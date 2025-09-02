szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

30°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

44 perce

Elhunyt a szeretett hajdú-bihari háziorvos, rengetegen gyászolják

Címkék#halál#háziorvos#Hajdúdorog#gyász

Háziorvosukat gyászolják a település lakói. Korábban szent liturgiát is celebráltak a háziorvos gyógyulásáért.

Haon.hu

Szomorú bejegyzés jelent meg kedden a Hajdúdorogon Hallottam Facebook-csoportban: elhunyt Dr. Főző Tibor, gyászba borult a kisváros. A település legnépesebb csoportjában megjelent poszt alatt rengetegen osztoznak a család fájdalmában, a tucatjával érkeztek a részvétnyilvánító hozzászólások is.

Elhunyt a szeretett hajdú-bihari háziorvos, rengetegen gyászolják
Elhunyt a szeretett hajdú-bihari háziorvos, rengetegen gyászolják
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

A hajdúdorogiak fájdalmát mi sem mutatja jobban, júliusban a helyi római katolikus templomban szent liturgiát is celebráltak Dr. Főző Tibor gyógyulásáért, rengetegen imádkoztak a főorvos gyógyulásáért.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu