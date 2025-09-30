Helyi közélet
3 órája
Váratlan fordulatot vettek a Házasodna a gazda eseményei, mi lesz így?
Eseménydúsan indult a hét Hajdú-Biharban.
Ezúttal is rengeteg izgalmat tartogatott a Házasodna a gazda: a megosztó realityben Szűcs András a csütörtöki adásban meghozta élete nagy döntését, legalábbis ezt gondolta, azonban a sors kibabrált vele. András gazdához egy debreceni nő, Évi érkezett, hogy meghódítsa a férfi szívét. A gyönyörű nő hajhosszabbítóként dolgozik, és arra vállalkozott, hogy meghódítsa a szép szemű tormatermelőt. Évi és András igencsak összemelegedtek, sőt, a debreceni nő ledobta magáról a ruhát...
Hétfőn történt:
- A mentőket is riasztották a 4-es főúton történt hétfő esti karambolhoz. A balesetben egy ember súlyosan megsérült.
13 órája
Súlyos baleset Debrecennél: kanyarodó autóba csapódott egy tréler – fotókkal, videóval!
- Debrecen után Berettyóújfalu térségében is baleset történt hétfő este.
12 órája
Újabb baleset! Kamion fordult keresztbe az M4-es autópálya hajdú-bihari szakaszán!
- Több tucat ember összehangolt munkájára volt szükség Hajdúszoboszlón.
22 órája
Napokig dolgoztak a szoboszlói romok alatt rekedtek kimentésén, kiderült az is, ki volt a felelős – fotókkal, videóval
