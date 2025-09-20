szeptember 20., szombat

Friderika névnap

18°
+25
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

3 órája

Minden házon kötelező ez, ha nincs, azonnal jön a bírság!

Címkék#drog#drón#prostituált#debrecen#házszám#büntetés#bírság#diplomaosztó#baleset

Jó, ha tudod! Utánajártunk, milyen büntetésre számíthatnak azok, akiknek otthonán nincs feltüntetve a házszámtábla.

Haon.hu

A bírság összege 50-150 ezer forint is lehet, ez a körülményektől függ, illetve attól, hogyan dönt az önkormányzat. A házszámtábla kötelező, ha nincs, akkor mihamarabb pótolni kell. Az előírás elsődleges célja, hogy a mentőszolgálat, illetve a rendőrség számára eligazítást nyújtson vészhelyzet esetén, de ez a jelzés a hétköznapi életben is megkönnyíti a tájékozódást, illetve többek között a postások, futárok munkáját.

A házszámtábla hiánya bírságot vonhat maga után
A házszámtábla hiánya bírságot vonhat maga után
Forrás: illusztráció/MW-archív

Bővebben itt írtunk erről:

Bedrogozott sofőr okozta a józsai balesetet

Őrizetbe vették a rendőrök azt a 34 éves mikepércsi férfit, aki a szerdai józsai balesetet okozta. A férfinek jogosítványa sem volt, ráadásul el volt tiltva a vezetéstől és kábítószer hatása alatt is állt. A nyomozás során továbbá az is kiderült, nemcsak fogyasztotta a tiltott szereket, hanem kereskedett is azokkal. Megrázó képek ebben a cikkben:

A pénteki nap folyamán az is kiderült, hogy a Debreceni Járásbíróság nyomozási bírója elrendelte a józsai balesetet okozó autó sofőrjének a letartóztatását, a férfi azonban fellebbezett a döntés ellen.

Bejelentést tett a magyarországi bank

Október 13-tól komoly változás lép életbe a George App használatában – erről tájékoztatott az Erste Bank. Az intézkedés minden olyan ügyfelet érint, aki módosított operációs rendszerű (rootolt vagy jailbreakelt) készüléken futtatja a banki alkalmazást.

Katonai drón repült át Debrecen felett, megtudtuk, miért!

Egyik olvasónk szúrta ki, hogy egy katonai drónt látott Debrecenben csütörtökön. Az esettel kapcsolatban kerestük a Magyar Honvédség kommunikációs osztályát, akik pénteken válaszoltak portálunknak.

Debreceni prostituáltat csináltak kiszolgáltatott lányokból

Több felkavaró részlet is napvilágot látott. Debrecen mellett még számos külföldi országban is futtatott lányokat a szabolcsi család. Az elfogás pillanatairól készült felvételeket megtalálhatjátok ebben a cikkben:

Új orvosokat avattak Debrecenben

Több mint 100 új orvosdoktort avattak a Debreceni Egyetem diplomaosztó ünnepségén pénteken. Az eseményről készült képeket itt tudjátok megnézni:

Az Általános Orvostudományi Kar diplomaosztója a Debreceni Egyetemen

Fotók: Katona Ákos

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu