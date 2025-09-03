A hétvégén tartják Hajdú-Bihar egyik legnépszerűbb gasztrofesztiválját – itt vannak a részletek!

Idén immáron a 13. harcsapaprikás-főző fesztivált tartják meg a Tisza partján szeptember 6-án, szombaton, a részletekről szerdán tartottak sajtótájékoztatót a tiszacsegei halászcsárdában. Nagy Sándor, a csárda tulajdonosa elöljáróban kiemelte, több mint 140 csapat jelentkezett: minden csapat térítésmentesen kap 2-2 kilogramm harcsát az étel elkészítéséhez.

Nagy Sándor csárdatulajdonos ismertette a 13. harcsapaprikás-főző fesztivál részleteit

Forrás: Katona Ákos

Harcsapaprikás-főző fesztivál 2025

A sajtótájékoztatón Nagy Sándor rámutatott, az előző évekhez hasonlóan azok, akik elsők között érkeznek a helyszínre, sátrat is kapnak (90 darab sátor áll rendelkezésre), a többiek pedig főzőhelyet.

Mindig nagyon jó visszajelzéseket kapunk, reméljük, ez idén sem lesz máshogyan. Eleinte néhány csapat ragadott fakanalat, azonban ma már rendszerint több mint 100 brigád érkezünk, és nem feltétlenül a verseny miatt. Ez ilyenkor egy nagy tiszacsegei majális, ahol családok, kollégák, barátok gyűlnek össze, akár 20-30-an, hogy egy jó nagyot bulizzanak együtt. Az ország minden tájáról szoktak ilyenkor Tiszacsegére érkezni látogatók, már most is többen jelezték nekünk, hogy nem hagynák ki a harcsapaprikás-főző fesztivált

– tette hozzá. Rámutatott, Bodrogi Gyula bácsi is ellátogat Tiszacsegére, a rendezvényre.

Sztárfellépők Tiszacsegén

Nagy Sándor aláhúzta, főzés közben a reggeli órákban a Számadó zenekar, illetve az Agyagbanda fogja szórakoztatni majd a kilátogatókat, délután pedig a vízparti színpadon hazai neves fellépők fogják megtáncoltatni a bulizni vágyókat, 17 órától fellép többek között:

Nótár Mary, Hevesi Tamás, Márió és Fásy Ádám.

Szalai János csárdavezető hozzátette: ahogyan azt már az érdeklődők megszokhatták, ők is kitelepülnek egy konyhasátorral, ahol kedvezményesen kínálják majd – a versenyen kívül főzött – halászlét, harcsapaprikást és sülthalat. Továbbá nyomatékosította, a csárda is teljes kapacitással üzemel a találkozó napján.

Szeptember 6-án a harcsapaprikás-főző fesztiválon több mint 10 mázsa halból készülnek halételek. Első hallásra soknak tűnhet ez a szám, viszont szükség van ekkora mennyiségre, ugyanis a fesztiválon több ezer ezer ember szokott megfordulni, és idén is hasonló érdeklődésre számítunk

– mondta.