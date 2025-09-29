Ahogyan azt a korábbi cikkünkben is írtuk, a 33 éves gazda romantikus alkat, hosszú párkapcsolatai voltak és egyszer már a leánykérésig is eljutott akkori párjával, de az esküvő végül elmaradt, mert szakítottak. Azonban most itt van az esély arra, hogy egy hozzá közel élő, gyönyörű szőke bombázóval egy párt alkosson a Házasodna a gazda újlétai szereplője.

A Házasodna a gazda újlétai szereplője az igaz szerelmet kereste, azonban nem várt fordulatot vettek az események

Forrás: RTL

Házasodna a gazda 2025

Mint arról korábban beszámoltunk, a Házasodna a gazda újlétai szereplőjéhez, András gazdához egy debreceni nő, Évi érkezett, hogy meghódítsa a férfi szívét. A gyönyörű nő hajhosszabbítóként dolgozik, és arra vállalkozott, hogy meghódítsa a szép szemű tormatermelőt. Évi és András igencsak összemelegedtek, sőt, a debreceni nő ledobta magától a ruhát, hogy egy nagyot csobbanjon az élvezetekbe. Persze, nem szó szerint. Hogy mi történt a randin, arról itt írtunk bővebben: