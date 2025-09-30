Ezúttal is rengeteg izgalmat tartogatott a Házasodna a gazda: a megosztó realityben Szűcs András a csütörtöki adásban meghozta élete nagy döntését, legalábbis ezt gondolta, azonban a sors kibabrált vele. András gazdához egy debreceni nő, Évi érkezett, hogy meghódítsa a férfi szívét. A gyönyörű nő hajhosszabbítóként dolgozik, és arra vállalkozott, hogy meghódítsa a szép szemű tormatermelőt. Évi és András igencsak összemelegedtek, sőt, a debreceni nő ledobta magáról a ruhát...

Váratlan fordulatot vettek a Házasodna a gazda eseményei, mi lesz így?

Forrás: RTL

Hétfőn történt: