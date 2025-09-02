Gyász
44 perce
Elhunyt a szeretett hajdú-bihari háziorvos, rengetegen gyászolják
Háziorvosukat gyászolják a település lakói. Korábban szent liturgiát is celebráltak a háziorvos gyógyulásáért.
Szomorú bejegyzés jelent meg kedden a Hajdúdorogon Hallottam Facebook-csoportban: elhunyt Dr. Főző Tibor, gyászba borult a kisváros. A település legnépesebb csoportjában megjelent poszt alatt rengetegen osztoznak a család fájdalmában, a tucatjával érkeztek a részvétnyilvánító hozzászólások is.
A hajdúdorogiak fájdalmát mi sem mutatja jobban, júliusban a helyi római katolikus templomban szent liturgiát is celebráltak Dr. Főző Tibor gyógyulásáért, rengetegen imádkoztak a főorvos gyógyulásáért.
