Járják az országot, ha ez nincs ott a házadon, akkor jön is a sárga csekk!
A bírság összege 50-150 ezer forint is lehet, ez a körülményektől függ, illetve attól, hogyan dönt az önkormányzat. A házszámtábla kötelező, ha nincs, akkor mihamarabb pótolni kell!
Forrás: MW-archív
Manapság többet vagyunk úton, mint a saját otthonunkban. Folyamatosan sietünk valahová, éppen ezért nem árt, ha azonnal megérkezünk az adott címre. Egyesek azt gondolják, a házszámtábla egyfajta dísz, azonban ez koránt sincs így. Egy korábbi cikkünkben körbejártuk a témát, akkor Nemes Imre ügyvéd tájékoztatta a Haont, milyen büntetésre számíthatnak azok, akiknek otthonán nincs feltüntetve a házszám. Megtudtuk, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (5) bekezdése szabályozza, hogy minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot. Az előírás elsődleges célja, hogy a mentőszolgálat, illetve a rendőrség számára eligazítást nyújtson vészhelyzet esetén, de ez a jelzés a hétköznapi életben is megkönnyíti a tájékozódást, illetve többek között a postások, futárok munkáját.
Kötelező a házszámtábla
Nemes Imre kiemelte, az önkormányzat szankcióval sújthatja azokat, akik nem teszik ki vagy nem tartják karban a házszámot az ingatlanukon. A lehetséges jogkövetkezményeket az adott önkormányzat rendeletben szabja meg. Ezek közé tartozhat a pénzbírság, melynek összegét az önkormányzat állapíthatja meg, illetve elrendelheti például a házszám kitűzését is.
Több település esetében is előfordult már, hogy az önkormányzat általános felhívással élt az ingatlantulajdonosokkal szemben, hogy helyezzék ki a házszámot. Fontos azonban kiemelni: amennyiben a konkrét településen nincs erre vonatkozó önkormányzati rendelet, a törvényi előírás ellenére hátrányos jogkövetkezmények nem érhetik a házszámkihelyezést elmulasztó személyt
– ismertette a debreceni ügyvéd.
Hova helyezzük el a házszámot?
A szakember kihangsúlyozta, általánosságban figyelemmel kell lenni arra, hogy a házszám jól látható helyre kerüljön. Ez a legtöbb esetben azt jelenti, hogy az épület homlokzatán, az ajtó vagy bejárati kapu közelében, esetleg a kerítésen vagy más, az utcáról is észrevehető objektumon kell azt elhelyezni, de a részletszabályokat az önkormányzati rendeletek határozzák meg, azok helységről helységre változnak.
Vannak olyan települések, ahol korlátozzák a tábla kihelyezésének lehetőségeit, esetleg előírják a használt színeket vagy betűtípust a településkép egységesítése miatt. Ezek alapján, mielőtt házszámot helyezünk ki ingatlanunkra, mindenképpen érdemes tájékozódni az illetékes önkormányzatnál az esetlegesen érvényben lévő rendelkezések betartásának érdekében
– fogalmazott. Hozzátette, a házszám hiányát bárki jelezheti a települési önkormányzat részére írásban vagy személyesen. Adott esetben célszerű lehet képet is mellékelni a bejelentéshez a gördülékenyebb ügyintézés elősegítésére.
Ezt követően a megkeresett önkormányzat feladatát képezi a fennálló helyzet megoldása, ennek részeként figyelmeztetheti az ingatlan tulajdonosát, hogy helyezze ki a házszámot, ami a fent leírtak alapján akár életet is menthet, illetve – ha rendelkezik erre nézve szabályzattal – további szankciók kiszabásával érheti el az azonosító feltüntetését
– tudatta.
Megnehezíti a helyzetüket
A témával kapcsolatban a Magyar Posta Zrt. Társasági Kommunikációs Osztályt is megkerestük, akik kérdésünkre közölték.
A küldemények elvárt minőségben történő kézbesítését gyakran megnehezíti az ingatlanokon a pontos házszámok hiánya. A települési önkormányzat feladata felszólítani az ingatlan tulajdonosát a hiányzó vagy nem megfelelő házszámtáblák felszerelésére, esetleges cseréjére
– írták.
