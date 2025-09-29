2 órája
A Házasodna a gazda újlétai szereplője az igaz szerelmet kereste, azonban nem várt fordulatot vettek az események
Szűcs András a csütörtöki adásban meghozta élete nagy döntését, legalábbis ezt gondolta, azonban a sors kibabrált vele. Ez történt a Házasodna a gazda hajdú-bihari szereplőivel.
Ahogyan azt a korábbi cikkünkben is írtuk, a 33 éves gazda romantikus alkat, hosszú párkapcsolatai voltak és egyszer már a leánykérésig is eljutott akkori párjával, de az esküvő végül elmaradt, mert szakítottak. Azonban most itt van az esély arra, hogy egy hozzá közel élő, gyönyörű szőke bombázóval egy párt alkosson a Házasodna a gazda újlétai szereplője.
Házasodna a gazda 2025
Mint arról korábban beszámoltunk, a Házasodna a gazda újlétai szereplőjéhez, András gazdához egy debreceni nő, Évi érkezett, hogy meghódítsa a férfi szívét. A gyönyörű nő hajhosszabbítóként dolgozik, és arra vállalkozott, hogy meghódítsa a szép szemű tormatermelőt. Évi és András igencsak összemelegedtek, sőt, a debreceni nő ledobta magától a ruhát, hogy egy nagyot csobbanjon az élvezetekbe. Persze, nem szó szerint. Hogy mi történt a randin, arról itt írtunk bővebben:
A legutóbbi adásból azonban kiderült, hogy nem várt fordulatot vettek az események. Szűcs András a csütörtöki adásban meghozta élete nagy döntését, legalábbis ezt gondolta, azonban a sors kibabrált vele. Az újlétai gazdához több szép nő is érkezett, ő pedig végül a szőke szépséget, a debreceni Évit választotta. Eleinte úgy nézett ki, a hajdú-bihariak egymásra találnak a műsor végére, de a történet nem várt fordulatot vett. A Házasodna a gazda újlétai szereplője így döntött Évivel kapcsolatban:
De nem csak a Házasodna a gazda hozta lázba olvasóinkat az elmúlt hét folyamán. Az alábbiakban összefoglaljuk, melyek voltak a legolvasottabb híreink szeptember 3. hetében.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
Új lakóparkok Debrecenben
Hamarosan kezdődik az építkezés a debreceni Miklós utcán, az Apolló mozi és a kiskörút közötti üres területen. A mintegy 3200 négyzetméteres területen modern, 21. századi lakások épülnek – a legfrissebb részletekről Boros József debreceni üzletember, az új lakópark megálmodója számolt be a Haonnak. Többek közt azt is megtudtuk, milyen négyzetméterárakra kell számítaniuk a vásárlóknak.
De nem csak a Miklós utcán építkezik Boros József. A magyar milliárdos először beszélt a tervekről:
Mikor utalják az októberi nyugdíjat?
Változás érinti majd a nyugdíjasokat ősz közepén, ugyanis járandóságukat nem a megszokott időpontban írják majd nekik jóvá. Idén utoljára júliusban fordult elő, hogy a nyugdíjutalás az általánostól eltérően nem a hónap 12. napján, hanem korábban történt meg. Mutatjuk, mikor érkezik a nyugdíj októberben:
Újabb termékvisszahívás
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nehézfémek kioldódását mutatták ki különböző bögrékből. A termékből egy angol forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett:
Ivóvíz, közlekedés, ingatlanárak és tanyagondnok
Külterületi lakott helyekről ritkán szól a közbeszéd, pedig azok életben tartása, fejlesztése legalább annyi feladatot ró az önkormányzatokra, mint a belterületek ügyeinek kezelése. Tiszacsege esetében különösen igaz ez, hiszen a városhoz tartozik a közel százfős Nagymajor, valamint az egykori lakott településrész, Tuka-Kendergyár, ahol ma már csak egy haltenyésztő üzem működik:
Újra ingyenes lesz a parkolás a debreceni bevásárlóközpontnál
Mint ahogy már beszámoltunk róla, szeptember 8-ától megszűnt az ingyenes parkolás a Malompark Bevásárlóközpont nyitott felszíni és mélygarázs parkolóiban. Annak ellenére, hogy az üzemeltetési igazgató, Sipos József szerint indokolt volt a változás, a helyszínen működő több bolt, piac és konditerem képviselője is hangot adott a nemtetszésének a döntéssel kapcsolatban. Ennek úgy tűnik, meg is lett az eredménye:
