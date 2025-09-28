Szag alapján csípte fülön a törököt és meztelen drogos nőt is mentett a biharkeresztesi határőr

Biharkeresztes egyik csendes utcájában, rendezett kertű családi házban él ma is Kubinyi György nyugalmazott határőr alezredes. Bár 19 éve nyugdíjas, szakmai életének eseményei úgy peregnek előtte, mintha tegnap történtek volna. Olyan korszakot élt végig, amikor a határ nem csupán közigazgatási vonal volt a térképen, hanem sorsok, tragédiák, újrakezdések és veszélyek színtere is. A román forradalom előtti feszültségtől a migráció első hullámain, embercsempészek lebuktatásán át egészen a schengeni csatlakozás próbaüzeméig – mind része volt az életének.

Kubinyi György mesélt határőr ezredesként eltöltött éveiről, legérdekesebb tapasztalatairól

Forrás: BDR Média

Elmesélte, hogyan került a határőri pályára

Mozdulatai ma is fegyelmezettek, de a szeme körül finom ráncok árulkodnak arról, hogy sokszor nézett szembe hajnalban érkező idegen arcokkal, akikről egyetlen pillantásból el kellett döntenie, kik és mit akarnak. Kubinyi György nem beszél gyorsan, de minden mondata magában hordozza a határ menti élet ritmusát: a széljárást, a föld szagát, a nyári esték szúnyogfelhőjét és a téli hajnalok fagyott csendjét. Fejben ma is úgy rajzolja fel a határszakaszt, mintha tegnap járta volna végig.

Nem úgy volt az, hogy gyerekkoromban azt mondtam, határőr leszek – kezdi a Cívishírnek. – Esztergályosként dolgoztam Mátészalkán másfél évig, szerettem is, de valami hiányzott. Aztán egy reggel megláttam egy újságban a toborzóhirdetést: határőröket kerestek. Ott volt előttem feketén-fehéren, és tudtam, hogy ez nekem szól. Nem sokat gondolkodtam, jelentkeztem. A főiskolai előkészítő után a határőr szakot választottam, és 1982-ben végeztem.

Első beosztása Biharugrán volt: hadnagyként parancsnokhelyettes egy apró határőrizeti helyen, ahol a parancsnokkal ketten alkották a tiszti vezetést. 1984-ben Magyarcsanádra került őrsparancsnoknak, majd 1987 augusztusában Biharkeresztesre helyezték. Innen ment nyugdíjba, és ez idő alatt a határ világa többször is gyökeresen átalakult.

Kis szakaszból nagy felelősség

Amikor Biharkeresztesre került, az állomást még határőr őrsnek nevezték. Később vegyes kirendeltség lett – fele sorállományú, fele hivatásos –, majd 1994-től fokozatosan teljesen hivatásossá vált. A sorállomány a határvadász századhoz került, de a közös akciók mindennaposak maradtak.