Mint kifejtették, ahhoz, hogy a levelek célba érjenek, az alábbiak szükségesek: a házszám legyen kihelyezve az ingatlanon, legyen zárható és a kézbesítő számára könnyen hozzáférhető levélszekrény az épület, illetve a telek cím szerinti bejáratánál, továbbá a küldemények címzése teljeskörűen és olvashatóan tartalmazza az alábbi címadatokat, ideértve a címzett pontos nevét, a település, valamint a közterület hivatalosan alkalmazandó nevét, típusát és persze a település irányítószámát.
Amennyiben a jelzett feltételek bármelyike nem teljesül, előfordulhat, hogy a Magyar Posta kézbesítője nem tudja azonosítani a címzettet vagy a címet, illetve nem tudja a küldeményt vagy az értesítőt a levélszekrénybe helyezni, így a kézbesítés meghiúsulhat. Levél esetében, amennyiben a címhelyet nem lehet azonosítani, akkor „cím nem azonosítható” jogcímmel a feladó részére az adott levélküldeményt a posta visszaküldi a feladónak. Csomag esetében – ha a címhely nem is feltétlenül azonosítható, de a címzett telefonszáma fel van tüntetve a küldeményen –, a címzett megkeresésével a kézbesítés sikeres lehet.
Munkájukat segíti egy döntéstámogató szoftver
Papp-Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, a tűzoltói beavatkozások több mint felét a műszaki mentés teszi ki, így tehát a házszám hiánnyal mint problémával a tűzoltók is rendszeresen szembesülnek.
A házszámhiány nagy probléma, de létezik a tűzoltóknak háttértámogatás: munkájukat segíti egy döntéstámogató szoftver, melyet folyamatosan fejlesztenek. Többek között mutatja a tűzoltóknak az utat és a célt. Ezt a felületet a műveletirányítás is látja, csakúgy, mint a gépjárműfecskendő mozgását, így kérdés esetén meg tudják mondani a központból, hogy a jármű a rendszer alapján az adott utca melyik házszáma előtt járhat
– fogalmazott.
Minden perc számít!
Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat kiemelt állomásvezető mentőtisztje, regionális szóvivője úgy fogalmazott lapunknak, hogy a mentők országosan naponta száznál is több olyan riasztást kapnak, amelyben minden perc, sőt minden másodperc számít, mert újraélesztésre vagy más életmentő beavatkozásra van szükség. Rámutatott: a cím megtalálása még GPS segítségével sem egyszerű, ha hiányzik az utcanévtábla, nincs kint a házszám, a lépcsőház betűjele vagy az egyéb jelölés. A keresgélés ilyenkor percekig is tarthat, az időveszteség életekbe kerülhet.
A közelmúltban több portál is megírta, pénzbüntetés járhat érte, ha nincs háztábla. A bírság összege 50-150 ezer forint is lehet attól függően, hogy helyszíni bírságot szabnak-e ki, vagy közigazgatási eljárás keretén belül köteleznek a házszám pótlására, melyet minden esetben jól látható helyen kell elhelyezni.
Egy Tolna vármegyei eset is rámutatott a probléma súlyára:
a mentők percekig keresték a címet, mert több házon sem volt feltüntetve a házszám.
A késlekedés végül szerencsére nem járt tragédiával, de az eset után a helyiek azonnal pótolták a hiányzó táblákat. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője, Győrfi Pál is hangsúlyozta: évente 40-50 ezer olyan riasztás történik, ahol minden másodperc számít, és egy hiányzó házszám komoly akadályt jelenthet. A mulasztásért ráadásul bírság is járhat: helyszíni ellenőrzés esetén akár 50 ezer forint, közigazgatási eljárásban pedig 150 ezer forintos büntetést szabhatnak ki. Egy néhány ezer forintért beszerezhető házszámtábla tehát nemcsak a törvény betartását jelenti, hanem a gyors segítség érkezésének is záloga.
