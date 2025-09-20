Minden házon kötelező ez, ha nincs, azonnal jön a bírság!

A bírság összege 50-150 ezer forint is lehet, ez a körülményektől függ, illetve attól, hogyan dönt az önkormányzat. A házszámtábla kötelező, ha nincs, akkor mihamarabb pótolni kell. Az előírás elsődleges célja, hogy a mentőszolgálat, illetve a rendőrség számára eligazítást nyújtson vészhelyzet esetén, de ez a jelzés a hétköznapi életben is megkönnyíti a tájékozódást, illetve többek között a postások, futárok munkáját.

A házszámtábla hiánya bírságot vonhat maga után

Forrás: illusztráció/MW-archív

Bővebben itt írtunk erről: