyamatosan sietünk valahová, éppen ezért nem árt, ha azonnal megérkezünk az adott címre. Egyesek azt gondolják, a házszámtábla egyfajta dísz, azonban ez koránt sincs így. Egy korábbi cikkünkben körbejártuk a témát, akkor Nemes Imre ügyvéd tájékoztatta a Haont, milyen büntetésre számíthatnak azok, akiknek otthonán nincs feltüntetve a házszám. Megtudtuk, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (5) bekezdése szabályozza, hogy minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot. Az előírás elsődleges célja, hogy a mentőszolgálat, illetve a rendőrség számára eligazítást nyújtson vészhelyzet esetén, de ez a jelzés a hétköznapi életben is megkönnyíti a tájékozódást, illetve többek között a postások, futárok munkáját.

A házszámtábla kötelező, ha nincs, akkor mihamarabb pótolni kell!

Kötelező a házszámtábla

Nemes Imre kiemelte, az önkormányzat szankcióval sújthatja azokat, akik nem teszik ki vagy nem tartják karban a házszámot az ingatlanukon. A lehetséges jogkövetkezményeket az adott önkormányzat rendeletben szabja meg. Ezek közé tartozhat a pénzbírság, melynek összegét az önkormányzat állapíthatja meg, illetve elrendelheti például a házszám kitűzését is.

Több település esetében is előfordult már, hogy az önkormányzat általános felhívással élt az ingatlantulajdonosokkal szemben, hogy helyezzék ki a házszámot. Fontos azonban kiemelni: amennyiben a konkrét településen nincs erre vonatkozó önkormányzati rendelet, a törvényi előírás ellenére hátrányos jogkövetkezmények nem érhetik a házszámkihelyezést elmulasztó személyt

– ismertette a debreceni ügyvéd.

Hova helyezzük el a házszámot?

A szakember kihangsúlyozta, általánosságban figyelemmel kell lenni arra, hogy a házszám jól látható helyre kerüljön. Ez a legtöbb esetben azt jelenti, hogy az épület homlokzatán, az ajtó vagy bejárati kapu közelében, esetleg a kerítésen vagy más, az utcáról is észrevehető objektumon kell azt elhelyezni, de a részletszabályokat az önkormányzati rendeletek határozzák meg, azok helységről helységre változnak.

Vannak olyan települések, ahol korlátozzák a tábla kihelyezésének lehetőségeit, esetleg előírják a használt színeket vagy betűtípust a településkép egységesítése miatt. Ezek alapján, mielőtt házszámot helyezünk ki ingatlanunkra, mindenképpen érdemes tájékozódni az illetékes önkormányzatnál az esetlegesen érvényben lévő rendelkezések betartásának érdekében

– fogalmazott. Hozzátette, a házszám hiányát bárki jelezheti a települési önkormányzat részére írásban vagy személyesen. Adott esetben célszerű lehet képet is mellékelni a bejelentéshez a gördülékenyebb ügyintézés elősegítésére.

Ezt követően a megkeresett önkormányzat feladatát képezi a fennálló helyzet megoldása, ennek részeként figyelmeztetheti az ingatlan tulajdonosát, hogy helyezze ki a házszámot, ami a fent leírtak alapján akár életet is menthet, illetve – ha rendelkezik erre nézve szabályzattal – további szankciók kiszabásával érheti el az azonosító feltüntetését

– tudatta.