szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

3 órája

Váratlan fordulatot vettek a Házasodna a gazda eseményei, mi lesz így?

Címkék#debrecen#Hajdú-Bihar megye#házasodna a gazda#baleset

Eseménydúsan indult a hét Hajdú-Biharban.

Haon.hu

Ezúttal is rengeteg izgalmat tartogatott a Házasodna a gazda: a megosztó realityben Szűcs András a csütörtöki adásban meghozta élete nagy döntését, legalábbis ezt gondolta, azonban a sors kibabrált vele. András gazdához egy debreceni nő, Évi érkezett, hogy meghódítsa a férfi szívét. A gyönyörű nő hajhosszabbítóként dolgozik, és arra vállalkozott, hogy meghódítsa a szép szemű tormatermelőt. Évi és András igencsak összemelegedtek, sőt, a debreceni nő ledobta magáról a ruhát...

Váratlan fordulatot vettek a Házasodna a gazda eseményei, mi lesz így?
Forrás: RTL

Hétfőn történt:

  • A mentőket is riasztották a 4-es főúton történt hétfő esti karambolhoz. A balesetben egy ember súlyosan megsérült.
  • Debrecen után Berettyóújfalu térségében is baleset történt hétfő este.

Ne hagyja ki!

  • Több tucat ember összehangolt munkájára volt szükség Hajdúszoboszlón. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu