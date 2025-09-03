50 perce
A hétvégén tartják Hajdú-Bihar egyik legnépszerűbb gasztrofesztiválját – itt vannak a részletek!
Lesz halászlé, harcsapaprikás, sülthal és szórakozás, fellép: Nótár Mary és Márió is. Nyakunkon a 13. harcsapaprikás-főző fesztivál, amit idén is a Tisza partján rendeznek meg.
Idén immáron a 13. harcsapaprikás-főző fesztivált tartják meg a Tisza partján
Idén immáron a 13. harcsapaprikás-főző fesztivált tartják meg a Tisza partján szeptember 6-án, szombaton, a részletekről szerdán tartottak sajtótájékoztatót a tiszacsegei halászcsárdában. Nagy Sándor, a csárda tulajdonosa elöljáróban kiemelte, több mint 140 csapat jelentkezett: minden csapat térítésmentesen kap 2-2 kilogramm harcsát az étel elkészítéséhez.
Harcsapaprikás-főző fesztivál 2025
A sajtótájékoztatón Nagy Sándor rámutatott, az előző évekhez hasonlóan azok, akik elsők között érkeznek a helyszínre, sátrat is kapnak (90 darab sátor áll rendelkezésre), a többiek pedig főzőhelyet.
Mindig nagyon jó visszajelzéseket kapunk, reméljük, ez idén sem lesz máshogyan. Eleinte néhány csapat ragadott fakanalat, azonban ma már rendszerint több mint 100 brigád érkezünk, és nem feltétlenül a verseny miatt. Ez ilyenkor egy nagy tiszacsegei majális, ahol családok, kollégák, barátok gyűlnek össze, akár 20-30-an, hogy egy jó nagyot bulizzanak együtt. Az ország minden tájáról szoktak ilyenkor Tiszacsegére érkezni látogatók, már most is többen jelezték nekünk, hogy nem hagynák ki a harcsapaprikás-főző fesztivált
– tette hozzá. Rámutatott, Bodrogi Gyula bácsi is ellátogat Tiszacsegére, a rendezvényre.
Sztárfellépők Tiszacsegén
Nagy Sándor aláhúzta, főzés közben a reggeli órákban a Számadó zenekar, illetve az Agyagbanda fogja szórakoztatni majd a kilátogatókat, délután pedig a vízparti színpadon hazai neves fellépők fogják megtáncoltatni a bulizni vágyókat, 17 órától fellép többek között:
Nótár Mary, Hevesi Tamás, Márió és Fásy Ádám.
Szalai János csárdavezető hozzátette: ahogyan azt már az érdeklődők megszokhatták, ők is kitelepülnek egy konyhasátorral, ahol kedvezményesen kínálják majd – a versenyen kívül főzött – halászlét, harcsapaprikást és sülthalat. Továbbá nyomatékosította, a csárda is teljes kapacitással üzemel a találkozó napján.
Szeptember 6-án a harcsapaprikás-főző fesztiválon több mint 10 mázsa halból készülnek halételek. Első hallásra soknak tűnhet ez a szám, viszont szükség van ekkora mennyiségre, ugyanis a fesztiválon több ezer ezer ember szokott megfordulni, és idén is hasonló érdeklődésre számítunk
– mondta.
Sokan megismerik Tiszacsegét
Szeli Zoltán, Tiszacsege polgármestere úgy fogalmazott, a rendezvény minden évben nagyon jó hangulatú és rendkívül jól megszervezett, érezhető, hogy a szervezők szívük-lelküket beleteszik a munkálatokba.
Évről évre színvonalasabb a harcsapaprikás-főző fesztivál. Rengetegen látogatnak ki rá, ezáltal sokan megismerik magát a települést, Tiszacsegét is, amit ezúton is szeretnék megköszönni
– mondta.
Az eseményen elhangzott: a kompközlekedés reggel 6 órától egészen addig üzemel majd, míg véget nem ér az utolsó színpadi produkció is. Minden vendéget átszállítunk a túlsó partra, aki erre igényt tart. A csegei „halas” rendezvényeket mindig hatalmas érdeklődés fogadja, júliusban a halászlé fesztiválon is rengetegen álltak sorba halászléért. A Haon is tudósított a rendezvényről.
